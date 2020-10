Tử vi ngày mai 24/10/2020 của 12 cung hoàng đạo: Xử Nữ cần khuấy động không khí và làm mới bản thân

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 24/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương hôm nay dễ có những cảm xúc vô lý, đôi khi bạn cứ theo đuổi những suy nghĩa đó mà không biết có nên hành động hay không. Sự thật là bạn hãy để mai quyết định đi. Tình hình Sức Khỏe của Bạch Dương không có gì quá nghiêm trọng. Tuy nhiên bạn không nên quá lạm dụng điện thoại làm gì và hãy đi ngủ sớm đi nhé.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)



Hôm nay Kim Ngưu gặp một số chuyện rắc rối với đồng nghiệp, bạn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình khiến nhiều người mất lòng. Bạn thông minh nhưng cũng không nên tự phụ bởi điều này sẽ khiến bạn trở thành "con ghẻ" của công ty đấy nhé. Hôm nay Kim Ngưu gặp một số chuyện rắc rối với đồng nghiệp, bạn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình khiến nhiều người mất lòng. Bạn thông minh nhưng cũng không nên tự phụ bởi điều này sẽ khiến bạn trở thành "con ghẻ" của công ty đấy nhé. Sức khỏe hôm nay của bạn cũng có phần sa sút, bạn nên cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Không nên tham công tiếc việc quá mà làm gì.

Song Tử (21/5 – 21/6)



Song Tử chẳng muốn nghe theo ý kiến của người khác. Bạn chỉ thích làm theo ý mình và sẵn sàng cãi nhau tay đôi với bất cứ ai tỏ vẻ phản bác, bất đồng với quyết định của mình. Chuyện tình cảm trong ngày cũng không vui vẻ lắm. Bạn nên lắng nghe tâm sự của nửa kia nhiều hơn, đừng tự mình quyết định mọi chuyện như vậy, nếu không thì sớm muộn gì hai bên sẽ xảy ra mâu thuẫn thôi.



Cự Giải (22/6 – 22/7)



Tử vi ngày mai 24/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải có thể sẽ phải nhận được nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Bạn có năng lực mà, đừng ngần ngại thể hiện năng lực của mình nhé. Chòm sao này có thể khiến cho người ấy cảm thấy buồn bã tủi thân vì chẳng được người mình yêu quan tâm gì hết đó. Hãy nói cho đối phương hiểu và thông cảm. Song bạn cũng nên cân bằng mọi phương diện chứ đừng dồn sự tập trung vào một việc.

Sư Tử (23/7 – 22/8)



Sư Tử sẽ có một ngày làm việc khá xuất sắc. Tài chính khá khởi sắc và có nhiều điều hấp dẫn. Bạn sẽ nhanh chóng nhận được nhiều thông tin mới mẻ và cơ mật từ bạn bè. Chuyện tình yêu có những bước tiến đột phá khiến bạn trở nên lạc quan, vui vẻ hơn trong mối quan hệ và luôn đem lại những giây phút hạnh phúc, hài hước cho nửa kia của mình. Cả hai chính vì thế sẽ luôn cảm thấy ấm áp và không ngừng vun đắp, bồi dưỡng tình cảm mỗi ngày.



Xử Nữ (23/8 – 22/9)



Xử Nữ phải tự khuấy động không khí và làm mới bản thân lên rất nhiều. Càng gắn bó với những công việc đòi hỏi sự sáng tạo, bạn sẽ càng tạo ra nhiều điểm bứt phá của mình. Về phương diện tình cảm, bạn và người ấy nảy sinh nhiều bất đồng, cãi vã. Có lẽ, chính bạn đang quá vô tâm và khiến cho người ấy bị tổn thương. Người độc thân cảm thấy hài lòng với cuộc sống tự do như hiện tại, không phải lo lắng hay chịu trách nhiệm với ai cả, thoải mái làm những việc mình thích.



