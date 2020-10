Tử vi ngày mai 27/10/2020 của 12 cung hoàng đạo: Song Ngư không thích gây hấn với người khác

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 27/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương hôm nay có được tư duy sáng tạo, suy nghĩ lạc quan mang lại những ý tưởng cực kỳ thú vị. Trong suốt thời gian qua, bạn đã có những biểu hiện rất tốt trong công việc. Giờ là lúc bạn tự cho phép mình nghỉ ngơi thư giãn. Sau này chỉ cần bạn thật chăm chỉ thì con đường công danh sẽ rộng mở thênh thang không cần lo lắng gì.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi ngày mai cho thấy Kim Ngưu trở nên nhiệt tình hơn hẳn thường ngày, rất hăng hái giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, hãy tinh tế hơn để nhận ra xem ai cần bạn giúp, ai không cần nhé. Đôi khi sự nhiệt tình thái quá có thể khiến đối phương thấy phiền hà và khó chịu. Những bạn độc thân có thể sẽ tìm được cho mình một bến đỗ cho mình trong ngày thứ 3 này.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Song Tử có nhiều niềm vui nho nhỏ, có thể là một vài lời khen hoặc lời mời hẹn hò, gặp gỡ từ một người nào đó, hãy chuẩn bị tinh thần từ bây giờ đi nhé. Các cặp đôi có nhiều vấn đề cần phải nhanh chóng giải quyết. Mâu thuẫn giữa Song Tử và người ấy không phải là quá nghiêm trọng, nhưng cả hai đều đang chần chừ. Đừng để cái tôi khiến cho bạn mất đi tình yêu nhé.



Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi ngày mai 27/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao. Sự thông minh, năng động của bạn đã được thể hiện hết một cách trọn vẹn và mang lại cho bạn nhiều thành quả tốt. Tình hình Sức Khỏe của bạn không được tốt. Chớ nên chủ quan, bạn cần thăm khám bác sĩ sớm để tìm ra nguyên nhân, đừng tự ý mua thuốc sử dụng nếu không muốn tiền mất tật mang.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi ngày mai cho thấy công việc không như ý khiến Sư Tử chán nản và bắt đầu trở nên lười biếng. Nếu bạn để mình sớm buông xuôi thì rất khó đạt được những mục tiêu đã đề ra. May mắn là chuyện tình cảm lại giúp kéo lại đôi chút. Người ấy liên tục tạo ra những bất ngờ thú vị, khiến bạn thấy hạnh phúc thực sự và cảm giác được an ủi hơn rất nhiều.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi thứ 3 cho thấy Xử Nữ có thể nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn với người yêu khá gay gắt. Vốn dĩ cả hai hẹn hò ra ngoài hít thở không khí trong lành, ấy vậy mà đối phương cứ chăm chú nhìn người khác. Điều này khiến bạn nổi cơn ghen tuông ghê gớm. Trong công việc, bạn cần chủ động hơn nữa, đừng tiếp tục núp mình sau cái bóng của người hỗ trợ mình nữa. Nếu không tự đứng lên bằng đôi chân của mình, bạn sẽ mãi non nớt và thiếu kinh nghiệm.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Tử vi ngày mai 27/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy tình hình tài chính của Thiên Bình không khả quan do phải chi tiêu nhiều khoản cùng một lúc nên số tiền hao hụt rất nhiều. Vì thế, những thú vui mua sắm không cần thiết hãy tạm gác lại đã nhé. Cung hoàng đạo này vốn không phải người bốc đồng, bạn đã cân nhắc rất kĩ trước khi lựa chọn nên đó hoàn toàn là quyết định đã được tính toán. Việc cần làm là chăm chỉ, cầu tiến và thêm một chút vận may là mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi.

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Tử vi ngày mai cho thấy Bọ Cạp có những vấn đề của riêng mình, nhưng bạn chẳng biết phải xử lý nó như thế nào. Trong tình huống này, bạn nên tìm người thân, bạn bè hay người có kinh nghiệm để xin lời khuyên nhé. Cuối tháng là thời điểm tài chính không quá dồi dào mà cung hoàng đạo này lại thu nhập kém đi nên bạn phải quản lý các khoản chi tiêu sao cho hợp lý. Điều này khiến bạn suy nghĩ không ít đâu, đành phải bớt mua sắm tiêu pha lại thôi.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi thứ 3 của Nhân Mã cho thấy bạn đang cảm thấy chuyện tình cảm của mình rất phiền phức. Bạn không hiểu được người ấy đang nghĩ gì nhưng cả hai lại không thẳng thắn chia sẻ cùng nhau nên mối quan hệ ngày càng trở nên lạnh nhạt. Tình hình tài chính của chòm sao này không có nhiều biến động. Kế hoạch dành dụm cho chuyến đi du lịch xa vẫn đang được tiến hành khá thuận lợi.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi ngày mai 27/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết có nhiều cảm hứng với nghệ thuật, say mê với cái đẹp. Có thể nói đây là một ngày vui vẻ và thoải mái đối với bạn. Chuyện tình cảm của bạn và người ấy đang tiến triển khá tốt đẹp. Bạn tuy sống nội tâm nhưng vẫn luôn cố gắng để tìm kiếm những điểm chung với đối phương khiến cả hai rất dễ trao đổi và phối hợp ăn ý, nhịp nhàng.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình tỏa ra sức nóng khiến cho mọi người cảm thấy e ngại khi tiếp xúc. Lời ăn tiếng nói của bạn có phần gai góc, thẳng thắn và khó nghe, bạn cần phải mềm mỏng và khéo léo hơn chút nhé. Trong tình yêu, bạn lại tỏ ra chủ động kết thân với người ấy bằng thái độ hòa đồng, nhã nhặn nên nhanh chóng chiếm được thiện cảm của đối phương. Nếu có thể, hãy lên kế hoạch hẹn hò nhé.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi thứ 3 của Song Ngư cho thấy cung hoàng đạo này không thích gây hấn hay tranh cãi với người khác. Bất cứ cuộc tranh luận hay mâu thuẫn nào bạn cũng đều cố gắng né, giải quyết mọi vấn đề trong hòa bình. Chính vì thế mà bạn được mọi người xung quanh yêu mến bởi tính cách nhẹ nhàng của mình. Bạn không có tính cạnh tranh, bạn chỉ muốn đạt mục tiêu bằng sự nỗ lực chăm chỉ của mình mà thôi.

