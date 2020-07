Tử vi ngày mai 24/7/2020 của 12 cung hoàng đạo: Bọ Cạp bốc đồng, Xử Nữ chú ý hơn đến sức khỏe

Thứ 6 của Bạch Dương (24/7/2020)

Mặt Trăng nằm vuông góc với sao Kim cho thấy những chú cừu khao khát được trở thành tâm điểm của mọi người, thế nhưng mọi chuyện lại không được như ý muốn.

Công việc: Năng lực của Bạch Dương thì không ai có thể phủ nhận nhưng bạn cũng đừng làm việc theo cảm hứng như vậy. Nếu bạn không hòa đồng với mọi người thì sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức đấy nhé.





Tình cảm: Tình yêu thì vốn dĩ sẽ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách. Vì vậy một chút trở ngại trong tình yêu sẽ chẳng thể chia cắt được 2 bạn đâu nhé, sóng gió nào rồi cũng sẽ vượt qua thôi.

Sức khỏe: Hãy học cách đi ngủ sớm và làm việc khoa học hơn, nếu không cơ thể của bạn sẽ nhanh chóng bị kiệt sức đấy.

Tử vi ngày mới của Bạch Dương, cần hòa đồng hơn trong công việc





Thứ 6 của Kim Ngưu (24/7/2020)

Tử vi ngày mới 24/7/2020 của Kim Ngưu cho thấy cung hoàng đạo này đàng có xu hướng ủ rũ và hay kêu ca phàn nàn. Có lẽ bạn cần tìm một người bạn để tâm sự,. rũ bỏ mọi ưu phiền.

Công việc: Đừng nên than vãn ở chốn công sở nhé, ngay cả với những người đồng nghiệp thân thiết. Điều này có thể khiến cho bạn dính phải những thị phi không đáng có chỉ vì “lỡ miệng” đấy nhé.

Tình cảm: Kim Ngưu khá bướng bỉnh và cố chấp trong chuyện tình cảm ngày hôm nay. Bạn không chịu chấp nhận thực tế và đưa ra quá nhiều yêu cầu bắt đối phương phải đáp ứng. Điều này là không nên nhé.

Tiền bạc: Gần cuối tháng nên tiền nong với Kim Ngưu không mấy dư giả gì. Cũng bởi bạn đã chi tiêu quá “vung tay” trong những ngày qua. Hãy thiết lập cho mình một kế hoạch tài chính khôn ngoan để tiết kiệm tiền thôi nhé.





Thứ 6 của Song Tử (24/7/2020)





Tử vi thứ 6 ngày 24/7/2020 của Song Tử cho thấy, Mặt Trăng tạo thành góc 120 độ với sao Mộc, Song Tử đón một ngày thứ cuối tuần hết sức nhẹ nhàng và may mắn, không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì.

Công việc:Hãy bắt tay thực hiện và theo đuổi đam mê của mình. Bạn biết mình cần gì mà đúng không? Đừng để thời gian trôi qua lâu quá sẽ rút cạn dần năng lượng và động lực của bạn đấy nhé.

Tình cảm: Hôm nay Song Tử có nhiều tin vui về chuyện tình cảm. Những khúc mắc trong lòng của bạn được tháo gỡ, mang đến cho bạn nhiều niềm vui và sự hứng khởi vào tình yêu đôi lứa.

Tiền bạc: Tài chính của bạn những ngày cuối tuần, cuối tháng này hết sức rủng rỉnh. Vì thế hãy rủ người ấy hoặc bạn bè ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn thôi nhé..





Thứ 6 của Cự Giải (24/7/2020)





Mặt Trăng 120 độ với sao Diêm Vương cho thấy các chú Cua đang có một cuộc sống hết sức ổn định, mọi thứ có vẻ đã đi vào đúng quỹ đạo của nó, những phiền muộn cũng vì thế mà vơi đi dần.

Công việc: Cự Giải được xem là chòm sao có khả năng sắp xếp công việc tương đối ổn định và khoa học, mọi chuyện bạn làm đều đâu ra đó. Bạn biết mình cần gì, mạnh ở đâu, yếu chỗ nào, từ đó có thể dùng cái đầu để tính toán mọi thứ một cách hợp lý nhất.

Tình cảm: Muốn có một tình yêu bền lâu thì cần có sự chân thành và ấm áp. Cự giải biết điều này và cả hai bạn đều đang cố gắng cùng nhau gìn giữ ngọn lửa tình yêu trước những giông bão của cuộc đời. Đôi khi sự khác biệt lại khiến cho 2 bạn bị hút nhau, giang sơn đổi rời cũng không thể chia cắt.

