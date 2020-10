Tử vi ngày mai 23/10/2020 của 12 cung hoàng đạo: Nhân Mã đề phòng bị kẻ xấu bịa chuyện quấy phá

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 23/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương hôm nay có khá nhiều mối quan hệ tốt đẹp với người khác giới. Đây là một nguyên nhân khiến tình cảm của bạn và nửa kia bị ảnh hưởng. Cần cố gắng tránh xa nhưng mối quan hệ không cần thiết và đừng để mọi chuyện đi quá xa bạn nhé.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi thứ 6 của Kim Ngưu cho thấy bạn hôm nay khá điềm tĩnh và vững vàng. Không có bất cứ sự kiện gì có thể làm ảnh hưởng đến bạn được cả. Nhiều người rất muốn học hỏi tính cách này từ bạn. Vì thế mà công việc có phát sinh nhiều vấn đề cũng không khiến bạn cảm thấy lo lắng. Chòm sao này cũng rất biết cách nắm lấy cơ hội cho bản thân.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Hôm nay Song Tử rất bình tĩnh và lạc quan để đón chờ những thử thách mới của cuộc sống. Nhờ vậy những mục tiêu đặt ra trước đó bạn sẽ sớm hoàn thành thôi. Tình hình tài chính của cung hoàng đạo này cũng có sự ổn định, vì thế bạn có thể tự thưởng cho bản thân một món quà nhỏ như một phần thưởng để khích lệ cho những nỗ lực của mình trong suốt thời gian qua.

Cự Giải (22/6 – 22/7)



Tử vi ngày mai 23/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải hôm nay nên tìm cho mình một hướng đi mới thay vì cứ ngoái đầu nhìn lại những thứ đã qua. Ai cũng phải sống cho hạnh phúc của chính mình. Do đó nếu bạn đã không thể tiếp tục duyên phận với người ấy nữa thì có lẽ nên cho nhau lối đi riêng. Tuy nhiên Cự Giải cũng không phải kiểu người để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng quá nhiều đến công việc. Vì thế nên sự nghiệp cá nhân của bạn vẫn khá ổn định.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Sư Tử có một ngày làm việc xuất sắc. Sự điềm tĩnh và bản lĩnh của bạn giúp bạn gặt hái nhiều thành công hơn. Nhờ năng lượng tích cực và tinh thần làm việc hết mình mà công việc của bạn luôn nhận được kết quả khá xứng đáng. Tình hình tài chính cũng thuận lợi và có nhiều tin tốt lành từ đồng nghiệp. Bạn hãy cố gắng tĩnh tâm lại và sửa đổi bản tính cáu gắt của mình để tiến xa hơn trong công việc nhé.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi hàng ngày của Xử Nữ cho thấy chòm sao này đang phải tự khuấy động bản thân mình để bước ra khỏi vùng tăm tối nhàm chán. Bạn nên tiếp xúc với những công việc đòi hỏi sự sáng tạo và bạn sẽ khám phá ra được nhiều điểm thú vị của mình đấy. Những công việc bạn đang đảm nhiệm sẽ đem lại cho bạn một nguồn thu nhập đáng kể. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý đến Sức Khỏe của mình để không bị mệt mỏi.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Tử vi ngày mai 23/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Bình vẫn còn đang rụt rè và tự ti không dám làm quen với những người xa lạ. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình không đủ sức hút, thực chất bạn tuyệt vời hơn bạn nghĩ đấy. Mỗi người đều có thế mạnh của riêng mình vì thế bạn cần tự tin mạnh dạn lên. Còn với những người đã có gấu thì trong thời gian này cả 2 bạn đều đang có mối quan hệ tiến triển khá tốt. Tình yêu của cả hai sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng ngọt ngào lãng mạn.

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Bọ Cạp vô cùng nghiêm túc khi bắt tay vào làm việc. Bạn không muốn phụ thuộc hay phải chạy theo bất cứ ai, dù người ta có chủ động giúp đỡ thì bạn vẫn có thể thẳng thừng từ chối. Bạn biết điểm mạnh của mình ở đâu và phải làm gì để phát huy được hết tài năng. Đó là lý do bạn trở nên nổi bật hơn hẳn trong đám đông.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Nhân Mã trở nên khá bồng bột và thiếu lí trí, bạn hành động theo cảm xúc nhưng may được nhiều người giúp đỡ nên không gặp phải bất cứ khó khăn vướng mắc nào. Tuy vậy, đừng bao giờ để chuyện này xảy ra thêm một lần nữa. Chắc chắn, không ai có thể chịu đựng mãi tính khí thất thường này. Chuyện tình cảm của chòm sao này sẽ gặp chút trục trặc, cả hai bị kẻ xấu bịa chuyện nên quay sang cãi vã và giận dỗi nhau.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi ngày mai 23/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết sẽ tràn đầy cơ hội trong cả sự nghiệp và chuyện tình cảm. Rất có thể, bạn sẽ nối lại mối quan hệ với tình cũ. Dường như cả hai đã xa rời nhau vì những hiểu lầm không đáng có nên khi hai con tim đồng điệu thì cả hai lại quay về với nhau. Thái độ làm việc nghiêm túc và rất tích cực của cung hoàng đạo này cũng khiến cấp trên nể phục và đánh giá cao.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình sẽ gặp khá nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Bạn xử lý công việc rất gọn gàng linh hoạt cho nên gây được ấn tượng với cấp trên. Hơn nữa, bạn tự đặt ra mục tiêu phấn đấu cho mình và không để những chuyện ngoài lề ảnh hưởng đến công việc. Tình hình tài chính của bạn khá ổn định dù đã gần đến cuối tháng rồi. Tất cả là nhờ bạn luôn chi tiêu một cách chừng mực không hoang phí.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư đang cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ tình cảm của mình. Bạn cho rằng sự chân thành và yêu thương rồi sẽ được người kia đền đáp nhưng mọi chuyện khó hơn bạn tưởng. Có những lúc bạn cứ nghĩ đã có được đối phương nhưng rồi biểu hiện của người ta khiến bạn thất vọng. Để chấm dứt điều này, bạn nên nói chuyện thẳng thắn và dứt khoát với người kia. Nếu đối phương không thể có câu trả lời cho những nỗ lực mà bạn bỏ ra thì tốt nhất nên dừng lại.

