Tử vi ngày mai 26/11/2020 của 12 cung hoàng đạo: Xử Nữ cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa thế giới ồn ào

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 26/11/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương gặp nhiều may mắn trong công việc. Bạn có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Nhờ sự tự tin và những kiến thức chuyên ngành mà bạn đã ghi điểm cao trong cuộc họp đấy. Tuy nhiên chuyện tình cảm không được như ý muốn. Bạn và người ấy có những xung đột, mâu thuẫn. Chòm sao này cần xem xét lại mối quan hệ này một cách nghiêm túc nhé.



Kim Ngưu (20/4 – 20/5)



Hôm nay Kim Ngưu cảm thấy mình đang phạm phải sai lầm nhưng không biết làm thế nào để sửa chữa nó. Quyết định đã đưa ra chỉ có thể làm theo nó mà thôi. Chuyện tình cảm tiến triển khá tốt. Bạn thể hiện con người hoàn toàn khác của mình khi đối mặt với tình yêu. Dù thế giới có hỗn loạn đến đâu, người ấy vẫn luôn là hậu phương vững chắc, là bờ vai ấm êm để bạn tựa vào mỗi khi mệt mỏi.



Song Tử (21/5 – 21/6)



Song Tử làm việc chu đáo, nghiêm túc chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành công trong công việc. Mọi người ai cũng nể phục vì thái độ làm việc của bạn. Hãy yêu bản thân mình hơn và đừng ngại ra ngoài để có thêm kiến thức mới cho mình. Nhất là với Song Tử nữ, chỉ khi đi ra ngoài xã hội giao lưu với nhiều người, tiếp xúc với nhiều chuyện, cung hoàng đạo này mới hiểu ra được giá trị của mình nằm ở đâu và tự trân trọng lấy mình.



Cự Giải (22/6 – 22/7)



Tử vi ngày mai 26/11/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy công việc của Cự Giải không được như ý. Nếu bạn đang phân vân thì hãy lắng nghe ý kiến của người thân xem sao. Hãy xem mọi khó khăn thử thách này đều là đòn bẩy để bạn thêm mạnh mẽ hơn. Phương diện tài chính của bạn trong ngày khá tốt. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, hầu bao rủng rỉnh. Không những được tận hưởng trọn vẹn một ngày thảnh thơi nhàn hạ, bạn còn có khả năng nhận được một món quà.



Sư Tử (23/7 – 22/8)



Tử vi thứ 5 của Sư Tử cho thấy bạn có phần nghiêm túc và thận trọng quá mức. Điều này có thể làm bạn bị lỡ rất nhiều cơ hội. Bạn lo sợ những điều bất trắc có thể xảy ra, chính vì thế nên không dám mạo hiểm. Khả năng quản lý cũng là một điểm cộng cho bạn. Không phải ai cũng có thể hài hòa các mối quan hệ nơi công sở, nhưng hôm nay bạn đã hoàn thành xuất sắc điều đó. Sắp tới chòm sao này sẽ có được cơ hội thăng tiến cho mình.



Xử Nữ (23/8 – 22/9)



Xử Nữ cảm thấy mình cô đơn lạc lõng giữa thế giới ồn ào. Điều này có thể khiến cho bạn không tập trung vào công việc, dễ có những quyết định sai lầm. Chúng ta sẽ đều trải qua giai đoạn trưởng thành với những lo toan bộn bề riêng. Vì thế, bạn bè không có nhiều thời gian quan tâm đến nhau cũng là điều dễ hiểu. Bạn nên chấp nhận sự thật này. Lời khuyên dành cho bạn là hãy tập trung hơn vào công việc đi nhé.



Thiên Bình (23/9 – 22/10)



Tử vi ngày mai 26/11/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Bình là một người rất sâu sắc và tinh tế, luôn quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Nguồn cảm hứng tích cực trong bạn giúp cho công việc diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm, bạn lại tỏ ra ghen tuông mù quáng, cho dù người ta có giải thích thế nào, bạn cũng không chịu lắng nghe mà nổi giận vô cớ. Điều này vô tình đẩy khoảng cách giữa hai bạn ra xa nhau.



Bọ Cạp (23/10 – 21/11)



Bọ Cạp cảm thấy mình tràn đầy năng lượng nên đặt ra cho mình rất nhiều kế hoạch. Tuy nhiên, việc bắt tay vào thực hiện lại khó hơn rất nhiều. Chính vì thế, bạn mất niềm tin vào bản thân mình, gần như muốn bỏ dở những việc mình đang làm. Điều an ủi duy nhất trong ngày hôm nay là nửa kia rất quan tâm đến bạn. Bạn cảm thấy vui mừng khi tìm được điểm tựa mỗi khi bản thân gặp khó khăn. Kể từ khi gặp được người ấy, bạn cảm thấy tin tưởng vào cuộc sống hơn nhiều.



Nhân Mã (22/11 – 21/12)



Tử vi thứ 5 cho thấy Nhân Mã đang tự đánh lừa chính bản thân để bảo toàn vẻ hoàn hảo của cuộc tình. Có những sự thật vốn đã rất rõ ràng nhưng bạn vẫn không chấp nhận. Tình cảm cần sự tiến tới của cả hai người, chẳng thể nào mà một bàn tay có thể vỗ nên tiếng được mà. Với bạn thì công việc có lẽ đang là mối quan tâm hàng đầu của bạn, đòi hỏi Nhân Mã phải dành nhiều thời gian hơn, song bạn hoàn toàn có thể làm được.



Ma Kết (22/12 – 19/1)



Tử vi ngày mai 26/11/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết sẽ có một ngày tồi tệ. Khi khối lượng công việc chồng chất và có những người cố tình gây cản trở thì bạn dù có 3 đầu 6 tay cũng khó lòng có thể hoàn thành được. Có lẽ bạn sẽ phải tự lực cánh sinh, cố gắng hết sức mình thôi. Chuyện tình cảm ngược lại rất may mắn, sau một ngày làm việc mệt mỏi, có người ấy luôn ở bên động viên an ủi, như vậy đã là niêm vui lớn nhất của Ma Kết rồi.



Bảo Bình (20/1 – 18/2)



Tử vi thứ 5 cho thấy Bảo Bình gặp phải những vấn đề rắc rối trong công việc. Có lẽ bạn đang có những mẫu thuẫn với chính bản thân mình mà khó lòng tháo gỡ. Đối với chuyện tình cảm cũng không được tốt cho lắm. Bạn dường như đang dồn hết tâm huyết của mình cho công việc mà quên đi cuộc sống riêng tư của bản thân. Đây cũng là nguyên nhân lớn khiến bạn không có được tâm trạng vui vẻ và thoải mái đấy.



Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư có một ngày thứ 5 vô cùng thuận lợi, nhất là trong chuyện tình cảm. Hôm nay nếu chòm sao này có ý định tỏ tình, cầu hôn người khác thì thực hiện ngay nhé. Bạn khá nhút nhát, bạn không thích phô trương mà muốn cứ lặng lẽ âm thầm đến với nhau. Thế nhưng cơ hội không có nhiều, trong lúc bạn còn do dự thì có thể người khác đã chen chân vào ngay đấy.

Theo Thiên Bình/SKCĐ