Tử vi ngày mai 26/9/2020 của 12 cung hoàng đạo: Kim Ngưu nên thận trọng trong mối quan hệ yêu đương

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 26/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy trong công việc Bạch Dương là người cầu toàn, bạn có thể rất xuất sắc nếu bán duyên với con đường nghệ thuật, nhưng công việc như nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ cũng khá phù hợp với cung hoàng đạo này. Trong chuyện tình cảm, Bạch Dương sẽ càng trở nên nhạy cảm hơn. Chòm sao này rất dễ bị tổn thương và mất đi niềm tin vào chuyện tình yêu nếu bạn bị phản bội, sỉ nhục hoặc khước từ.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi thứ 7 cho thấy Kim Ngưu hôm nay phù hợp với những công việc mang tính sáng tạo và nghệ thuật. Bạn cảm thấy việc tìm hiểu những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống trở nên vô cùng thú vị. Kim Ngưu sẽ nhanh chóng hóa thành nhà thông thái nếu bạn chăm chỉ đọc sách và nghiên cứu đấy nhé. Trong tình yêu thì không được tốt đẹp lắm, Kim Ngưu nên tỉnh táo và khổn ngoan hơn, bạn nên rõ ràng trong các mối quan hệ, thận trọng để tránh bị lừa tình, lừa tiền. Việc chủ động trong chuyện tình cảm sẽ giúp bạn nắm được phần thắng cho mình.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Hôm nay công việc của Song Tử khá thuận lợi sau chuối ngày bấp bênh vừa rồi. Bạn xứng đáng có một ngày cuối tuần để nghỉ ngơi bởi thời gian qua bạn đã cống hiến rất nhiều cho công ty rồi. Song Tử là tuýp người luôn nỗ lực phấn đấu cho những công việc hiện tại mà không cần quan tâm tương lai ra sao. Với bạn, thực tại mới là quan trọng nhất. Trong tình yêu, bạn cảm thấy mình đang trải nghiệm những cung bậc cảm xúc rất sâu sắc và mãnh liệt. Khao khát khám phá chính bản thân mình một cách trọn vẹn nhất. Bởi cuộc sống này nếu muốn hiểu người khác trước tiên bạn cần phải hiểu chính mình đã.

Cự Giải (22/6 – 22/7)



Tử vi ngày mai 26/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy trong công việc Cự Giải là một người có tham vọng lớn, bạn thấy đi đây đi đó, tràn ngập quyết tâm và hạnh phúc khi được làm việc. Chuyện tình yêu của Cự Giải hôm nay vẫn rất nồng nhiệt, đặc biệt với những chú cua đang trong giai đoạn tìm hiểu và bắt đầu với những mối quan hệ mới của mình. Càng trò chuyện bạn sẽ càng cảm thấy 2 người có nhiều điểm tương đồng khiến cho bạn tràn đầy năng lượng vui tươi mỗi ngày.

Sư Tử (23/7 – 22/8)



Tử vi thứ 7 cho thấy Sư Tử hôm nay làm việc khá tập trung và chăm chỉ. Cung hoàng đạo này tận tụy cống hiến hết mình cho công việc. Bạn luôn muốn tìm tòi ra những phương pháp làm việc mới và làm nó theo cách riêng của mình. Trong chuyện tình cảm, các cặp đoi có thể sẽ gặp khó khăn trong việc dung hòa tính cách và sở thích của nhau. Tuy nhiên mọi thứ sẽ chẳng có gì to tát cả nếu cả hai bạn chịu nhường nhịn và yêu thương nhau.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)



Trong công việc nếu Xử Nữ đã quyết định làm gì thì bạn sẽ quyết tâm làm nó đến cùng. Đây là một đức tính tốt của chòm sao này mà không phải ai cũng có được. Cuối tuần rồi nhưng bạn vẫn rất hào hứng bắt tay vào công việc, đóng góp ý tưởng và đưa ra những phương pháp mới. Bạn muốn mình là người tiên phong dẫn dắt mọi người trong công việc. Trong tình yêu Xử Nữ đang gặp phải nhiều chuyện khá rối rắm. Bạn thậm chí có thể bị mắc kẹt trong những sau lầm của quá khứ và nhớ nhung người cũ khôn nguôi.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)



