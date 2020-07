Tử vi ngày mai 23/7/2020 của 12 cung hoàng đạo: Cự giải gặp may mắn, Song Ngư đừng để lỡ mất cơ hội

1. Tử vi của cung Bạch Dương (Dương Cưu) – Aeris (21/3 – 20/4) ngày 23/7 Tử vi cung hoàng đạo ngày 23/7 cho thấy Bạch Dương có khả năng gặp trở ngại trong chuyện tình cảm. Những rắc rối này có thể đến từ phía gia đình. Bên cạnh đó, một vài sự thay đổi đột ngột diễn ra với bạn. Hãy thật bình tĩnh và cẩn trọng để giải quyết vấn đề nhé.

Trong phương diện tình cảm, Bạch Dương thích một mối tình thuần khiết không chút tà niệm. Về công việc, những cống hiến của Bạch Dương đều được mọi người ghi nhận và thành quả mà bạn đạt được thật đáng nể phục.

2. Tử vi của cung Kim Ngưu – Taurus (21/4 – 20/5) ngày 23/7

Hôm nay là ngày thích hợp để những chú Trâu bắt tay vào làm những việc quan trọng. . hãy phát triển thâm những mối quan hệ của mình và biết đâu việc kết giao bạn mới sẽ giúp bạn có những bước tiến trong chuyện tình cảm. Chiêm tinh khuyên Ngưu nên chú ý Sức Khỏe , bạn có thể thấy hơi khó chịu, buồn bực vô cớ trong hôm nay.





Về sự nghiệp, sẽ có một cuộc tổng kiểm tra trong công ty. Kim Ngưu cần chú ý vấn đề này để không làm cấp trên thất vọng nhé.

3. Tử vi của cung Song Tử – Gemini (21/5 -21/6) ngày 23/7

Ngày 23/7 này Song Tử có khả năng sẽ gặp phải nhiều thất bại trong việc thực hiện ý tưởng của mình. Song Tử phải bỏ nhiều công sức nhưng lại không đạt được kết quả như ý. Có khả năng những thất bại nhỏ này sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn, khiến cho cuộc sống của Song Tử bị đảo lộn.





Trong tình yêu, Song Tử thật may mắn khi có được người yêu biết lắng nghe và trân trọng tất cả những gì mà bạn làm. Về công việc, ngày mới của Song Tử với những sáng tạo và đột phá trong công việc sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn hơn.

4. Tử vi của cung Cự Giải – Cancer (22/6 – 22/7) ngày 23/7

Cự Giải nữ sẽ có một ngày may mắn trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên những chú Cua cũng không nên vội vã chi tiền vào việc mua sắm hôm nay. Bởi sau đó bạn có thể sẽ phải hối hận vì đã tiêu tiền quá hoang phí.

Tình yêu của Cự Giải: Bạn nên có những cuộc trò chuyện tâm sự nhiều hơn với người ấy. Điều này sẽ giúp bạn có thể cảm thấy an tâm và yên lòng hơn.





Trong công việc Cự Giải nên giải tỏa áp lực công việc bằng cách trò chuyện với người khác. Muốn thành công bạn buộc phải thay đổi chiến thuật.

5. Tử vi của cung Sư Tử – Leo (23/7 – 23/8) ngày 23/7

Sư Tử sẽ có một ngày thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Hãy đứng lên ra ngoài đi bộ và tận hưởng bầu không khí trong lành với bạn bè người thân nhé. Ngoài ra, bạn cũng cần kiềm chế tính nóng của mình để tránh xảy ra tranh cãi. Buổi tối của Sư Tử nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.





Tình yêu của Sư Tử ngày 23/7 cho thấy chòm sao này biết đặt tình yêu lên trên cái tôi và sự ích kỉ của bản thân. Hẳn là bạn đã bắt đầu cảm nhận được tầm quan trọng của đối phương trong cuộc sống của mình. Và việc đôi co tranh cãi xem ai thắng ai thua cũng không còn quan trọng nữa.