Tiền bạc: Muốn cải thiện thu nhập ở thời điểm hiện tại, Giải Giải cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Một công việc tay trái hoặc một khoản đầu tư nho nhỏ trong kinh doanh có thể giúp bạn thu lại được nguồn lợi nhuận không tồi.

Cự Giải có một cuộc sống yên bình vào ngày mới





Thứ 6 của Sư Tử (24/7/2020)

Ngày 24/7, Ngày Mặt Trăng và sao Thủy tạo thành góc 72 độ, Những chú Sư Tử có thể yên tâm làm những điều mình muốn. Đừng cố gắng đối đầu với ai cả nếu bạn muốn có một cuộc sống yên bình.

Công việc: Sư Tử nhanh chóng giải quyết những nhiệm vụ được giao một cách gọn gàng mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Thậm chí bạn còn vui vẻ giúp đỡ mọi người mà không hề kêu ca phàn nàn gì cả.

Tình cảm: Tình cảm của cung hoàng đạo này cũng tiến triển khá thuận lợi. Đôi bên thường trao đổi và tâm sự với nhau về những khúc mắc trong cuộc sống, từ đó sẽ giúp 2 bạn thêm hiểu nhau hơn.

Sức khỏe: Trong ngày mới này, Sư Tử cũng nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình. Còn giữ thói quen ăn uống không kiểm soát sẽ khiến Sức Khỏe của bạn đi xuống đấy.





Thứ 6 của Xử Nữ (24/7/2020)





Tử vi 12 cung hoàng đạo cho thấy Xử Nữ sẽ có một ngày với tính khí bất thường. Bạn sẵn sàng “choảng” nhau với bất kỳ ai dám chống đối lại bạn.

Công việc: Công việc dồn dập khiến Xử Nữ có phần xử lý không kịp, bạn đang bị mông lung không biết nên làm cái gì trước.

Tình cảm: Hôm nay, khi thấy đối phương có những biểu hiện lạ, bạn có đôi chút nghi ngờ nhưng lại không hỏi rõ vấn đề mà cứ suy đoán linh tinh.

Sức khỏe: Sức khỏe của bạn hôm nay cũng không được tốt cho lắm, hãy chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của mình nhé.





Thứ 6 của Thiên Bình (24/7/2020)

Mặt Trăng 120 độ với sao Thổ cho thấy Bình Nhi hôm nay có một thái độ cực kỳ nghiêm túc với những gì mà mình đang làm. Bạn không muốn gây ra bất cứ sai phạm nào trong công việc và chuyện tình cảm nữa..

Công việc: Hôm nay, Thiên Bình cảm thấy mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong công việc, nhất là trong thời điểm quan trọng này. Có nhiều việc bạn cần phải tập trung để có thể đảm bảo một tương lai tươi sáng.

Tình cảm: Bạn luôn cẩn thận và dè dặt trong mọi mối quan hệ mới. Tuy nhiên đừng có cân nhắc tiểu tiết nhiều quá, làm như thế vô hình chung sẽ khiến cho bạn bỏ lỡ mất nhiều cơ hội để được yêu đương đấy.

Tiền bạc: Có vẻ dạo gần đây bạn đang tiêu xài hơi phung phí thì phải. Bạn cứ mở ví rút tiền mà chẳng buồn suy nghĩ gì hết. Cứ thích là bạn sẽ tiêu tiền không chớp mắt. Bình Nhi không muốn lâm vào tình trạng không một xu dính túi vào cuối tháng thì hãy cân nhắc khoản tiêu pha của mình nhé.

Thiên Bình cần hạn chế tiêu pha hơn nhé





Thứ 6 của Bọ Cạp (24/7/2020)

Thứ 6 ngày 24/7/2020 là ngày Mặt Trăng nằm vuông góc với sao Kim, Bọ Cạp có thể trở nên khá nhạy cảm và bốc đồng, bạn nên học cách thỏa hiệp với mọi người, chấp nhận cuộc sống và thay đổi bản thân để phù hợp hơn với hoàn cảnh.





Công việc: Công việc không có nhiều khó khăn rắc rối nhưng chính vì điều này lại khiến cho bạn cảm thấy hơi nhàm chán. Hãy tự tạo cho mình những thử thách bằng việc áp dụng thêm nhiều kỹ năng mới.

