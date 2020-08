Tử vi ngày mai 22/8/2020 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải chuyện tình cảm có dấu hiệu nhạt phai

BẠCH DƯƠNG (21/3-19/4)

Tử vi ngày 22/8/2020 cho thấy hôm nay những vấn đề phát sinh trong công việc sẽ xảy ra với bạn. Thế nhưng đừng vì thế mà trở nên nóng nảy, hành động mất kiểm soát. Càng những lúc như thế này bạn cần phải bình tĩnh và kiên nhẫn mới có thể giải quyết được mọi thứ. Chuyện tình cảm của cung hoàng đạo này cũng không mấy tốt đẹp. Bạn chẳng chịu lắng nghe tâm sự của đối phương. Sự ích kỷ và lạnh nhạt của bạn đang từng bước đẩy mối quan hệ này vào bước đường của sự đổ vỡ đấy.

KIM NGƯU (20/4-20/5)

Tử vi ngày mai cho thấy, những trở ngại xuất hiện liên tiếp mang đến cho Kim Ngưu không ít phiền toái và áp lực. Đó là lý do tại sao bạn lại trở nên hồ đồ và thiếu sáng suốt trong công việc. Về mặt tình cảm, Kim Ngưu và nửa kia chẳng thể tìm được tiếng nói chung của hai người. Những mâu thuẫn vẫn cứ lớn dần lên khiến cho cả 2 đều thấy mệt mỏi. Nếu không biết cách dung hòa thì chẳng biết cơn giống tố sẽ kéo đến lúc nào đâu.

Những trở ngại xuất hiện liên tiếp mang đến cho Kim Ngưu không ít phiền toái và áp lực (Ảnh minh họa)

SONG TỬ (21/5-21/6)

Trong công việc đây là thời điểm thích hợp để Song Tử tỏa sáng với những ý tưởng sáng tạo của mình. Hãy cùng với những người đồng đội xung quanh mình từng bước thực hiện chúng. Chắc chắn bạn sẽ sớm gặt hái được thành tựu cho riêng mình. Tính cách vui vẻ và cởi mở của Song Tử khiến chòm sao này đi đến đâu cũng nhanh chóng kết thân được với những người khác. Chòm sao thân thiện này rất biết cách dùng lợi thế của mình để thu phục người khác. Những Song Tử còn độc thân sẽ chẳng khó để tìm cho mình một người bạn đồng hành ưng ý, chẳng qua là bạn có muốn hay không thôi.

CỰ GIẢI (22/6-22/7)

Ngày thứ 7 này của Cự Giải khá may mắn trong công việc, chòm sao này không cần phải quá đau đầu vì mọi rắc rối trong công việc đã sớm được giải quyết trước đó. Chỉ cần thực hiện theo đúng kế hoạch mà bạn đã vạch ra thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Trong tình yêu Cự Giải là người nhạy cảm, bạn dễ bị tổn thương bởi những lời nói hoặc một hành động vô tình nào đó của đối phương. Những chú cua yếu đuối cần lắm một sự quan tâm và yêu thương của người ấy. Thế nhưng tình cảm của hai bạn đang dần nhạt phai theo từng ngày, có thể người ta chẳng yêu bạn như những gì bạn nghĩ đâu.

SƯ TỬ (23/7-22/8)

Trong công việc, Sư Tử là một người khá cứng nhắc, những bất đồng quan điểm của bạn với đồng nghiệp có thể khiến cho mối quan hệ chốn công sở của bạn trở nên căng thẳng hơn. Bạn cần phải chịu khó tiếp thu và học hỏi ý kiến từ những người xung quanh, hạ bớt cái tôi của mình xuống, nói ít đi thì sẽ học được nhiều thứ hơn nhé. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của Sư Tử cũng không tiến triển tốt đẹp cho lắm. Hai bạn đang có nhiều mâu thuẫn nên nếu không tìm cách hóa giải thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra cãi vã hoặc đổ vỡ.

Trong công việc, Sư Tử là một người khá cứng nhắc ( Ảnh minh họa )

XỬ NỮ (23/8-22/9)

Tử vi thứ 7 của Xử Nữ cho thấy chòm sao này khó có thể bình tĩnh được. Vì mọi thứ đang không được như ý nên bạn đang bị rối và cảm thấy hỗn loạn. Lời khuyên là bạn nên cố gắng giữ bình tĩnh trong lúc này, nếu không có thể bạn sẽ phá hủy đi tất cả những gì mà bạn đã dày công gây dựng trong suốt thời gian qua đấy. Chuyện yêu đương của Xử Nữ cũng chẳng có gì khá khẩm hơn, sự nóng giận của bạn vô tình đã khiến cho đối phương cảm thấy bị tổn thương. Hãy kiềm chế cảm xúc của mình và đừng làm tổn thương nửa kia nữa nhé.

