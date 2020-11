Tử vi ngày mai 25/11/2020 của 12 cung hoàng đạo: Sư Tử mất đi vẻ mạnh mẽ, quyết đoán như thường ngày

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 25/11/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương rất độc lập với tính cách cô cùng mạnh mẽ và quyết đoán. Đôi khi bạn lại hành xử có phần ngẫu hứng theo cảm tính, bất cần, không suy nghĩ chín chắn. Đây là lý do khiến bạn dễ mắc phải những sai lầm không đáng có. Chòm sao này rất tự tin, điều này khiến bạn trở nên cuốn hút hơn trong mắt người khác.



Kim Ngưu (20/4 – 20/5)



Thứu 4 của Kim Ngưu được nhận định là khá êm đềm. Bạn rất nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người. Bạn cảm thấy cuộc sống như thậy thật bình thản và hạnh phúc. Vì thế hãy cứ tiếp tục sống lạc quan và thường xuyên giúp đỡ người khác bạn nhé. Không phải mối quan hệ nào cũng màu hồng đâu. Tình bạn cũng vậy mà tình yêu cũng thế, đôi khi để duy trì được chúng bạn cần phải hy sinh bản thân mình. Đối với một số chuyện hãy mạnh mẽ đối diện thay vì trốn tránh nhé.



Song Tử (21/5 – 21/6)



Song Tử đang tạo ấn tượng trong lòng mọi người bằng sự thân thiện của mình. Đây là lý do người khác giới dễ động lòng với bạn. Đối với chuyện tình cảm cần phải rõ ràng nhé, đừng rắc thính tùm lum như vậy dễ khiến cả người trong cuộc và người ngoài cuộc đều cảm thấy rất mệt mỏi. Cung hoàng đạo này cần biết rằng chỉ có chăm chỉ nỗ lực thì mới có thể vượt qua được khó khăn mà thôi. Tuy nhiên làm gì cũng cần có thời gian, đừng tự tạo áp lực cho mình nhé.



Cự Giải (22/6 – 22/7)



Tử vi ngày mai 25/11/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải có được sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc. Cũng nhờ vậy mà bạn có thể giải quyết được mọi vấn đề một cách ổn thỏa, sáng suốt và hợp tình hợp lý. Nếu bạn muốn tăng thu nhập của bạn thân thì cần phải chấp nhận thử thách, khó khăn. Để có được cơ hội phù hợp, trước tiên bạn cần phải thể hiện được sức hút riêng của mình đã nhé.



Sư Tử (23/7 – 22/8)



Sư Tử hôm nay mất đi vẻ mạnh mẽ quyết đoán của bạn thân. Thay vào đó bạn lại nhún nhường trước những ý kiến của người khác mà mất đi chính kiến riêng của mình. Cuộc sống này không hoàn hảo do đó bạn đừng mãi đuổi theo mơ mộng hão huyền. Hãy sống thực tế một chút, những gì là của bạn thì sẽ là của bạn, còn lại nếu đã cố gắng mà vẫn không đạt được thì cũng nên buông xuông để bản thân đỡ mệt mỏi. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy mà.



Xử Nữ (23/8 – 22/9)



Tử vi thứ 4 cho thấy công việc của Xử Nữ có những bước tiến mới, bạn tự tìm tòi phát triển bản thân, từ đó biết được cái gì phù hợp với mình. Trước mắt có rất nhiều cơ hội tốt đang mở ra chờ đón bạn, hãy cần nhắc thật kỹ, tập trung vào những ưu điểm của mình để thể hiện bản thân. Bạn hãy nhớ rằng cho đi là để nhận lại nhiều hơn. Nếu chòm sao này hào phóng thì bạn sẽ được người khác đánh giá là đáng tin cậy, và sớm muộn những cơ hội kinh doanh có lời sẽ tìm đến bạn thôi.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)



Tử vi ngày mai 25/11/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Bình tham gia vào các lĩnh vực nghệ thuật thì sẽ gặt hái được nhiều thành công đấy. Bạn dễ bị thu hút bởi những người khác giới vì tính cách và con người của họ, song đừng vội vàng hấp tấp mà hỏng việc. Hãy làm mới và bổ sung gia vị tình yêu để có được những bước tiến mới trong mối quan hệ. Một chuyến đi chơi xa sẽ mang đến cho cung hoàng đạo này và người ấy những trải nghiệm mới mẻ, thú vị.



Bọ Cạp (23/10 – 21/11)



Hôm nay Bọ Cạp muốn bất chấp để theo đuổi tham vọng của mình. Điều bạn mong muốn chỉ là giúp đỡ được nhiều người khác chứ không vì tư lợi cá nhân gì. Điều này được mọi người xung quanh đánh giá cao. Trong tình yêu, sự rõ ràng là điều vô cùng quan trọng nhưng rất nhiều người lại chọn im lặng thay vì giải thích rõ cho nhau hiểu. Khi vấn đề không được giải quyết, sớm muộn hai bạn sẽ ngày càng xa cách nhau mà thôi.



Nhân Mã (22/11 – 21/12)



Nhân Mã sẽ đạt được một số thành tựu nhất định trong ngày thứ 4 này. Chính việc đi nhiều nơi, chiêm nghiệm nhiều thứ đã giúp bạn học hỏi được nhiều khiến thức và kỹ năng tốt. Hỗ trợ rất nhiều cho việc phát triển công việc của bản thân. Nếu chuyện tình yêu có đôi chút trục trặc, bạn hãy nhớ về những kỷ niệm đẹp, lúc hai người gặp nhau, những giây phút khó khăn mà cả hai đã cùng nhau trải qua. Như vậy bạn sẽ biết được ai là người mà bạn cần trân trọng.



Ma Kết (22/12 – 19/1)



Tử vi ngày mai 25/11/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy sự nuông chiều bản thân khiến cho Ma Kết có những thói quen không tốt cho Sức Khỏe . Đừng ăn uống vô tội vạ như thế kẻo sẽ rước bệnh vào thân đấy. Bạn nên biết các mối quan hệ tốt sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong công việc đấy. Cung hoàng đạo này hãy nhớ rằng yếu tố quan trọng ở đây là sự chân thành. Nếu chỉ lợi dụng và tạo mối quan hệ giả tạo sẽ không đưa cung hoàng đạo này bất cứ đâu trong cuộc sống.



Bảo Bình (20/1 – 18/2)



Bảo Bình đang thầm ganh tỵ với người khác thì phải. Sự bốc đồng của bạn cũng là nguyên nhân khiến bạn dễ mắc sai lầm trong công việc. Hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình nếu không muốn bị cấp trên khiển trách. Nếu bạn đang có tình cảm với người nào đó thì đừng vì ngại mà xa cách họ. Bạn hãy thoải mái lên. Đôi khi chỉ là một cử chỉ nhỏ như khẽ chạm vào cánh tay, vỗ nhẹ vào lưng cũng khiến người ấy thấy ấm áp hơn, nhưng phải thật khéo léo nhé.



Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư ôm giấc mộng về một cuộc sống dễ dàng được nhiều người giúp đỡ, che chở, giúp bạn thẳng tiến tới thành công. Nhưng muốn là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Khó ai có thể từ bỏ công việc ổn định của mình nhưng một khi đã quyết tâm cải thiện thu nhập chòm sao này phải chấp nhận cả rủi ro rằng bỏ việc lương cao hiện tại để làm những gì mình thích. Từ đó lên kế hoạch kiếm tiền từ chính công việc này. Đó mới chính là chiến lược làm giàu thông minh.

Theo Thiên Bình/SKCĐ