Công việc của Sư Tử khá tốt đẹp, tử vi ngày mới cho thấy những chú Sư Tử sắp nhận được một khoản tiền thưởng kha khá từ cấp trên đấy nhé.

6. Tử vi của cung Xử Nữ – Virgo (23/8 – 23/9) ngày 23/7

Ngày hôm này lại là dịp thích hợp cho Xử Nữ nghỉ ngơi và nhìn lại về những chuyện mà mình đã trải qua. Hãy đứng lên đi ra ngoài, tập thể dục và đi dạo nhé. Trong các mối quan hệ, Xử Nữ cũng nên học cách kiểm soát lời nói và cảm xúc của mình hơn để tránh xung đột.





Tình yêu của Xử Nữ thời gian này khá là viên mãn và hạnh phúc. Người ấy rất chu đáo và quan tâm đến bạn.





Trong công việc, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của bạn sẽ giúp Xử Nữ có một vị trí tốt trong công ty.

7. Tử vi của cung Thiên Bình (Thiên Xứng) – Libra (23/9 – 22/10) ngày 23/7

Hôm nay là một ngày không mấy xuôn xẻ với Thiên Bình. Chòm sao này có thể sẽ phải đối mặt với những mất mát về tài chính, đồng thời gặp nhiều khó khăn trong công việc. Thiên Bình cần phải có kế hoạch điều chỉnh lại cuộc sống của mình. Hãy gánh thêm trách nhiệm và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ những người khác nữa nhé.





Về phương diện tình cảm, Thiên Bình nên quên đi quá khứ và bắt đầu một ngày mới vui vẻ năng động hơn. Công việc của bạn được đánh giá là tương đối khó khăn. Tuy nhiên Thiên Bình cũng đừng bao giờ nản chí nhé.





Thiên Bình cẩn thận với những dụng cụ sắc nhọn và đừng chơi đùa với lửa. Hôm nay dù mọi thứ có không như mong muốn nhưng Thiên Bình vẫn hãy giữ vững tinh thần lạc quan vui vẻ nhé.

8. Tử vi của cung Bọ Cạp-Scorpio (23/10 – 21/11) ngày 23/7

Tử vi ngày mới cho thấy Bọ Cạp sẽ có một ngày thuận lợi trong công việc. Những quyết định liên quan đến lĩnh vực chuyên môn hoặc đời sống riêng tư cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa. Chòm sao này nên cố gắng quan sát và nắm bắt cơ hội trong công việc, đồng thời bồi dưỡng thêm cho mình những mối quan hệ tốt đẹp khác nhé.





Tình yêu ngày mới của Bọ Cạp cho thấy bạn nên tin tưởng vào người mình yêu nhiều hơn. Đừng đa nghi quá. Tương lai tốt đẹp đang chờ 2 bạn ở phía trước.





Trong công việc, Bọ Cạp hãy tự tin hơn vì mọi người luôn ở bên giúp đỡ bạn. Sức khỏe ngày mới cũng cho thấy bạn cần có chế độ chăm sóc bản thân đúng cách để giúp sức khỏe đi lên đó.

9. Tử vi của cung Nhân Mã – Sagittarius (23/11 – 21/12) ngày 23/7

Hôm nay là ngày tuyệt vời để Nhân Mã cùng bạn bè đi shopping. Hãy tận hưởng cuộc sống, mua sắm những gì bạn thích nhưng trừ quần áo nhé. Nhân Mã nếu tham gia vào linh vực kinh doanh bạn sẽ có nhiều khả năng thành công hơn. Trong cuộc sống cá nhân, Nhân Mã nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định của bản thân mình. Mọi vấn đề sẽ được giải quyết nếu bạn tôn trọng ý kiến của mọi người.





Trong tình yêu, Nhân Mã thích đam mê và ưa khám phá những điều mạo hiểm. Thế nhưng muốn có một mối quan hệ lâu dài bạn nên toàn tâm toàn ý tập trung vào người ấy. Đừng vì những bận rộn cá nhân mà bỏ bê người yêu nhé.





