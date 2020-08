Tử vi ngày mai 26/8/2020 của 12 cung hoàng đạo: Tỏ tình thành công, Kim Ngưu thoát kiếp FA rồi đây

BẠCH DƯƠNG (21/3-19/4)

Tử vi ngày mai 26/8/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương đang để cảm xúc chi phối quá nhiều trong công việc. Bạn không nên vướng vào những tranh cãi với bạn bè trong ngày thứ Tư này. Ngày 26/8/2020 là cơ hội tốt để củng cố tình bằng hữu hay tạo lập những mối quan hệ bạn bè mới trong công việc. Tuy nhiên, chuyện tình cảm có thể không được như mong đợi, hai bạn nên dành nhiều thời gian cho nhau hơn, và do vậy tình cảm sẽ ngày một gắn bó hơn đấy.

KIM NGƯU (20/4-20/5)

Ngày thứ 4 này, Kim Ngưu nên tăng tốc độ làm việc trong buổi sáng. Vì đến chiều, một vài sự cố hoặc việc khẩn cấp xuất hiện và có thể gây cản trở cho kế hoạch của bạn. Đối với những Kim Ngưu đã có người yêu thì bạn cần có những giây phút ấm áp để xua tan đi bất cứ cảm xúc tiêu cực nào đang tồn tại giữa hai bạn. Còn những Kim Ngưu đang độc thân thì đây là thời cơ tốt để tỏ tình và thoát kiếp FA đó. Bạn hãy nhanh chóng tiến hành kế hoạch của mình đi nhé.



Kim Ngưu cứ tỏ tình là sẽ thành công nhé

Tử vi thứ 4 của Song Tử cho biết, chòm sao này nên biết cách thưởng thức niềm vui và hứng khởi mỗi ngày, Song Tử nên cởi mở với các lựa chọn mới. Bạn là tuýp người thích bình yên và thỏa mãn với công việc hiện tại, nhưng biết đâu bạn sẽ có cơ hội tốt hơn nếu chịu khó tìm kiếm. Tuy nhiên, Song Tử có thể gặp một vài khó khăn nhất định về tài chính nữa đấy.

CỰ GIẢI (22/6-22/7)

Tử vi ngày mai 26/8/2020 của 12 cung hoàng đạo này cho thấy Cự Giải có thể bị khiển trách nhẹ nhàng vì làm việc thiếu cẩn thận, bạn không nên cố gắng biện minh vì làm vậy chỉ khiến tình hình tệ hơn. Ngoài ra, nếu chắc chắn về điều gì thì hãy nên bắt tay vào thực hiện ngay nhé, hãy tự tin với những lựa chọn của bản thân, bảo đảm sự kỳ vọng của bạn sẽ cho kết quả rất khả quan đấy nhé.

SƯ TỬ (23/7-22/8)

Hãy thận trọng với những phát ngôn trong hôm nay nhé, Sư Tử có thể khiến người khác nổi giận nếu không thực sự tâm lý trong những tình huống cụ thể. Hơn nữa, sự hoài nghi có thể làm cho một vài cơ hội vuột mất khỏi tầm tay của Sư Tử, hãy luôn tin tưởng vào trực giác của bạn đi nha.

Sư Tử cần cẩn thận phát ngôn của mình

XỬ NỮ (23/8-22/9)

Trong hôm nay, Xử Nữ có xu hướng sống nội tâm và thiếu tích cực. Bạn nên cho mình một ngày để thư giãn đầu óc, vận động cơ thể và có thể tự thưởng cho bản thân những gì mình muốn đi nhé. Ngoài ra, Xử Nữ nên nghĩ kĩ trước khi chi một khoản tiền lớn để mua sắm hoặc cho người khác mượn.

THIÊN BÌNH (23/9-23/10)

Ngày 26/8/2020, Thiên Bình khá uể oải, bạn sẽ gặp một vài việc không được như ý, thậm chí một số kế hoạch sẽ không nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Tuy nhiên, bạn có thể hoàn toàn an tâm rằng tình hình trên sẽ được cải thiện vào buổi chiều, thời điểm may mắn của Thiên Bình đang đến rồi đấy, hãy nắm bắt đúng thời điểm nha. Cố lên nha các Bình Nhi ơi !

HỔ CÁP (24/10-21/11)

Tử vi ngày mai 26/8/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Hổ Cáp sẽ là cứu tinh cho những tình huống khó khăn, bạn có khả năng xoa dịu cơn tức giận của người khác một cách khéo léo và dễ dàng. Hơn nữa, bạn sẽ đón nhận khá nhiều bất ngờ trong chuyện tình cảm nữa đấy, Bọ Cạp nên dành thời gian buổi tối cho một cuộc hẹn lãng mạn với người ấy nhé.

Hổ Cáp có khả năng xoa dịu cơ tức giận của người khác rất tốt

NHÂN MÃ (22/11-21/12)

Nhân Mã nên dành thời gian để chăm sóc cho các mối quan hệ trong công việc, bạn cần bồi đắp những mối quan hệ hiện tại và xây dựng những mối quan hệ mới. Tuy nhiên, khả năng tài chính không cho phép bạn thực hiện một vài kế hoạch công việc như mong muốn, tốt hơn là hãy hoãn chúng lại một thời gian nha, đợi tài chính ổn định một chút đã.

MA KẾT (22/12-19/1)

Ma Kết cần học cách tránh những phiền toái trong công việc, bạn nên cho phép bản thân thư giãn hoàn toàn đi nhé. Bên cạnh đó, nếu như bất chợt nảy sinh ra những ý tưởng thì hãy nên chủ động chia sẻ với người khác, họ sẽ hỗ trợ Ma Kết hết mình để biến chúng thành hiện thực, cố lên nghen.

BẢO BÌNH (20/1-18/2)

Tử vi ngày mai 26/8/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bảo Bình đã hoạt bát và nhanh nhẹn hơn trong công việc. Buổi sáng sẽ là thời điểm lý tưởng để bạn xử lý những nhiệm vụ khó khăn nhất. Tuy nhiên, một vài thay đổi tiêu cực sẽ đến vào đầu giờ chiều, chúng có thể làm chậm bước tiến của Bảo Bình nhưng cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến bạn, hãy mạnh dạn thay đổi bản thân để thích nghi tốt hơn nhé.

Bảo Bình cần mạnh dạn hơn để thay đổi bản thân

SONG NGƯ (19/2-20/3)

Ngày mới này. Song Ngư hãy thử sức với những điều mới mẻ thay vì lựa chọn lối suy nghĩ quen thuộc. Song Ngư đừng ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn bởi vì may mắn đang ở bên bạn. Ngoài ra, bạn cần học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước để hoàn thiện hơn kỹ năng của bản thân hơn nữa, đừng ngại khó khăn nhé.





Theo Phương Hoa/SKCĐ