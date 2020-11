Tử vi ngày mai 27/11/2020 của 12 cung hoàng đạo: Tình yêu của Kim Ngưu giống như một cuộc phiêu lưu

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 27/11/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương đang cảm thấy nhớ người yêu vô cùng. Đừng tiết kiệm những lời nói yêu thương dành cho người ấy, hãy nói cho người ta biết được bạn yêu và nhớ họ đến thế nào. May mắn đang đứng về phía bạn, vì thế hãy tiếp tục một khoản đầu tư mới. Nên tạo dựng nhiều mối quan hệ với bên ngoài sẽ giúp bạn tìm kiếm được nhiều cơ hội hơn.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)



Tử vi ngày mai cho thấy Kim Ngưu cảm thấy Tử vi ngày mai cho thấy Kim Ngưu cảm thấy tình yêu giống như một cuộc phiêu lưu, bạn thích thời điểm hai người đến với nhau, bởi đây là thời điểm mà hai bạn đang tìm hiểu đối phương và còn rất nhiều thú vị ở nửa kia đáng để bạn khám phá. Thật buồn là bạn không thể duy trì cảm xúc này được lâu. Đôi khi chính Kim Ngưu cũng cảm thấy buồn phiền về tính cách này của mình nhưng vẫn chẳng thể nào sửa được.



Song Tử (21/5 – 21/6)



Hôm nay Song Tử cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được người yêu thương và thấu hiểu mình đến như vậy. Sự chân thành khéo léo của đối phương khiến bạn cảm thấy không thể rời mắt được. Về phương diện tài chính, bạn quá do dự khiến cho mọi cơ hội đều dễ dàng vụt mất. Sự thiếu tập trung khiến bạn dễ bị chùn bước, khó đưa ra quyết định cuối cùng. Bởi vì bạn sợ sẽ phạm phải sai lầm.



Cự Giải (22/6 – 22/7)



Tử vi ngày mai 27/11/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy công việc của Cự Giải đang tiến triển khá tốt, bạn muốn chứng minh năng lực của mình nên cố gắng không ngừng nghỉ, chẳng quản ngại ngày đêm, chẳng ngại vất vả để có được điều mình mong muốn. Trong chuyện tình cảm, cung hoàng đạo này cần mạnh mẽ và quyết liệt hơn, bạn cứ chần chừ do dự cho rằng cái gì đã là của mình thì không cần phải tranh đấu là sai rồi nhé.



Sư Tử (23/7 – 22/8)



Tử vi thứ 6 của Sư Tử cho thấy bạn đang lãng phí thời gian của mình vào những vấn đề nhỏ. Bản năng Tử vi thứ 6 của Sư Tử cho thấy bạn đang lãng phí thời gian của mình vào những vấn đề nhỏ. Bản năng kinh doanh của bạn được mài giũa qua từng ngày. Vì vậy hãy sử dụng nó vào những việc quan trọng. Môi trường làm việc thực sự rất quan trọng vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến hứng thú làm việc của bạn. Hãy cố gắng hòa đồng hơn với đồng nghiệp và đừng đối đầu với cấp trên. Điều đó sẽ có lợi hơn cho bạn. Chuyện tình yêu của chòm sao này khá thuận lợi vào những ngày cuối tuần này. Bạn có sức hút lớn đối với người khác phái, sự nồng ấm và thân thiện của Sư Tử khiến ai cũng muốn lại gần.



Xử Nữ (23/8 – 22/9)



Hôm nay Xử Nữ cho phép mình sống trong sự vô tư, khoan dung và rộng lượng hơn với mọi người, kể cả khi bạn có ưa họ hay không. Đây thực sự là một tính cách tốt mà những chòm sao khác nên học tập Xử Nữ. Bạn là người sống có trách nhiệm, đã lập kế hoạch thì nhất định phải theo nó đến cùng. Bạn muốn khẳng định bản thân và muốn có được chỗ đứng vững chắc trong Hôm nay Xử Nữ cho phép mình sống trong sự vô tư, khoan dung và rộng lượng hơn với mọi người, kể cả khi bạn có ưa họ hay không. Đây thực sự là một tính cách tốt mà những chòm sao khác nên học tập Xử Nữ. Bạn là người sống có trách nhiệm, đã lập kế hoạch thì nhất định phải theo nó đến cùng. Bạn muốn khẳng định bản thân và muốn có được chỗ đứng vững chắc trong xã hội . Tham vọng trong công việc của Xử Nữ đôi khi khiến người ta cảm thấy vừa nể phục, vừa đáng sợ.