THIÊN BÌNH (23/9-23/10)

Thiên Bình yếu đuối cần sự ủng hộ và giúp đỡ từ những người xung quanh để bạn có thể thực hiện được những dự án mà bạn đang ấp ủ. Cung hoàng đạo này cần một lực đẩy đủ mạnh để bạn có thể thoát ra khỏi cái kén an toàn, hãy tự tin hơn và tiến bước về phía trước. Con đường tương lai đang rộng lớn thênh thang để chào đón bạn đấy nhé. Về mặt tình cảm, Thiên Bình khá dễ tính trong tình yêu, bạn sẵn sàng thỏa hiệp và bỏ qua mọi lỗi lần mà đối phương đã gây ra. Chòm sao này vốn không thích bị lôi vào những chuyện phức tạp, bạn chỉ muốn được bình yên mà sống qua ngày thôi.

HỔ CÁP (24/10-21/11)

Trong ngày thứ 7 này, Bọ Cạp có thể biến những điều không thể thành có thể theo ý của bạn. Kỳ lạ là mọi người đều ủng hộ những ý tưởng táo bạo mà bạn đưa ra. Cấp trên đã nhìn thấy tiềm năng của bạn và ghi nhận những điều mà bạn thể hiện. Cơ hội thăng tiến đang đến rất gần rồi đấy, hãy cố gắng để nắm bắt nó nhé. Trong chuyện tình cảm, sự khác biệt của Bọ Cạp biến bạn thành một thỏi nam châm thu hút sự quan tâm của mọi người. Người kia đang chờ một cái gật đầu từ bạn đấy, đừng có kén chọn mãi thế, nếu cảm thấy họ là đối tượng có thể yêu đương được thì hãy cho họ một cơ hội nhé.

Bọ Cạp có thể biến những điều không thể thành có thể theo ý của bạn ( Ảnh minh họa )

NHÂN MÃ (22/11-21/12)

Tử vi ngày mai 22/8/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Nhân Mã đang cố gắng hết sức để hoàn thiện bản thân và bạn muốn được mọi người công nhận điều đó. Chòm sao này đang quá quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về bạn. Hãy có niềm tin vào chính bản thân mình và đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé. Hôm nay, mối quan hệ giữa bạn và cha mẹ không mấy tốt đẹp, ai cũng có những lập trường riêng. Nhưng cha mẹ cũng có cái lý của họ, hãy lắng nghe một cách có chọn lọc để có thể đưa ra được những lựa chọn đúng đắn nhất nhé.

MA KẾT (22/12-19/1)

Trong công việc, Ma kết đang gặp một chút khó khăn, thế nhưng đừng nản chí, bạn hãy coi nó như một cơ hội để khẳng định bản thân. Năng lực của bạn sẽ được bộc lộ rõ khi giải quyết hết những rắc rối này, hãy thật kiên nhẫn và bình tĩnh để vượt qua giai đoạn này nhé. Tình yêu của Ma Kết cuối tuần này cũng khá thú vị, bạn đang thể hiện tình cảm có phần hơi thái quá khiến cho đối phương trở nên e dè. Hãy tiết chế cảm xúc của mình lại, không bạn sẽ làm cho người ta sợ chạy mất dép đấy.

BẢO BÌNH (20/1-18/2)

Tử vi thứ 7 của Bảo Bình cho thấy cung hoàng đạo này muốn có được thành công thì bạn phải nỗ lực hết mình. Nếu có hơi khó khăn đã chùn bước thì ẽ chẳng khi nào thấy được trái ngọt dành cho mình đâu. Trong chuyện tình cảm, đừng dễ dàng đặt niềm tin vào những lời đường mật nhé, Nếu chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt mà không suy nghĩ đến những rủi ro tiềm ẩn phía sau thì e rằng quyết định vội vàng của bạn sẽ để lại hậu quả khôn lường về sau đấy nhé.

Bảo Bình đừng dễ dàng đặt niềm tin vào những lời đường mật nhé ( Ảnh minh họa)

SONG NGƯ (19/2-20/3)

Hôm nay, mọi việc đang diễn ra theo đúng ý của Song Ngư. Bạn không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà còn dư thời gian để sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, giúp tập thể ngày càng phát triển đi lên. Trong chuyện tình cảm, bạn chẳng còn để bụng đến những điều nhỏ nhặt nữa, thay vào đó, Song Ngư có thể thấy rõ được bản chất của vấn đề là như thế nào. Bạn dành sự cảm thông và thấu hiểu cho nửa kia của mình. Tình cảm đôi bên nhờ thế mà ngày càng được vun đắp.

