Tử vi ngày mai 28/11/2020 của 12 cung hoàng đạo: Bọ Cạp trở lên khá cứng đầu và bốc đồng và nhạy cảm

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 28/11/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương đang tìm kiếm những cơ hội mới cho mình. Nhưng vấn đề là bạn cần phải xem xét chúng kỹ lưỡng, nhìn rõ những cơ hội và thách thức của nó. Đừng tùy tiện đưa ra quyết định nếu không bạn sẽ tự gây họa cho mình đấy. Chòm sao này khá may mắn trong chuyện tình cảm khi được rất nhiều người yêu mến. Nhân cơ hội này bạn hãy lựa chọn cho mình một người phù hợp để chấm dứt chuỗi ngày tháng cô đơn buồn tẻ nhé.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)



của Kim Ngưu cho thấy bạn sẽ thành công trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Sự cẩn thận của cung hoàng đạo này giúp cứu nguy cho bạn ở nhiều tình huống nguy cấp. Kim Ngưu hãy cứ giữ cho mình sự thận trọng, tỷ mỉ này nhé. Hôm nay bạn có một sức sống dồi dào, cuộc sống cũng vì thế mà vui vẻ, khởi sắc. Phía trước dường như chẳng có gì có thể cản trở được bạn, đây là dịp may hiếm có để bạn có thể tăng tốc trong sự nghiệp, học tập thêm nhiều kỹ năng để bứt phá đạt thành công.



Song Tử (21/5 – 21/6)



Hôm nay Song Tử cứ lang thang đâu đó và suy nghĩ về cuộc đời mình. Xem ra bạn đã trải qua không ít mệt mỏi và tổn thương. Bạn hiểu rằng không giờ có một công việc gì nhàn nhã mà nhận lương cao cả. Hãy luôn tỉnh táo và sáng suốt không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thiện bản thân mình. Trong tình yêu, cung hoàng đạo này cũng không khá khẩm hơn là bao. Bạn yêu hết mình nhưng lại chỉ nhận lại được sự vô tâm thờ ơ của người ấy. Có vẻ như hôm nay là một ngày thật tệ với Song Tử.



Cự Giải (22/6 – 22/7)



Tử vi ngày mai 28/11/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải có một cái nhìn toàn diện về mọi vấn đề và không ngừng học hỏi trau dồi vốn tri thức của bản thân. Đó chính là điều quan trọng giúp sự nghiệp của bạn phát triển hơn trong tương lai. Tình hình tài chính của bạn trong ngày có những dấu hiệu tích cực, chính vì thế những chú cua tỏ ra cực hào phóng và chẳng tiếc ai cái gì. Bạn chẳng bao giờ so đo tính toán với người quen, thậm chí là sẵn sàng mở hầu bao để mời mọi người ăn uống một bữa no say và cuối tuần.

Sư Tử (23/7 – 22/8)



Hôm nay Sư Tử có thể sẽ mắc phải nhiều sai lầm vì hành động vội vàng. Bạn không đủ kiên nhẫn để làm từng bước một. Đừng vội vàng muốn làm xong việc mà không chú ý tới kết quả. Ngược lại, chuyện tiền bạc và chuyện tình cảm với bạn lại gặp nhiều may mắn. Chòm sao này có thể sẽ nhận được nhiều lời mời ăn uống từ ai đó. Hoặc sẽ có một cuộc hẹn ngẫu nhiên từ một người khác giới. Bạn hãy nắm bắt lấy những cơ hội này và đừng từ chối ai nhé. Việc của bạn cần làm là hãy mặc thật đẹp và chỉn chu mà thôi.



Xử Nữ (23/8 – 22/9)



Xử Nữ có phần cần thận quá mức trong ngày hôm nay. Điều này có thể khiến cho bạn lỡ mất nhiều cơ hội. Đừng quá e dè như thế, lúc nào cần quyết đoán thì phải cứng rắn nhé. Trong tình yêu, hãy giữ hình ảnh đẹp đẽ và gợi cảm trong mắt nhau. Đừng nghĩ rằng đã là người yêu của nhau rồi thì được phép xuề xòa. Lúc nào cũng xinh đẹp thì không ai có thể cướp người yêu ra khỏi tay bạn đâu.