Sự nghiệp, công việc của Nhân Mã diễn ra khá tốt đẹp trong ngày 23/7. Về sức khỏe, những chú ngựa cũng nên áp dụng một chế độ ăn uống khoa học, đúng giờ.

10. Tử vi của cung Ma Kết – Capricorn (23/12 – 19/1) ngày 23/7

Tử vi cung hoàng đạo Ma Kết ngày 23/7 cho thấy đây là một ngày đầy biến động của bạn. Ma Kết sẽ được trải nghiệm cảm giác phiêu lưu trong công việc và tình yêu. Quyết định của Ma Kết sẽ tác động trực tiếp đến kết quả tốt hay xấu. Vì vậy bạn cần phải cẩn thận keo gây ra những sai sót không đáng có.





Một ngày đầy năng động sẽ khiến Ma Kết trở nên hấp dẫn hơn. Người yêu sẽ luôn ở bên ủng hộ bạn. Hôm nay cũng là ngày thích hợp cho những cuộc gặp gỡ định mệnh với người ấy..





Trong công việc, Ma Kết luôn hướng về phía trước nên bạn chắc chắn sẽ thành công. Về phương diện sức khỏe, Ma Kết đừng lơ là mà quên chăm sóc bản thân đấy nhé.

Mọi việc vẫn như ý Ma Kết muốn đấy

11. Tử vi của cung Bảo Bình – Aquarius (20/1 – 18/2) ngày 23/7

Những tranh cãi bất ngờ với những người thân thiết có thể khiến cho kế hoạch của bạn bị đảo lộn. Sự bình tĩnh của Bảo Bình sẽ khiến cho chòm sao này khắc phục được những sai lầm và đạt được những mục tiêu đã đề ra.





Về mặt tình cảm, Bảo Bình có thể sẽ cảm thấy khó chịu khi bị crush của mình lạnh nhạt. Còn đối với những người đã có “gấu” thì việc cảm thấy bản thân quan trọng trong mắt của người yêu là một điều tốt. Nhưng có lẽ Bảo Bình muốn có một tình yêu bên dị thay vì người yêu tôn thờ mình như một vị thần.





Trong công việc Bảo Bình đang khá thờ ơ với những việc mình đang làm, thế nhưng xin nhắc lại công việc này thực sự quan trọng đấy. Bạn nên dồn toàn lực để giải quyết nó cho thật tốt trước khi bị lãnh đạo kêu ca.





Về sức khỏe của Bảo Bình bạn cần thư giãn nghỉ ngơi để giải tỏa stress cho mình nhé. Sức khỏe của Bảo Bình. Sau cơn mưa, trời lại sáng ! Nên dù không tốt, cũng phải tươi cười.

12.Tử vi của cung Song Ngư – Pisces (19/2 – 20/3) ngày 23/7

Song Ngư là một chòm sao không muốn nhận nhiều trách nhiệm về mình. Thế nên Song Ngư thường bỏ lỡ rất nhiều những cơ hội quý báu. Tử vi ngày mới 23/7 cho thấy Song Ngư khá có duyên với người khác phái đấy nhé. Bạn có thể xây dựng được một mối quan hệ thú vị hoặc có những những buổi hẹn hò lãng mạn với người yêu của mình. Lời khuyên cho bạn là hãy chủ động, thẳng thắn, và kiên trì.





Về mặt tình yêu, Song Ngư hôm nay sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong việc bày tỏ quan điểm của mình. Tuy nhiên những vấn đề này không làm ảnh hưởng đến cảm xúc của Song Ngư, ngược lại nó còn giúp cho mối quan hệ của bạn sẽ thêm được nhiều cung bậc cảm xúc thú vị.





Về sự nghiệp và công việc của Song Ngư ngày mai 23/7 được đánh giá là khá ổn định. Sức khỏe của các cô nàng/anh chàng Cá cũng đang rất tốt. Tuy nhiên bạn cũng đừng quên chăm sóc nó nhé.

Theo Phương Hoa/SKCĐ