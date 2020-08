Tử vi ngày mai 28/8/2020 của 12 cung hoàng đạo: Ma Kết đang vấp phải nhiều sự chỉ trích

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 28/8/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương đang có suy nghĩ khá tiêu cực trong chuyện tình cảm, một phần là do cảm xúc thất thường của bạn thôi. Mỗi khi gặp áp lực hay căng thẳng bạn hay để cảm xúc đó ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Công việc trong ngày không được suôn sẻ cho lắm. Những nhiệm vụ bạn đã hoàn thành đột nhiên phát sinh ra nhiều vấn đề khiến chòm sao này rất đau đầu không biết phải giải quyết thế nào cho hiệu quả và hợp lí nhất. Hãy thật bình tĩnh để có được sự tỉnh tảo và sáng suốt để xử lý mọi việc nhé.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi thứ 6 ngày 28/8/2020 cho thấy Kim Ngưu mong muốn một sự thay đổi trong công việc của mình. Bạn có tham vọng lớn trong sự nghiệp nhưng năng lực lại có hạn, không những thế bản thân bạn luôn muốn trốn tránh và không thích giao tiếp với mọi người. Chuyện tình cảm không được vui lắm. Bạn luôn muốn đối phương phải thay đổi như bạn muốn mà quên đi suy nghĩ của họ. Sự áp đặt vô lý của bạn khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Từ đó những mâu thuẫn, tranh cãi liên tục xảy ra khiến cho tình cảm bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Nếu không tìm được tiếng nói chung thì hai người khó có thể khiến mối quan hệ này lâu bền được.

Kim Ngưu mong muốn một sự thay đổi trong công việc của mình (Ảnh minh họa)

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi thứ 6 cho thấy rằng, Song Tử đang có nhiều suy nghĩ rối bời. Bạn cảm thấy cuộc sống này thực sự quá khó khăn điều đó khiến bạn mong muốn kiếm được thật nhiều tiền hơn để lo cho bản thân và gia đình . Trong công việc, cung hoàng đạo này cảm thấy không hài lòng với những gì xảy ra trong thời điểm hiện tại. Công sức bạn bỏ ra nhiều nhưng thành quả nhận được lại không hề như mong đợi. Nguồn thu nhập hiện tại chỉ ở mức đủ chi tiêu, bản thân cũng phải đắn đo suy nghĩ khá nhiều khi muốn mua sắm thứ gì đó cho mình.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi ngày mai 28/8/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải đang gặp một chút khó khăn trong công việc. Những góp ý một cách thái quá khiến bạn cảm thấy khó chịu. Bạn đừng quan tâm đến những lời nói chỉ trích ấy nữa, chỉ cần tập trung vào công việc của mình là được. Mặc dù rất được nhiều người để ý, cũng có người đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm với bạn nhưng bạn lại thờ ơ và không quan tâm cho lắm. Có lẽ lúc này bạn muốn tập trung vào công việc và gia đình hơn là nghĩ đến chuyện yêu đương. Tuy nhiên hãy mở lòng mình ra, bạn sẽ thấy tình yêu mang lại nhiều niềm vui lắm đấy.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi ngày mới này cho thấy Sư Tử không nên lo chuyện bao đồng để tránh mang họa vào thân. Là người ngoài cuộc nên bạn không thể hiểu rõ vấn đề đâu. Vì vậy đừng làm gì để ảnh hưởng đến bản thân nhé. Chuyện tình cảm của cung hoàng đạo này cũng không được như ý. Bạn cảm thấy bế tắc trước những mẫu thuẫn xảy ra giữa 2 người. Có lẽ bạn và người ấy nên cho nhau thời gian để suy nghĩ và nhìn nhận lại tình cảm của mình. Nếu còn cảm thấy yêu thương đối phương thì hãy chủ động hóa giải hiểu lầm nhé.

Sư Tử không nên lo chuyện bao đồng để tránh mang họa vào thân (Ảnh minh họa)

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Ngày mới này Xử Nữ có chút phiền lòng về chuyện tình cảm. Bạn mệt mỏi vì sự ghen tuông giận hờn vô cơ của đối phương. Tuy nhiên sự im lặng im lặng không phải là cách hay để giải quyết vấn đề đâu nhé. Thay vào đó hãy thẳng thắn nói chuyện nghiêm túc với nhau.Nếu hai người không tìm được tiếng nói và lối đi chung thì nên học cách buông bỏ để tránh làm mất thời gian của cả 2.

