Tử vi ngày mai 25/7/2020 của 12 cung hoàng đạo: Ma Kết may mắn, Song Tử nên tiết kiệm hơn

Thứ 7 của Bạch Dương (25/7/2020)

Công việc: Bạch Dương cần phải kìm lại sự tức giận của mình. Sự nóng giận có thể khiến bạn bị ảnh hưởng và làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn đấy.

Tình cảm: Trong tình yêu bạn không nên độc đoán, điều này khiến cho mối quan hệ của 2 người ngột ngạt. Nếu cứ mãi không chịu lắng nghe sẽ khiến cho tình yêu này rơi xuống bờ vực đổ vỡ.

Thứ 7 của Kim Ngưu (25/7/2020)





Công việc: Kim Ngưu có nhiều ý tưởng mới mẻ trong công việc, điều này khiến cho mọi việc được trơn tru hơn. Ngưu Nhi sẽ sớm chạm đến mục tiêu của mình trong thời gian ngắn nữa thôi, tiếp tục cố gắng nhé.

Kim Ngưu có nhiều ý tưởng mới mẻ trong công việc

Tình cảm: Ngưu Nhi sẽ có một ngày thứ 7 yên bình bên những người thân yêu. Bạn và một nửa của mình ngày càng hiểu nhau hơn và trở thành điểm tựa vững chắc của nhau.





Thứ 7 của Song Tử (25/7/2020)





Công việc: Đừng quá lo lắng bởi những vấn đề phát sinh trong ngày hôm nay sẽ nhanh chóng được giải quyết sớm thôi. Chỉ cần bạn kiên nhẫn và tính toán thật cẩn thận, mọi thứ sẽ sớm trở về quỹ đạo của nó.

Tiền bạc: Có vẻ như hôm nay cung hoàng đạo Song Tử sẽ phải tốn kha khá tiền vào đam mê mua sắm của mình. Hãy dừng lại trước khi túi tiền của bạn bị cạn sạch nhé.





Thứ 7 của Cự Giải (25/7/2020)





Tình cảm: Cự Giải dễ bị kích động chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt xảy ra với người ấy trong ngày hôm nay. Cảm xúc của bạn đã lấn át lý trí khiến cho cơn tức giận vẫn luôn ngự trị trong lòng.

Tiền bạc: Đây chưa phải là lúc để Các chú Cua vung tiền đầu tư đâu nhé. Cẩn thận không bạn sẽ dễ bị những lời ngon ngọt của kẻ xấu lừa gạt và lợi dụng đấy.





Thứ 7 của Sư Tử (25/7/2020)

Công việc: Mọi việc diễn ra thuận lợi suôn sẻ khiến Sư Tử có thể thoải mái tâm trạng, không phải lo nghĩ quá nhiều. Các mối quan hệ cũng hài hòa, sẽ giúp ích nhiều cho công việc của bạn.

Tử vi của Sư Tử cho thấy 2 bạn đang thiếu sự thấu hiểu lẫn nhau

Tình cảm: 2 bạn đang thực sự thấu hiểu nhau và chẳng cần nói ra cũng biến được đối phương đang muốn gì, nghĩ gì. Sự hòa hợp của cả hai khiến mọi người xung quanh cũng phải ghen tị đó.





Thứ 7 của Xử Nữ (25/7/2020)

Công việc: Xử Nhi sẽ có một ngày thứ 7 khá dễ thở. Bạn không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách nhanh gọn mà còn sẵn sàng trợ giúp được những người xung quanh nữa.





Tình cảm: Chuyện tình cảm của chòm sao này chẳng được như mong đợi. Nhân duyên chẳng thể cưỡng cầu, hãy cứ chờ đợi người thực sự phù hợp và xứng đáng với mình nhé.





Thứ 7 của Thiên Bình (25/7/2020)

Công việc: Dường như sức chiến đấu của bạn đang bị giảm đi đáng kể, Thiên Bình chẳng còn xông xáo dám làm dám chịu khi đứng trước khó khăn thử thách nữa. Thay vào đó, bạn sẵn sàng nhượng bộ khi nảy sinh xung đột trong bất cứ vấn đề gì.

Tử vi ngày mới của Thiên Bình

Tình cảm: Hôm nay chòm sao Thiên Bình chỉ muốn được tận hưởng khoảng thời gian riêng tư của bản thân trong thế giới của chính mình. Một không gian yên tĩnh, một bản nhạc nhẹ nhàng một cuốn sách triết lý và chẳng cần ai bên cạnh cả.

Thứ 7 của Hổ Cáp (25/7/2020)

Công việc: Chẳng gì có thể làm khó được Hổ Cáp trong ngày hôm nay. Dù có bất cứ vấn đề nào phát sinh bạn cũng nhanh chóng tìm ra phương án xử lý một cách hiệu quả nhất.





Tình cảm: Tâm trạng thất thường khiến mối quan hệ của bạn đang tệ đi. Bạn và người ấy có thể cãi vã rồi chia tay vì những lý do lãng xẹt nhất. Tốt nhất Hổ Cáp nên bày tỏ quan điểm của mình để 2 người hiểu nhau hơn.





Thứ 7 của Nhân Mã (25/7/2020)

Công việc: Hôm nay là một ngày làm việc khá thuận lợi với Mã Nhi, chòm sao thông minh này nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của bất cứ ai.





Tình cảm: Với cá tính độc đáo và quyến rũ của riêng mình, chòm sao này có thể hạ gục bất cứ anh chàng/cô nàng nào mà bạn muốn. Hãy lắng nghe trái tim mình và đưa ra lựa chọn chính xác nhé.

Thứ 7 của Ma Kết (25/7/2020)





Công việc: Nguồn năng lượng của bạn trong ngày hôm nay giúp mọi việc diễn ra trôi chảy hơn. Sự năng nổ của bạn giúp cho bầu không khí làm việc thêm sôi động hơn.

Ma Kết sẽ có một ngày thứ 7 khá yên bình với công việc thuận lợi

Tình cảm: Mối quan hệ giữa bạn và người ấy chẳng mấy êm đẹp. Những lời nói vô tình của bạn khiến cho đối phương bị tổn thương, vì thế đừng buông lời phán xét người khác nhé.





Thứ 7 của Bảo Bình (25/7/2020)





Công việc: Bạn khẳng định được năng lực của mình thông qua việc giải quyết các vấn đề phát sinh. Quả thực Bảo Bình đã khiến cho mọi người xung quanh phải trầm trồ thán phục vì hiệu suất làm việc của mình.

Tình cảm: Mối quan hệ giữa bạn và người thân không mấy hòa hợp, bất đồng quan điểm dẫn đến tranh cãi liên miên. Dù đúng hay sai thì bạn cũng nên lắng nghe những lời góp ý của những người thân yêu nhé. Họ luôn muốn tốt cho bạn mà.

Thứ 7 của Song Ngư (25/7/2020)

Công việc: Mọi việc trong ngày thứ 7 này đã được bạn lên kế hoạch sẵn sàng, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên bạn cũng đừng quá chủ quan lơ là vì chỉ cần một lỗi sai nhỏ thôi là mọi thứ sẽ khiến mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu đấy.

Tình cảm: Với bất cứ mối quan hệ nào, bạn cũng cần phải phân định rạch ròi nếu không muốn mọi việc trở nên phức tạp hơn. Đừng để sự mập mờ của bạn làm người khác bị tổn thương.

Theo Phương Hoa/SKCĐ