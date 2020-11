Tử vi ngày mai 24/11/2020 của 12 cung hoàng đạo: Nhân Mã đang rơi vào sự hỗn loạn của chính mình

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 24/11/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương đang thiếu đầu óc phán đoán và thiên về cảm tính. Do đó bạn dễ mắc phải sai lầm. Điều này làm ảnh hưởng nhiều đến công việc của bạn khiến cấp trên có ấn tượng không tốt. Chuyện tình cảm cá nhân khá tốt. Bạn có những cử chỉ hành động lãng mạn và tạo không khí vui tươi giúp cho mỗi quan hệ tiến triển tốt đẹp. Chòm sao này dễ tính lại phóng khoáng, bạn không gây áp lực cho người khác.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)



cho thấy Kim Ngưu thích làm việc theo cảm hứng và phát triển những khả năng của bản thân một cách tự nhiên. Công việc của chòm sao này hướng tới cách giải quyết vấn đề đa chiều, tôn trọng ý kiến đóng góp của những người xung quanh để hoàn thiện bản thân. Cung hoàng đạo này đôi lúc rung động trước những người khác ngay trong lần đầu gặp gỡ nhưng với bản tính trầm tĩnh bạn vẫn nên kiềm chế lại bản thân thân mình.



Song Tử (21/5 – 21/6)



Song Tử vốn là một trong những chòm sao thông minh và có khả năng quan sát tinh tế, cung hoàng đạo này dễ dàng nắm bắt được trọng điểm trong các vấn đề khiến mọi chuyện được giải quyết một cách nhanh chóng. Khi gặp khó khăn ngay cả khi người khác đều đã quá chán nản, có người cũng đã khuyên bạn bỏ cuộc. Thế nhưng cung hoàng đạo này cũng vẫn giữ được niềm tin mạnh mẽ của mình. Và thực sự là điều này cũng sẽ giúp cho chòm sao này gặt hái được những thành quả xứng đáng.



Cự Giải (22/6 – 22/7)



Tử vi ngày mai 24/11/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải là một chòm sao tài giỏi, nhưng đừng vì thế mà tự cho phép mình có thể nói ra những lời gây tổn thương tới người khác. Cho dù bạn có biện minh rằng chỉ nói đùa không có ác ý, song đối phương vẫn tỏ ra khá khó chịu, và điều này sẽ làm ảnh hưởng đến hòa khí của bạn với mọi người đấy nhé. Hãy dành cho người khác sự tôn trọng cần thiết như vậy bạn mới có thể nhận lại được sự tôn trọng của mọi người.

Sư Tử (23/7 – 22/8)



Tử vi thứ 3 cho thấy, Sư Tử luôn nỗ lực để thành công, nhưng bạn đang phải đối mặt với áp lực quá lớn. Ngay hiện tại, nếu bạn không sớm chấn chỉnh lại, bạn sẽ còn tiếp tục lao dốc. Cung hoàng đạo này có năng lực, chỉ là bạn đang quá cố chấp trong nhiều vấn đề, đề cao sĩ diện mà quên mất đi việc lớn, khiến bản thân lâm vào bế tắc. Không ai có thể dẫn dắt bạn đi cả, bạn phải tự nhận ra những sai lầm của mình để mà thay đổi.



Xử Nữ (23/8 – 22/9)



Xử Nữ là một chòm sao không bao giờ gò bó bản thân vào những công việc hành chính hay một nghề nghiệp cố định. Bạn thích một công việc tự do, nhiều sáng tạo để bạn có thể tiếp xúc, gặp gỡ, học hỏi được nhiều hơn. Khi đó bạn mới có được nhiều cơ hội để phát huy tài năng của mình. Cung hoàng đạo này là người luôn có những kế hoạch lớn cho cuộc đời của mình, nhưng điều lạ là bạn lại chẳng có kế hoạch gì cho chuyện tình cảm của mình cả.



Thiên Bình (23/9 – 22/10)



Tử vi ngày mai 24/11/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Bình sẽ có một ngày làm việc hiệu quả, công việc của bạn đang phát triển theo chiều hướng tích cực, nằm trong tầm kiểm soát của bạn nên không có gì phải lo lắng cả. Cung hoàng đạo này cũng nên tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp. Điều đó sẽ giúp công việc của bạn thêm thuận lợi hơn và cũng tốt cho chặng đường thăng tiến trong tương lai của bạn.



Bọ Cạp (23/10 – 21/11)



Bọ Cạp đang rất bức bối với chính bản thân mình. Có những việc bạn từng nghĩ nó sẽ rất dễ dàng nhưng khi thật sự bắt tay vào làm, kết quả không được như mong đợi. Bạn khó mà chấp nhận việc mình còn thiếu trình độ và năng lực. Điều này sẽ gây ra tác động vừa tốt vừa xấu cho cung hoàng đạo này. Tốt là bạn sẽ có thêm đông lực để cố gắng hơn nữa nhằm bổ sung những thiếu sót của bản thân. Còn tác động xấu là nó sẽ khiến bạn trở nên hiếu thắng, hấp tấp và dễ đưa ra quyết định vội vàng dẫn đến sai sót.



Nhân Mã (22/11 – 21/12)



Tử vi thứ 3 cho thấy Nhân Mã đang rơi vào sự hỗn loạn cho chính mình tạo ra. Không phải cứ lúc nào có nhiều người tán tỉnh là sướng đâu. Bạn thể hiện sự đào hoa của mình, đi tới đâu cười cười nói nói dễ gây hiểu lầm cho người khác, hãy thu lại sự vô tư của mình. Cung hoàng đạo này tính cách vô tư, nhiều khi công việc chưa xong cũng bỏ đi chơi, vô trách nhiệm. Do đó bạn cần chấn chỉnh lại vấn đề này ngay.



Ma Kết (22/12 – 19/1)



Tử vi ngày mai 24/11/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết vô cùng hăng hái nên làm việc không quản ngại khó khăn, bạn thường xuyên đưa ra các ý tưởng mới mẻ và có tính đột phá giúp công việc có tiến triển nhanh hơn, hiệu quả cao. Mặc dù vậy tình hình tài chính có chút khó khăn. Người kinh doanh cần quan tâm hơn tới thị trường và phản hồi của khách hàng để thực tiễn hóa sản phẩm của mình.



Bảo Bình (20/1 – 18/2)



Bảo Bình đang tìm kiếm cho mình nhiều cơ hội mới để chứng tỏ tài năng của bạn. Bạn ghét sự gò bó và rất hiếm khi chịu ngồi im một chỗ. Tuy nhiên trong hôm nay bạn lại há dè dặt và cảm thấy không thoải mái trong việc thể hiện tình cảm của mình. Lý do là vì bạn không thích bị người khác xăm soi. Cung hoàng đạo này cảm thấy khá buồn khi nghĩ không ai xung quanh thật sự hiểu được mình.



Song Ngư (19/2 – 20/3)

Chuyện tình cảm đã bắt đầu có tiến triển tốt khi chính bạn chủ động xin lỗi đối phương. Đây là hành động có ý nghĩa tốt trong việc cải thiện mối quan hệ giữa hai người. Đó cũng là bài học về thái độ tốt sẽ cho kết quả tốt mà bạn chẳng nên quên bao giờ. Tình hình tài chính có một chút báo động về việc bạn đang dần dần phá vỡ kế hoạch của mình. Nếu không chấn chỉnh thì sớm muộn kết quả bạn nhận được cũng khiến cho bạn cảm thấy hụt hẫng đấy.

Theo Thiên Bình/SKCĐ