Thiên Bình (23/9 – 22/10)



Tử vi ngày mai 24/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Bình biết cách tận hưởng cuộc sống và trân trọng từng ngày trôi qua. Thái độ của bạn với mọi người thân thiện khiến ai cũng yêu mến. Nếu còn độc thân bạn nên tích cực tham gia các buổi tụ tập, hẹn hò với bạn bè để mở rộng mối quan hệ cho mình. Chòm sao này được nhắc nhở gãy cẩn thận với túi tiền của mình. Mua những thứ bạn thích ngay lúc đó, chắc gì 10 phút sau ngắm nhìn lại bạn lại muốn có nó.



Bọ Cạp (23/10 – 21/11)



Bọ Cạp có vẻ khá thiếu kiên nhẫn. Mỗi khi có ai có ý định góp ý với mình, bạn đều lựa chọn cách gạt phắt đi, hoặc dù có yên lặng lắng nghe đi nữa thì cũng không hề có ý định tiếp thu mà chỉ khăng khăng làm theo suy nghĩ của mình. Chính vì thế, chòm sao này cũng không nên lấy làm khó chịu khi người ta không chịu làm theo ý mình, bởi bạn và người ta cũng giống hệt nhau thôi mà. Muốn công việc được tiến triển thuận lợi, đôi bên đều cần phải nhường nhịn nhau một chút.



Nhân Mã (22/11 – 21/12)



Nhân Mã là người giàu cảm xúc, lối sống phóng khoáng, vô tư, thoải mái, thu hút nên mọi người xung quanh luôn muốn kết thân và trò chuyện với bạn. Càng cởi mở bao nhiêu thì lại càng được nhiều người yêu quý bấy nhiêu đặc biệt là với đối tượng khác giới. Thế nhưng công việc không được thuận lợi, có những lúc bạn vẫn bị những thứ không liên quan đến công việc làm xao nhãng, mất tập trung và thiếu kiểm soát trong lời ăn tiếng nói nên có làm người khác không hài lòng, quan hệ với đồng nghiệp cũng thiếu đi sự hài hòa.



Ma Kết (22/12 – 19/1)



Tử vi ngày mai 24/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết được cấp trên đánh giá cao bởi bạn luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ rất tốt. Dù khối lượng công việc khá chồng chất nhưng bạn không cảm thấy mệt mỏi, phần lớn nhờ biết cách sắp xếp lịch trình một cách hợp lý, giải quyết từng việc hiệu quả nhất có thể. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy vẫn giữ ở mức bình thường, không có sự mới mẻ, vì thế bạn hãy tiếp tục tìm hiểu để biết được đó có phải là người thực sự phù hợp với mình không nhé.



Bảo Bình (20/1 – 18/2)



Bảo Bình thể hiện mình là một người trung thực và có mục tiêu rõ ràng. Một khi đã lên kế hoạch thì bạn nên theo đuổi đến cùng. Ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu riêng, bởi vậy đừng nên so sánh điểm mạnh của bạn với điểm yếu của người khác và ngược lại. Bảo Bình nên từ tốn hơn khi đối diện với bất cứ việc gì. Bạn nên học cách xem xét một việc từ nhiều khía cạnh khác nhau trước khi ra quyết định. Một khi đã bắt đầu điều gì, chớ nên bỏ cuộc.



Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư đừng vội nhìn vẻ ngoài lấp lánh, hào nhoáng của ai đó mà đánh giá sai tình hình. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, các mối quan hệ cũng cần thời gian tìm hiểu rồi mọi thứ sẽ sớm ra ngoài ánh sáng mà thôi. Có những việc, cung hoàng đạo này không cần phân định đúng sai làm gì vì càng cố hiểu bạn càng bị cuốn theo vòng luẩn quẩn của những rắc rối đó. Hãy tập trung làm tốt những nhiệm vụ được giao, nếu ai đó có phạm sai lầm một chút thì nên bỏ qua.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo

Theo Phương Hoa/SKCĐ