Công việc trong ngày của Xử Nữ cũng không được tốt. Chòm sao này không thể tập trung làm bất cứ việc gì, vì thế mà hiệu quả công việc cũng không được cao. Hãy ra ngoài ít thở không khí và thư giãn để lấy lại tinh thần làm việc nhé các Xử Nữ.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)



Tử vi ngày mai 28/8/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Bình đã có cái nhìn tích cực hơn về quá khứ, bạn đã tìm được niềm vui nhỏ của mình và cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng bấy lâu nay. Một cuộc sống mới hoàn toàn khác dường như đang đến với bạn. Tâm trạng được cải thiện khiến bạn cảm thấy có hứng làm việc hơn, từ đó mà kết quả mang lại cũng rất khả quan. Dù có phải đối mặt với khó khăn hay trở ngại nào đi nữa chòm sao này cũng đều vượt qua. Bởi bên cạnh bạn còn có rất nhiều người bạn tốt luôn nhiệt tình giúp đỡ.

Thiên Yết (23/10 – 21/11)

Công việc của Thiên Yết hôm nay đang vấp phải nhiều dào cản, cái tôi của bạn quá lớn, không chịu lắng nghe và tiếp thu ý kiến của mọi người. Bạn làm việc một cách cứng nhắc và cố chấp, luôn muốn mọi thứ theo ý mình. Mặc dù đã nỗ lực hết mình trong công việc thế nhưng mọi chuyện lại chẳng đơn giản như vậy. Tình hình tài chính cũng sa sút. Tuy nhiên cũng đừng vì thế mà buồn phiền nhé, mọi thứ rồi sẽ sớm qua thôi nên bạn đừng lo lắng nhiều. Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng mà thôi. Có trải qua khó khăn, thử thách mới rút ra cho bản thân bài học và kinh nghiệm quý giá mà.

Công việc của Thiên Yết hôm nay đang vấp phải nhiều dào cản (Ảnh minh họa)

Nhân Mã (22/11– 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày mai cho thấy Nhân Mã có phần vội vàng và quyết định mọi thứ quá nhanh. Bạn nên học cách nhìn nhận vấn đề từ chi tiết trước để đánh giá tổng quan. Hãy cố gắng kiên nhẫn và bình tĩnh trong mọi tình huống nhé. Về chuyện tình cảm, bạn và người ấy đến với nhau vốn đã có rất ít điểm chung. Hãy học cách chấp nhận sự khác biệt này, cố gắng thay đổi một chút để có thể dung hòa được. Đôi khi sự trái ngược này chính là điểm thu hút, giúp bạn và người ấy có nhiều điều thú vị để khám phá về nhau.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi ngày mai 28/8/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết có những thay đổi theo chiều hướng xấu và có khả năng sẽ phải đối diện với sự chỉ trích. Sự thiếu tập trung trong công việc có thể khiến bạn dễ gặp phải những rắc rối. Bạn cần thay đổi tư duy và phong Cách làm việc của mình thì mới có thể phát triển được. Chuyện tình cảm hiện tại của chòm sao này rất êm đẹp. Bạn và người ấy đang ở trong giai đoạn thăng hoa của tình yêu. Dù công việc có bận rộn đến đâu nhưng hai người luôn dành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc. Những tin nhắn ngọt ngào, lời nói yêu thương giúp tình yêu của bạn thêm thăng hoa.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình có vẻ ngoài khá lạnh lùng nhưng bạn lại rất tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tuy nhiên bạn không tùy tiện, dễ dãi với tất cả mọi người. Chỉ những người thực sự thân thiết và tin tưởng thì bạn mới nhiệt tình và giúp đỡ thôi. Lặp đi lặp lại một lỗi quá nhiều là điều bạn không hài lòng ở người ấy. Mặc dù bạn biết rằng ai cũng mắc phải sai lầm nhưng sai quá nhiều thì thật sự khó để thông cảm và tha thứ. Cung hoàng đạo này hãy thẳng thắn bày tỏ những quan điểm của mình cho người ấy biết nhé.

Bảo Bình có vẻ ngoài khá lạnh lùng nhưng bạn lại rất tốt bụng (Ảnh minh họa)

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi ngày mai 28/8/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Song Ngư khá tự tin và thoải mái chia sẻ những quan điểm của bản thân về một vấn đề nào đó. Sẽ có người ủng hộ, có người không hứng thú với điều mà bạn làm. Thế nhưng điều đó không làm bạn quá bận tâm. Tuy nhiên với những lời góp ý chân thành thì bạn nên lắng nghe, giúp bạn có cái nhìn đa chiều hơn. Ưu tiên thời gian ở bên người thân là những cách giúp chòm sao này tăng cường liên kết xã hội . Hãy làm những việc mà bạn yêu thích. Biết đâu nhờ việc này mà bạn có thể tìm thấy nửa kia lý tưởng cho mình đấy.

Những điều thú vị về 12 cung hoàng đạo

Theo Phương Hoa/SKCĐ