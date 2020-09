Tử vi ngày mai 23/9/2020 của 12 cung hoàng đạo: Bảo bình cần mở lòng để tình yêu được thăng hoa

BẠCH DƯƠNG (21/3-19/4)

Tử vi ngày mai 23/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương đang chỉ tập trung vào vấn đề mà quên việc nghe người khác rồi đấy. Hãy cố gắng lắng nghe và đặt mình vào ví trí của đối phương để thật sự hiểu câu chuyện của họ, dù điều đó có khó khăn đến đâu. Để đảm bảo sức khoẻ, bạn cần kiểm tra an toàn thực phẩm, tìm hiểu nguồn gốc có đảm bảo trong lành, không ô nhiễm nếu không thì những đồ ăn này cũng có thể là nguyên nhân gây ra bệnh tật cho bạn đấy.

KIM NGƯU (20/4-20/5)

Hôm nay bạn nên chủ động trao đổi với cấp trên khi mà họ đang rảnh rỗi, tránh làm xáo trộn công việc của sếp. Hãy tinh ý một chút, đừng chỉ để xong việc của bạn mà quên đi việc đối phương đang làm gì. Về mặt tình cảm, tìm được người bạn đời đã là khó, việc giữ cho ngọn lửa tình yêu cháy mãi qua thời gian lại là thử thách, việc ấy đòi hỏi cả bạn và cả người ấy cùng phải nỗ lực, cố gắng cho cuộc hôn nhân của mình.

SONG TỬ (21/5-21/6)

Trong công việc khi gặp vấn đề và mắc sai lầm, bạn chớ nên giấu giếm, bao biện, nên chủ động nhận lỗi và phân tích nguyên nhân. Tinh thần trách nhiệm sẽ cho phép bạn không ngừng cải thiện bản thân và tiến bộ trong công việc. Trong chuyện tình yêu, không gì diễn ra mà không có lí do, khi mối quan hệ của bạn và đối phương bị rối loạn, điều đầu tiên cần làm chính là xem mình đã sai ở đâu để tìm cách cải thiện tình cảm hiện tại đúng cách.

CỰ GIẢI (22/6-22/7)

Tử vi ngày mai 23/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy cơ hội cho bạn tiếp cận một cách thức mới mẻ diễn ra trong ngày hôm nay. Bất cứ nơi nào bạn có thể cải thiện hiệu quả công việc hơn nữa, hãy chủ động thay đổi. Trong tình cảm nếu vui vì việc họ làm cho bạn thì hãy nói ra. Hãy nhớ rằng những lời khen chân thành cũng là một yếu tố cần thiết gây dựng một mối quan hệ vững chắc, bởi lẽ trong mỗi chúng ta đều tồn tại một đứa trẻ yếu đuối, khao khát được một lần ghi nhận.

SƯ TỬ (23/7-22/8)

Về công việc: Bất kể là đi làm, tan làm hay hội họp, đều phải đặt sự đúng giờ lên hàng đầu bạn nhé. Điều này không chỉ là biểu hiện của lịch sự mà còn là một biểu hiện cho thấy sự tôn trọng mà mình dành cho người khác.



Về mặt tài lộc: Hãy chú ý cách quản lý tiền bạc của mình, đừng vội khuyên ai đó khi bạn cũng còn làm chưa tốt. Chỉ khi bạn là gương tốt thì người khác mới tin tưởng bạn chứ.

XỬ NỮ (23/8-22/9)

Bạn đang tỏ ra khó khăn với người khác nhưng lại quá dễ với bản thân mình rồi đấy. Bất cứ nơi nào phản ánh tinh thần đồng đội, hãy chủ động hòa nhập và hợp tác. Về chuyện tình cảm nếu xảy ra chút tranh cãi, bạn lại cứ đổ tất cả lỗi lầm cho đối phương và khiến câu chuyện trở nên không có hồi kết. Nếu bạn biết nhận lỗi, bạn còn có cơ hội để sửa sai, còn nếu không, chẳng điều gì có thể được sửa chữa cả.