Tử vi ngày mai 26/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy trong công việc, Thiên Bình đừng coi chuyện tiền bạc là tất cả nhưng cũng đừng xem thường nó. Hãy nhớ rằng tiền bạc là một nguồn lực không phải là thứ xác định bạn là ai hay cái gì trong thế giới này. Chuyện tình cảm của chòm sao này hôm nay rất hòa hợp, nó giúp bạn nâng cao nguồn năng lượng của cả hai. Bạn có thể tìm đến người ấy khi bạn gặp rắc rối trong công việc hoặc gia đình . Lời khuyên và động viên của đối phương rất có ý nghĩa lớn đối với bạn.

Thiên Yết (23/10 – 21/11)

Trong công việc, Bọ Cạp luôn tràn ngập các ý tưởng và có cả tá những kế hoạch. Để thuận tiện cho việc theo dõi tư duy và nhìn thấy mọi thứ một cách tổng quan hơn thì Bọ Cạp nên giữ thói quen viết ra những gì xảy đến trong đầu mình. Chuyện tình cảm của bạn có nhiều cơ hội mới. Bọ Cạp sẽ tán tỉnh, hẹn hò và thể hiện sức hút của mình qua những cuộc hội thoại đầy khôn khéo. Giao tiếp là điểm nhấn của bạn trong ngày hôm nay. Chắc chắn tình cảm của hai người sẽ tiến lên một nấc thang mới.

Nhân Mã (22/11– 21/12)

Trong công việc, Nhân Mã khá tự tin vào bản thân trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bạn cũng nên giữ sự tỉnh táo chứ đừng chiều theo cảm xúc của mình. Chòm sao này dễ bực tức, tự ái và tranh cãi với đồng nghiệp. Trong chuyện tình cảm, khi ở trong một mối quan hệ với người đã thật sự nắm giữ trái tim của bạn, chắc hẳn Nhân Mã sẽ luôn muốn người ấy biết tình cảm chất chứa trong lòng mình.

Ma Kết (22/12 – 19/1)



Tử vi ngày mai 26/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy trong công việc bạn là một người rất năng động, nhanh nhẹn và hoạt bát. Mặc dù bạn hiếu động nhưng lại nhanh chán. Trừ khi trí tuệ luôn được kích thích còn không thì bạn thường trở nên cực kỳ bất an và bắt đầu hành động với thái độ thiếu tự chủ. Trong chuyện tình cảm, bạn thay đổi các ý tưởng rất chóng vánh, luôn thích thú một điều gì đó, và luôn sẵn sàng tập trung vào những điều mới lạ trong tình cảm.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi thứ 7 cho thấy Bảo Bình thích sự an nhàn và chỉ sẵn sàng làm việc khi bạn thấy rằng việc làm này mang lại hạnh phúc cho chính mình. Điều quan trọng nhất trong việc học tập, công việc của cung hoàng đạo này là sự ổn định. Trong chuyện tình cảm, Bảo Bình muốn đối phương nhận thấy tình cảm của mình. Và người này muốn khoe khoang những thứ đắt giá mà không phải ai cũng cảm nhận được.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Trong công việc, hôm nay là ngày thích hợp để bạn có những suy nghĩ về hướng đi và ý tưởng cho mình đối với sự nghiệp của chính mình. Bạn không bị hấp dẫn bởi vật chất, bạn thích biểu hiện cảm xúc hơn. Trong chuyện tình cảm, bạn trở nên nhạy cảm, dễ bị tổn thương hơn và mất niềm tin với cuộc sống, nhất là khi phải đối diện với sự lăng mạ, khước từ và chỉ trích.

Theo Phương Hoa/SKCĐ