Tử vi ngày mai 24/9/2020 của 12 cung hoàng đạo: Nhân Mã cần cẩn thận hơn trong công việc

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 24/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy hôm nay công việc của Bạch Dương không được tốt cho lắm, bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo nhưng lại không nhận được sự ủng hộ của mọi người vì tính khả thi không cao, rất khó có thể áp dụng vào cuộc sống. Bên cạnh đó bạn là một người khá lập dị, không chịu chấp hành quy định của công ty khiến cho chòm sao này dễ cảm thấy cô đơn lạc lõng trong môi trường tập thể, không có người đồng cảm và thấu hiểu.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi thứ 5 cho thấy Kim Ngưu cần dành cho bản thân nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về mối quan hệ của 2 bạn. Điều này không có nghĩa là 2 người sẽ chia tay, chỉ là cần một khoảng lặng để thấu hiểu nhau hơn. Hôm nay bạ cũng nhạy cảm hơn với những phản ứng của người khác nên bạn cảm thấy bất cứ ai đang bàn tán vấn đề gì cũng đều là hướng về bạn. Tuy nhiên bạn nên cố gắng mở lòng mình để đón nhận những điều tốt đẹp nhé, đừng chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực như thế.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Chòm sao Song Tử hôm nay có cảm giác bất an hơn mọi người, nhưng nó không hẳn là xấu mà điều này có thể đang thúc đẩy bạn chăm chỉ làm việc hơn để chứng minh năng lực của bản thân. Ngoài ra bạn cũng không nên để quá khứ trở thành một thứ gì đó ám ảnh mình ở hiện tại. Khi đã xác định rõ một vấn đề gì thì bạn nên bắt tay vào làm ngay. Đi theo những kế hoạch mà mình đã đề ra ban đầu. Những ý tưởng mà bạn đang ấp ủ sẽ nhanh chóng được hiện thực hóa khi gặp đúng thời cơ thôi. Chỉ cần bạn biết nắm bắt cơ hội thì sớm muộn gì cung hoàng đạo này cũng thành công.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi ngày mai 24/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy hôm nay Cự Giải có nhiều quyết định khá vội vàng mà không suy nghĩ. Bạn nên chủ ý cả những chi tiết nhỏ nữa trước khi đánh giá tổng thể để không bỏ qua những điểm mấu chốt. Cự Giải cũng phải hiểu rằng, mỗi cá thể khác biệt được trưởng thành trong môi trường và giáo dục khác nhau sẽ hình thành nên những cá tính và thế giới quan khác nhau. Chúng ta nên học cách chấp nhận với điều đó, nhất là trong tình yêu và hôn nhân, đôi khi những sự khác biệt này lại khiến cuộc sống yêu đương của bạn thêm vài phần thú vị.



Sư Tử (23/7 – 22/8)



Tử vi thứ 5 của Sư Tử hôm nay không được tốt cho lắm, bình thường bạn là người nghiêm nghị, lạnh lùng và tràn đầy sức sống thì nay lại vì một vài lời phê bình, chỉ trích từ người khác mà trở nên tự ti buồn bã. Điều này không giống với những chú Sư Tử mạnh mẽ một chút nào cả. Thế nhưng hãy nhớ rằng không có ai có quyền làm tổn thương bạn trừ khi bạn cho phép. Vì thế hãy thôi nghĩ ngợi và nghĩ xem nên làm gì để khôi phục lại sự tự tin ở chính con người mình. Cung hoàng đạo này cũng nên duy trì những mối quan hệ xã giao bởi đôi khi nó cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của bạn đấy nhé.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Hôm nay Xử Nữ đã tìm được động lực để nỗ lực và hoàn thiện bản thân hơn. Bạn nhận ra rằng để có một cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn thì cần phải không ngừng cố gắng, thế nhưng bạn đừng quá gò ép và nghiêm khắc với mình là được. Đôi khi bạn cần phải sống chậm lại để nhìn rõ hơn con đường mà mình đang đi. Cung hoàng đạo này vốn chẳng hài lòng với những gì mình có, bởi điều này khiến bạn không nhìn thấy hết được khả năng tiềm ẩm thực sự của mình. Vì thế Xử Nữ đừng ngần ngại xông pha vào khói lửa nhé, thành công sẽ đến với những người xứng đáng.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi ngày mai 24/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Bình có những mâu thuẫn trong cách nhìn nhận và tư duy của bản thân. Bạn đừng lúc nào cũng cho rằng bản thân mình luôn đúng, cần phải tôn trọng ý kiến của người khác nữa. Suy nghĩ kỹ trước khi hành động sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm đáng có. Tình yêu đối với Thiên Bình có thể đến nhanh nhưng lại phát triển chậm, nó phụ thuộc nhiều vào cảm xúc của 2 bạn. Có vẻ như cả hai đang khá thụ động trong mối quan hệ này.





Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi hàng ngày cho thấy Bọ Cạp không nên tỏ ra ngang bướng trong chuyện tình cảm. Muốn có một tình yêu lâu dài và ngập tràn hạnh phúc thì bạn cần biết nhận sai, biết im lặng trong một vài trường hợp. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bạn cũng cần giải quyết chúng một cách nhẹc nhàng nhất có thể, tránh một phút tức giận mà mất khôn. Cung hoàng đạo này cũng không nên đánh giá một sự việc gì đó mà trong lòng bạn còn khúc mắc, nghi ngờ. Hãy có cái nhìn khách quan và công bằng nhất để không làm tổn thương đối phương.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Công việc của Mã Mã hôm nay đòi hỏi bạn cần phải cẩn thận hơn trong mọi hành động. Trước khi hoàn thành một công việc gì đó bạn hãy rà soát lại thật kỹ đừng để những sai lầm không đáng có sẽ gây ra những hậu quả đáng tiếc, cấp trên lại nghĩ bạn hậu đậu và không cẩn thận, từ đó vụt mất nhiều có hội thăng tiến. Trong cuộc sống, Nhân Mã cần hiểu rằng không có ai là hoàn hảo cả. Bạn không cần phải tự ti về bản thân mình như thế, dù không thể thành vĩ nhân nhưng cũng có thể trở thành một phiên bản xuất sắc nhất của chính mình.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi ngày mai 24/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết đang có nhiều chuyện buồn phiền. Những chuyện này chủ yếu là chuyện gia đình và những điều trong quá khứ bỗng quay trở lại. Vì tâm trạng không tốt nên công việc cũng bị ảnh hưởng. Thế nhưng đừng để trái tim bạn bị những điều tiêu cực bao phủ, hãy dọn dẹp chúng, khi bạn sắp xếp lại thì mọi thứ lại đâu ra đó ngay ấy mà. Quan trọng là cách bạn nhìn nhận cuộc sống như thế nào thôi.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Cung Bảo Bình nên quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, có vẻ như bạn đang làm việc đến mức kiệt sức rồi đấy. Tham công tiếc việc thì là tốt nhưng cũng cần phải đảm bảo Sức Khỏe đã chứ. Bạn nên nghỉ ngơi để có thể tiếp thêm năng lượng cho những dự án mới. Sự bao dung sẽ khiến tâm hồn của chúng ta được thư thái hơn, tha thứ cho người khác cũng là buông tha cho chính bản thân mình. Đừng mãi nghĩ về những sai lầm của người khác như thế.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư hôm nay khá nhạy cảm và khó tính, bình thường bạn khá dịu dàng và nhân hậu nên được nhiều người yêu quý. Đã đến lúc bạn cần tiết kiệm để cuộc sống tương lai rủng rỉnh hơn. Đừng mua những thứ không thực sự cần thiết, sở thích mua sắm ngẫu hứng này sẽ khiến túi tiền của bạn sớm hao hụt đấy nhé. Song Ngư nên chú ý giữu gìn sức khỏe bằng cách vận động hàng ngày như đi bộ, đạp xe,... hãy thay đổi những thói quen hàng ngày của mình để sức khỏe được cải thiện hơn nhé.

Your browser does not support HTML5 video.

Những điều thú vị của 12 cung hoàng đạo

Theo Phương Hoa/SKCĐ