THIÊN BÌNH (23/9-23/10)

Tử vi ngày mai 23/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy nếu ai mang tới cho bạn nhiệm vụ trong ngày hôm nay, hãy làm công việc của bạn với sự siêng năng. Đừng đẩy trách nhiệm của bạn cho người khác và đừng để công việc của bạn bị giảm sút. Trong tình yêu, bạn hãy thử tìm hiểu sở thích của người ấy vì biết đâu bạn cũng có niềm hứng thú tương tự. Khi bạn và người bạn đời của mình có chung sở thích và tính cách tương tự nhau, thì cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng và hạnh phúc hơn.

HỔ CÁP (24/10-21/11)

Trong công việc bạn gây ấn tượng vì luôn ăn mặc gọn gàng, phù hợp và chỉn chu. Nhưng cũng đừng quên giữ cho bàn làm việc ngăn nắp, trật tự, vì việc này cũng giúp bạn cải thiện hiệu quả công việc nữa đấy. Về mặt sức khỏe, mỗi ngày, bạn có thể uống một chén trà để nội tạng có thể giải độc, sức khỏe tốt hơn và kéo dài tuổi thọ. Các loại trà tốt cho Sức Khỏe mà bạn có thể dùng là trà hoa kim ngân, trà hoa cúc,…

NHÂN MÃ (22/11-21/12)

Tử vi ngày mai 23/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy hôm nay đề cao Cách làm việc nhóm phù hợp đấy bạn nhé. Mọi người đều là một phần của xã hội và không ai có thể tự mình thành công. Nếu bạn muốn phát triển tại nơi làm việc, bạn phải học cách có được sự giúp đỡ của người khác. Về mặt tình cảm có thể bạn đang gây ra những nghi ngờ trong lòng người ấy. Việc gây dựng lòng tin là vô cùng quan trọng, nhờ đó mà vợ chồng mới có thể cảm thấy an toàn và thoải mái khi chung sống và giúp đỡ nhau.

MA KẾT (22/12-19/1)

Tử vi thứ 4 cho thấy, Ma Kết là người siêng năng, không chỉ là nơi công sở bạn mới nghĩ tới công việc đâu. Hôm nay, bất cứ nơi nào bạn có thể cải thiện khả năng của mình, hãy chủ động học hỏi. Về mặt sức khỏe, đừng xem nhẹ lợi ích việc uống nước mỗi ngày bạn nhé. Uống nước đúng giờ và khoa học là điều quan trọng để tăng cường sức khỏe và tuổi thọ. Uống nước vẫn hơn là uống thuốc.

BẢO BÌNH (20/1-18/2)

Về công việc giấc mơ là ảo tưởng và có thể thay đổi còn mục tiêu thì phải cố định. Chỉ bằng cách biến ước mơ của bạn thành mục tiêu, bạn mới có thể biết nên làm gì cho chặng đường phía trước. Về mặt tình cảm, sự nhẹ nhàng và lãng mạn là cần thiết để bạn và người ấy thêm phần thăng hoa trong tình yêu của mình, chỉ là bạn đang còn sợ phải khẳng định điều đó để mở lòng hơn.

SONG NGƯ (19/2-20/3)

Tử vi ngày mới cho thấy khi gặp vấn đề, Song Ngư không nên bó buộc với kinh nghiệm truyền thống mà hãy vận dụng trí óc để đưa ra nhiều giải pháp và lựa chọn giải pháp tốt nhất. Chỉ bằng cách này, bạn mới có thể nâng cao hiệu quả công việc và làm giàu cho bản thân. Trong chuyện tình cảm hôm nay bạn nên dành nhiều thời gian cho một nửa của mình. Để thật sự thấu hiểu đối phương, hai người cần phải thật sự dành thời gian và tâm trí để giao tiếp, trao đổi với nhau.

