Tử vi ngày mai 25/9/2020 của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương cẩn thận tránh tranh cãi với đồng nghiệp

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 25/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương hãy cẩn thận nếu không sẽ xảy ra tranh cãi với đồng nghiệp. Những thị phi xung quanh luôn hiện hữu với bạn trong thời gian này nên hãy cẩn thận một chút. Bạn không nên đôi co với mọi người bởi nếu điều gì là sự thật thì hãy để thời gian chứng minh. Những cảm xúc tiêu cực sẽ khiến tâm trạng của bạn trở nên tồi tệ hơn. Nếu bạn vẫn giữ được thái độ lạc quan và tự tin nhất định bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi thứ 6 này cho thấy Kim Ngưu rất biết cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Chính sự nhiệt tình và lương thiện này của bạn đã giúp hóa giải được mọi thù hằng và ghen ghét đố kị trước đây. Những mối quan hệ khác cũng trở nên gắn kết hơn bao giờ hết. Công việc ngày mới của cung hoàng đạo này diễn ra khá tốt. Kim Ngưu có cơ hội được làm quen với nhiều đối tác khác, bạn có thể đề xuất thêm những ý tưởng mới của mình để nâng cao hiệu quả công việc.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Hôm nay Song Tử sẽ có cơ hội được thể hiện khả năng trí tuệ tuyệt vời của mình. Mọi người đang ngưỡng mộ trước sự sáng tạo cũng như phương án giải quyết vấn đề của bạn. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là bạn đang đúng, vì thế đừng cố chấp mà hãy nên lắng nghe ý kiến của cả những người xung quanh nữa nhé. Thỉnh thoảng cuộc sống mệt mỏi khiến bạn chẳng còn thời gian mà nghĩ đến chuyện yêu đương. Tuy nhiên hãy luôn làm mới mối quan hệ của mình, tránh cãi vã và chỉ trích. Có như vậy chuyện tình cảm của hai bạn mới có thể tiến xa được.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi ngày mai 25/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy hôm nay Cự Giải có những quyết định khá vội vàng trong chuyện tình cảm, trong tình yêu và hôn nhân cái gì dễ đến thì cũng dễ đi. Mối quan hệ không được bền lâu là điều không tránh khỏi. Hôm nay bạn cũng nên cẩn thận với chuyện tiền bạc của mình. Đừng vì có thêm chút tiền đã tiêu hoang phung phí. Hãy học cách sống tiết kiệm để sau này dồn tiền vào những việc có ích hơn nhé.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Hôm nay, Sư Tử cuốn hút người khác bằng sự mạnh mẽ, bạn thích thể hiện cá tính của mình và luôn biết cách phát huy thế mạnh đó. Mặc dù chuyện tình cảm không được như ý nhưng bạn vẫn không để chúng làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Tử vi thứ 6 cũng cho thấy Sư Tử sẽ đón nhiều niềm vui trong công việc ngày hôm nay. Bạn dễ dàng gặp được những người hợp tác ưng ý và họ cũng rất nhiệt tình giúp đỡ bạn. Chuyện tình cảm muốn lâu dài thì cần sự vun đắp từ cả 2 phía, hãy thử hẹn hò ở một địa điểm mới, liên lạc với nhau bằng những phương cách mới lạ để khiến mối quan hệ của mình có nhiều hứng thú hơn.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi hàng ngày cho thấy Xử Nữ có một ngày mới với nhiều thay đổi trong công việc sẽ khiến cho bạn mất công sức để làm quen lại từ đầu. Có các vấn đề phức tạp hơn trong cuộc sống đòi hỏi bạn phải có những kế hoạch phòng bị để chủ động hơn. Có lẽ cung hoàng đạo này sẽ phải từ bỏ những thói quen và dường như bạn phải bắt đầu xây dựng lại mối quan hệ đi theo cách riêng của bạn. Chuyện tình yêu sẽ đơn giản hơn nếu bạn dùng thái độ chân thành để giải quyết tất cả.