Thiên Bình (23/9 – 22/10)



Tử vi ngày mai 12 cung hoàng đạo 28/11/2020 cho thấy Thiên Bình nhờ tính cách hòa đồng nên được mọi người quý mến. Trong công việc bạn là một người có đầu óc sáng tạo nhưng bạn lại tự đánh giá thấp năng lực của mình. Hãy tự tin hơn nhé, thể hiện cho mọi người biết là bạn có thể giải quyết được mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên cung hoàng đạo này dễ vướng vào những mối quan hệ yêu đương phức tạp, có thể là giữa người mới với người cũ, hoặc là cùng lúc yêu nhiều người.

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)



Bọ Cạp trở lên khá bốc đồng và nhạy cảm hơn với những điều thực sự không cần thiết. Điều này khiến cho cung hoàng đạo này dễ gặp phải nhiều vấn đề trong công việc. Bạn nên nhớ rằng thành công thường đến sau thất bại. Về phương diện tài chính của bạn khá ổn định trong ngày. Bạn cũng chẳng có nhu cầu gì cũng chẳng có kế hoạch gì, do đó đi học, đi làm về là lại vùi đầu vào điện thoại, máy tính.



Nhân Mã (22/11 – 21/12)



Hôm nay Nhân Mã rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người, sẵn lòng vì người khác mà làm việc nên khi có vấn đề gì chòm sao này cũng nhận được rất nhiều sự giúp sức từ mọi người. Mọi khó khăn khi có người chia sẻ đều sẽ dễ dàng vượt qua nhiều lần. Nhân tố quan trọng để giúp bạn có được một tình yêu lâu bền đó là sự lãng mạn, đừng nghĩ nó sến sẩm mà hãy cố gắng tạo tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn cho mình và người ấy. Nó sẽ khiến đối phương bất ngờ và giúp hai người gắn bó hơn.



Ma Kết (22/12 – 19/1)



Tử vi ngày mai 12 cung hoàng đạo 28/11/2020 cho thấy Ma Kết sẽ có một ngày tương đối bận rộn. Các kế hoạch dự định trước đó của bạn dường như chưa thể đạt được kết quả tốt. Nhiều khả năng bạn sẽ cần thêm nhiều cơ hội khác để chứng minh thực lực của bản thân. Ma Kết mắc bệnh ghen tuông nên chỉ cần có ai đó tiến lại gần người yêu của bạn là bạn cũng đã nổi khùng lên rồi. Hãy xem lại thái độ của mình nhé. Nếu không mọi chuyện sẽ ngày càng phức tạp hơn đấy, tình yêu không có sự tin tưởng thì sớm muộn cũng rạn nứt.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)



Bảo Bình có một ngày vui buồn lẫn lộn. Bạn nỗ lực không ngừng, dù có lúc mệt mỏi muốn buông xuôi nhưng lại tự động viên bản thân để có thể đạt được mục tiêu. Trong chuyện tình cảm, bạn là một người yêu rất thật lòng nhưng cũng rất hay ghen tuông. Bạn không thể chấp nhận được việc nửa kia thân thiết với người bạn khác giới nào khác ngoài mình. Đôi khi điều này sẽ khiến nửa kia của bạn cảm thấy ngột ngạt.





Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư dễ gây ra mâu thuẫn trong ngày hôm nay. Do đó, bạn chớ nên vội vàng hấp tấp mà hãy giữ tâm lý bình tĩnh cho dù đối phương dồn bạn vào thế khó xử thế nào. Tuy nhiên đổi lại chuyện tình cảm khá êm đẹp. Những bạn độc thân trở lên nổi bật, cuốn hút hơn hẳn trong mắt đối phương, được nhiều người thầm thương trộm nhớ. Những bạn đã có đôi tìm thấy phút giây tương phùng ngọt ngào bên nhau sau một ngày làm việc vất vả.

Theo Thiên Bình/SKCĐ