Thiên Bình (23/9 – 22/10)



Tử vi ngày mai 27/11/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Bình đang khá nuông chiều bản thân và có đôi chút phá cách. Bạn không mấy tập trung vào công việc, chỉ cần thấy chán chán một chút là bạn sẽ bỏ đi chơi ngay. Trong chuyện tình yêu, Thiên Bình là một người rất chu đáo, bạn luôn lo lắng từng li từng tí cho người kia. Tình yêu thắp sáng trái tim, nhưng liệu cả hai có tiến xa được hay không thì nó còn tùy thuộc vào thái độ và tính cách của hai bạn.



Bọ Cạp (23/10 – 21/11)



Tử vi thứ 6 của Bọ Cạp là một ngày đẹp trời. Bạn biết cách sử dụng tiền của mình sao cho hợp lý. Chòm sao này chẳng hề nao núng khi đứng trước khó khăn mà luôn bình tĩnh để đối mặt. Đối với tình yêu, Bọ Cạp cũng luôn hết mình. Người ấy đến bên bạn thực sự là một bất ngờ lớn đến chính bản thân bạn cũng không thể tin được vào sự thật này.



Nhân Mã (22/11 – 21/12)



Tử vi ngày mai cho thấy công việc của Nhân Mã không như ý, chuyện tình cảm cũng gặp đủ trở ngại. Bạn đã dành hết tâm tư cho người ấy nhưng chẳng nhận lại được gì. Tình yêu dù lớn nhưng nếu nó chỉ xuất phát từ một phía thì cũng không có kết quả. Cứ mỗi lần bạn có ý định yêu đương nghiêm túc thì lại bị dội một gáo nước lạnh, thật khó tránh khỏi cảm giác thất vọng. Công việc cũng không tốt, bạn muốn thể hiện quan điểm của mình nhưng lại bị đồng nghiệp gây khó dễ. Hai bên không ai chịu nghe ai khiến cho mọi thứ đều căng thẳng.



Ma Kết (22/12 – 19/1)



Tử vi ngày mai 27/11/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết đón nhận những điều may mắn, bạn có thể đạt được nhiều bước tiến mới trên con đường sự nghiệp, trực giác mách bảo bạn đã đến lúc bạn cần phải tiến lên để giành lấy cơ hội không phải lúc nào cũng có được. Cung hoàng đạo này hãy nỗ lực hơn nữa trong công việc. Bạn có nguồn năng lượng dồi dào nhưng lại chưa biết dùng nó như thế nào cho có ích.



Bảo Bình (20/1 – 18/2)



Bảo Bình trở nên thiếu tự tin, dường như sự gắn kết cảm xúc của bạn bị gián đoạn nên bạn cảm thấy lo lắn, nhưng thực tế mọi thứ không đáng sợ như vậy. Bạn luôn có quyền lựa chọn cho mình người phù hợp. Chỉ cần đó là điều mà bạn mong muốn thì đừng sợ hãi khi đứng trước những lời bàn ra tán vào của người khác. Suy cho cùng đâu ai có thể sống thay cho bạn được. Vậy tại sao phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống.



Song Ngư (19/2 – 20/3)

Hôm nay Song Ngư đang phải đối mặt với một tình huống bất ngờ và đầy thách thức. Nhưng bạn đừng quá lo lắng, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình nhé. Hành động cẩn thận sẽ giúp bạn có thể khắc phục được các khó khăn. Từ các tín hiệu cảnh báo từ cơ thể, bạn nhận thấy bạn đang căng thẳng hơn bình thường. Xây dựng thời gian nghỉ ngơi và một chế độ ăn uống khoa học. Đừng ép bản thân tập thể dục quá mức hoặc làm căng thẳng cơ thể một cách không cần thiết.

Theo Thiên Bình/SKCĐ