Tình cảm: Tình yêu đang ở giai đoạn phát triển tốt vì thế bạn hãy trân trọng khoảng thời gian tốt đẹp này. Đừng để cho những mâu thuẫn làm ảnh hưởng đến 2 người nhé.

Tiền bạc: Tử vi hôm nay của Bọ Cạp cho thấy bạn đang chi tiêu khá nhiều tiền vào các nhu cầu mua sắm làm đẹp của bản thân. Ví tiền của bạn sắp rơi vào mức báo động rồi đấy.





Thứ 6 của Nhân Mã (24/7/2020)

Mặt Trăng 180 độ với sao Hải Vương, Nhân Mã cần tiết chế cảm xúc lại nếu không bạn sẽ gây ra những xung đột không đáng có với những người xung quanh.

Công việc:Nhân Mã cần phải biết rằng những bất đồng là điều khó tránh khỏi khi mỗi người có những quan điểm khác nhau. Đừng áp đặt ý kiến của mình cho người khác nhé.

Tình cảm: Chòm sao này đang đòi hỏi quá nhiều từ phía người ấy khiến người ta cảm thấy khó chịu. Lời khuyên là bạn hãy cho đối phương những khoảng không gian riêng tư để đối phương có thể tự do làm những gì mà họ thích nhé.

Sức khỏe: Để tránh lãng phí thời gian, hãy đầu tư công sức của mình vào những việc mà bạn cảm thấy thực sự quan trọng. Trong đó, việc chăm sóc sức khỏe cần ưu tiên hàng đầu.





Thứ 6 của Ma Kết (24/7/2020)

Ngày Mặt Trăng 120 độ với sao Mộc, nhờ việc suy nghĩ cẩn thận mà Ma Kết sẽ dễ dàng có những quyết định đúng đắn, hợp lý hơn.

Công việc: Đừng ngần ngại làm những việc khó “muốn ngồi lên vị trí không ai ngồi thì bạn cần làm được những việc không ai làm được”. Như vậy khả năng thành công của bạn sẽ cao hơn.

Tình cảm: Hôm nay không có nhiều biến động, Ma Kết biết cách để không quá lạnh nhạt với người ấy. Có thể nói, bạn đang cân bằng cuộc sống của mình khá tốt.

Tiền bạc: Đầu tư chính là một cách giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Hãy cân nhắc vấn đề này để nâng cao tài chính của mình nhé.

Ma Kết nên cân nhắc đầu tư để kiếm được nhiều tiền hơn





Thứ 6 của Bảo Bình (24/7/2020)

Tử vi ngày mới 24/7 cho thấy Bảo Bình biết cách giải quyết những rắc rối của mình một cách nhanh gọn và ổn thỏa. Bạn chẳng sợ hãi điều gì cả bởi bạn có một trái tim vô cùng dũng cảm.

Công việc: Bảo Bình có những quyết định của riêng mình. Sự quyết đoán sẽ giúp cho bạn không bị bỏ lỡ bất cứ cơ hội gì trong công việc.

Tình cảm: Có những thói quen trong cách cư xử vô tình làm tổn thương đối phương mà bạn không hề hay biết. Hãy tinh ý hơn để tránh nói những điều làm ảnh hưởng tình cảm của cả 2 nhé.

Tiền bạc: Ngay lúc này, bạn nên quan tâm hơn tới vấn đề tài chính của mình, có thể bạn đang tiêu hoang hơn những gì mà bạn nghĩ đấy.

Thứ 6 của Song Ngư (24/7/2020)





Song Ngư vô cùng hòa đồng và nhiệt tình với mọi người trong ngày mới 24/7 này. Bạn mang đến cảm giác an toàn, thoải mái nên ai cũng muốn ở bên cạnh.

Công việc: Bạn đang làm nhiều việc khác nhau và muốn nhiều người công nhận. Tuy nhiên chòm sao này lại không được kiên trì cho lắm, điều này khiến bạn khó mà đạt được thành công.

Tình cảm: Bạn và người ấy đang ở trong giai đoạn cực kỳ hạnh phúc. Thế nhưng hai người cũng phải chú ý hâm nóng tình cảm đấy nhé.

Tiền bạc: Tài chính của bạn không có nhiều biến động. Dường như bạn không quá chú tâm vào việc mua bán nên tiền nong vẫn khá dư giả.

Your browser does not support HTML5 video.

Xếp hạng độ thích hôn của 12 chòm sao





Theo Phương Hoa/SKCĐ