Thiên Bình (23/9 – 22/12)

Tử vi ngày mai 25/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy công việc của Thiên Bình hôm nay không được suôn sẻ thuận lợi. Có thể sẽ bị tiêu nhân phá hoại, ngáng đường. Sự cạnh tranh khốc liệt khiến cho bạn phải tốn nhiều thời gian hơn để suy nghĩ cũng như tính toán đường đi nước bước của mình sao cho hợp lí và hiệu quả. Tuy nhiên đừng quá nóng vội, bạn làm gì cũng nên thận trọng, hành xử khéo léo sẽ giúp cho bạn có được những mối quan hệ tốt đẹp. Chuyện tình cảm cũng nảy sinh tranh cãi, xung đột không đáng có vì thiếu kiểm soát bản thân. Có lẽ do tâm trạng không tốt nên hôm nay bạn làm việc gì cũng không được thuận lợi.

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Bọ Cạp sẽ cần đưa ra những lựa chọn một cách chính xác và có sự tính toán kỹ lưỡng. Việc quyết đoán có cơ sở sẽ giúp bạn gặt hái được thành công và được đánh giá tốt hơn về năng lực. Điều này khiến bạn hãnh diện về bản thân nhưng sự kiêu ngạo thái quá lại là khiến người khác ganh ghét. Có thể bạn sẽ phải chi tiêu tiết kiệm hơn trong thời gian tới vì tình hình tài chính không mấy dư dả. Một số khoản chi theo ngẫu hứng đã ngốn của bạn không ít tiền rồi.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Nhân Mã chán nản không biết phải làm gì khi đã cố gắng hết sức mà công việc vẫn không thể phát triển. Chòm sao này vừa tự trách về bản thân, vừa trút giận sang người khác. Hãy xem lại cách thức làm việc của mình để thay đổi sẽ tốt hơn. Ai rồi cũng phải trải qua giai đoạn khủng hoảng như thế. Vì vậy, thay vì khiến người khác cảm thấy mệt mỏi về mình, bạn nên tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân thân. Trong tình yêu bạn cần khéo léo chia sẻ và thể hiện sự quan tâm của mình, cứ thờ ơ lạnh nhạt với nhau thì sớm muộn cũng ai đi đường nấy thôi.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi ngày mai 25/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết quyết tâm tập trung cho công việc, không quan tâm gì đến những mối quan hệ xung quanh. Bạn hiểu được rằng không thể làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh nên cứ làm gì mình thấy thoải mái là được. Cung hoàng đạo này khá khắt khe với bản thân nhưng điều này đôi khi không hẳn là tốt đâu nhé, vì vậy bạn đừng quá khó khăn với mình, thả lỏng một chút cuộc sống sẽ dễ chịu hơn.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình hôm nay làm việc hiệu quả không cao. Có thể bạn có khởi đầu không được thuận lợi và sự nôn nóng khiến bạn bị ảnh hưởng và bối rối không biết xử lý thế nào khi gặp phải những vấn đề phát sinh như thế này. Hãy tỉnh táo và bình tĩnh để nhìn vấn đề một cách kĩ lưỡng để đưa ra phương án tốt nhất nhé. Tử vi thứ 6 cũng nhắc nhở cung hoàng đạo này nên cẩn thận hơn về chuyện tiền bạc. Đừng chi tiêu vượt quá hạn mức là được, đây không phải lúc để ném tiền qua cửa sổ đâu.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Trong chuyện tình cảm, Song Ngư thử thoát khỏi những lối mòn và cùng nhau trải nghiệm những thứ mới mẻ với người ấy nhé. Đây là cách giúp cho mối quan hệ tình cảm của hai bạn trở nên gắn kết hơn. Bạn cần phải tìm những cách thể hiện khác nhau để thu hút sự chú ý từ đối phương. Đừng mãi bị động như thế khiến tình yêu dễ bị phai nhạt. Công việc của bạn đang vấp phải sự cạnh tranh với những đồng nghiệp khác. Đừng để bản thân bị choáng ngợp chỉ vì bạn không có câu trả lời chính xác cho mọi vấn đề ngay lập tức. Bạn cần bình tĩnh, tránh làm cho vấn đề tồi tệ hơn cũng như hạn chế những thiệt hại lâu dài cho bạn.

Your browser does not support HTML5 video.

Thú vị về 12 cung hoàng đạo

Theo Phương Hoa/SKCĐ