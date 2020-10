Tử vi ngày mai 28/10/2020 của 12 cung hoàng đạo: Song Tử có chút lo lắng bất an trong công việc

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 28/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương cần tích cực cập nhật thêm nhiều thông tin từ mạng xã hội đi nhé. Có vẻ như bạn đang hơi bị đứng ngoài các cuộc thảo luận. Công việc suôn sẻ mang đến cho bạn một nguồn thu nhập ổn định. Sau những tháng ngày vất vả thì đây cũng là dịp để bạn nên chiều chuộng bản thân mình hơn.



Kim Ngưu (20/4 – 20/5)



Hôm nay Kim Ngưu có chút tự cao tự đại với những thành công mà mình có. Có thể là do bề ngoài hào nhoáng của bạn khiến người khác có chút hiểu nhầm. Hãy xem lại cách hành xử và nói chuyện của mình, đừng khiến cho những mối quan hệ xung quanh trở nên bế tắc như vậy.



Song Tử (21/5 – 21/6)



Song Tử hôm nay có chút bất an, bạn lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng thái quá. Làm việc gì cũng xem xét cẩn trọng từng ly từng tý. Chuyện tình cảm của bạn không được êm đẹp cho lắm. Mâu thuẫn xảy ra khiến bạn cảm thấy khó chịu. Lời khuyên là bạn không nên giữ mọi thứ trong lòng, hãy thỏa hiệp với đối phương để cùng tìm ra cách giải quyết.

Cự Giải (22/6 – 22/7)



Tử vi ngày mai 28/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải nên dành thời gian hơn cho người ấy nếu không hai bạn sẽ ngày càng xa cách đấy nhé. Bạn có thể tạm gác công việc của mình sang một bên để cùng người ấy đi ăn một bữa tối lãng mạn, xem phim hoặc có những buổi du lịch cuối thu tại những ngọn đồi thảo nguyên.



Sư Tử (23/7 – 22/8)



Sư Tử hôm nay có cảm giác hài lòng với bản thân của mình. Tinh thần của bạn khá tốt khiến bạn càng tự tin tỏa sáng. Tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn thôi. Đừng nên tỏ ra quá khoa trương kiêu ngạo nâng tầm bản thân mà coi thường người khác khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu mà xa lánh bạn.



Xử Nữ (23/8 – 22/9)



Xử Nữ hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để đối mặt với những điều không hay có thể xảy ra. Bạn bất ngờ bị lôi vào nhiều rắc rối nếu không mạnh mẽ sẽ có thể phải chịu nhiều thiệt thòi Lúc này bạn cần phải tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện ổn thỏa nhé.



Thiên Bình (23/9 – 22/10)



Tử vi ngày mai 28/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Bình dễ xảy ra tranh cãi với mọi người xung quanh. Bạn cần xác định lại mối quan hệ với mọi người xung quanh. Nếu là tốt thì nên giữ lại bằng không hãy buông bỏ cho tinh thần nhẹ nhõm không nên tỏ ra tiếc nuối.



Bọ Cạp (23/10 – 21/11)



Sẽ thật lãng phí nếu Bọ Cạp thu mình lại ở một góc trong ngày mới này. Bạn hãy tích cực và hòa đồng hơn với mọi người, tham gia vào nhiều hoạt động tập thể thì mới có thể cải thiện được mối quan hệ với đồng nghiệp. Trong tình yêu hai người ngại thể hiện cử chỉ yêu đương như lúc ban đầu, điều này vô hình chung khiến mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo và xa cách hơn.



Nhân Mã (22/11 – 21/12)



Nhân Mã hôm nay muốn yên tĩnh một chút thời gian này công việc của bạn khá bận bịu đôi khi không còn thời gian để hẹn hò khiến bạn căng thẳng, lúc nào cũng không vui. Bạn có thể xin nghỉ một ngày để nghỉ ngơi thư giãn đầu óc cũng rất tốt đấy. Đứng cố quá mà tự gây áp lực cho mình. Không đáng đâu.



Ma Kết (22/12 – 19/1)



Tử vi ngày mai 28/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy hôm nay tâm trạng của Ma Kết không được tốt cho lắm. Vì thế nếu có ý định tiêu tiền thì bạn nên dừng lại nha. Công việc cũng không mấy suôn sẻ nên bạn cũng không nên tiến hành các công việc quan trọng như gặp gỡ đối tác hay ký hợp đồng. Vì khả năng thất bại sẽ rất cao.



Bảo Bình (20/1 – 18/2)



Bảo Bình hôm nay thích hợp cho các hoạt động tập thể, bạn sẽ nhận ra những người đồng nghiệp xung quanh mình hết sức đáng yêu và thân thiện. Hơn nữa điều này cũng sẽ giúp bạn có thêm được những khoảng thời gian thư giãn thoải mái, tinh thần làm việc tốt hơn.



Song Ngư (19/2 – 20/3)



Song Ngư hôm nay dễ dàng nhận được niềm tin và sự tín nhiệm từ những người xung quanh nhờ vào tài năng và sự linh hoạt của mình. Tuy nhiên tiếng xấu thì truyền xa mà tiếng tốt thì lại chẳng ai biết đến. Bạn cần phải thận trọng hơn với lời nói và hành động của mình nhé.

Theo Phương Hoa/SKCĐ