Tử vi ngày mai 29/10/2020 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải tỏa ra nguồn năng lượng tích cực

Bạch Dương (21/3 – 19/4)



Tử vi ngày mai 29/10/2020 của 12 Tử vi ngày mai 29/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy tinh thần của Bạch Dương hôm nay khá hào hứng, bạn có nguồn năng lượng dồi dào và tinh thần làm việc hiệu quả. Do đó công việc đến với Bạch Dương vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Tuy nhiên, trong tình yêu, bạn lại khá tùy tiện và thiếu suy nghĩ nên có thể người ấy cảm thấy dễ bị tổn thương.



Kim Ngưu (20/4 – 20/5)



Tử vi thứ 5 cho thấy Kim Ngưu có thể sẽ gặp chút rắc rối với đồng nghiệp khi bạn không biết kiểm soát cái tôi sao cho tốt. Dù bạn thông minh nhưng đó cũng không phải lý do để bạn có thể tự phụ. Thắng không kiêu bại không nản. Chỉ có làm được điều này bạn mới có thể dễ dàng có được thành công ngoài mong đợi mà thôi.



Song Tử (21/5 – 21/6)



Tử vi hàng ngày cho thấy hôm nay Son Tử cảm thấy có chút lo lắng trong công việc. Trong khi sức lực của bạn thì có hạn mà khối lượng công việc lại cứ ngày một nhiều lên. Cung hoàng đạo này nên cố gắng giữ vững tâm lý, tránh mệt mỏi căng thẳng nhé. Điều này sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến Sức Khỏe của bạn đấy.



Cự Giải (22/6 – 22/7)



Tử vi ngày mai 29/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải hôm nay có một nguồn năng lượng dồi dào khiến bạn sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Hơn thế nữa bạn còn có thể truyền sự tích cực này của bản thân sang cho những người khác. Sự khác biệt trong tính cách giúp bạn trở nên nổi bật hơn trong đám đông.



Sư Tử (23/7 – 22/8)



Tử vi hàng ngày của Sư Tử cho thấy cung hoàng đạo này dù đã tự tin hơn trong công việc nhưng có vẻ như bạn vẫn rất yếu đuối. Bạn đang tiếp nhận công việc được giao một cách thụ động. Bất kể một lời nhận xét tiêu cực nào của bạn cũng khiến cho bạn cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Tình hình tài chính ngày mai cùng rất bất ổn. Nói chung thứ 5 không phải là một ngày may mắn của Sư Tử.



Xử Nữ (23/8 – 22/9)



Tử vi thứ 5 cho thấy Xử Nữ đang bị vướng vào xung đột với đồng nghiệp hoặc người thân bạn bè. Trong công việc, chuyện mỗi người có một quan điểm riêng là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên việc cứ cố phân xử thắng thua sẽ khiến bạn ngày càng mệt mỏi hơn đấy, công việc cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.



Thiên Bình (23/9 – 22/10)



Tử vi ngày mai 29/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Bình sẽ có một ngày thứ 5 làm việc tràn đầy may mắn và suôn sẻ. Hiếm lắm mới thấy bạn có một ngày vui vẻ như vậy. Hiệu suất làm việc của bạn tăng một cách chóng mặt khiến cấp trên hoàn toàn tin tưởng và luôn khen ngợi bạn.



Bọ Cạp (23/10 – 21/11)



Hôm nay Bọ Cạp dễ bị tổn thương vì những câu nói vu vơ của ai đó. Quan trọng là bạn biết mình là ai đang làm gì, đừng để người khác tác động vào mình quá nhiều. Hãy tự tin vào chính năng lực của bản thân mình nhé. Tình hình tài chính hôm nay cũng có dấu hiệu khả quan. Tuy vậy đừng vội vã khi quyết định đầu tư, dù sao bạn vẫn cần nghiên cứu chiến lược kĩ càng.



Nhân Mã (22/11 – 21/12)



Tử vi hàng ngày cho thấy Nhân Mã hôm nay chưa hoàn thành tốt công việc được giao. Bạn đang bị xao nhãng bởi những thứ không liên quan đến công việc, ăn nói cùng thiếu suy nghĩ khiến người khác chạnh lòng. Do đó mối quan hệ với đồng nghiệp của bạn kém hài hòa. Đối với chuyện tình yêu , người yêu cũ đang ngỏ ý muốn quay lại đúng không? Đừng dại gì mà đồng ý nhé. Không ai lại muốn trượt dài tại chính nơi mà mình đã vấp ngã cả. Quên người đó đi !



Ma Kết (22/12 – 19/1)



Tử vi ngày mai 29/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết muốn có sự đột phá trong công việc, bạn đã quá chán với những ngày tháng buồn tẻ của mình hàng ngày rồi. Hôm nay Ma Kết thậm chí còn đưa ra rất nhiều ý tưởng khá điên rồ khiến mọi người kinh ngạc. Hãy cứ thử đi nhé, biết đâu những điều này lại tạo nên một bước đột phá mới trong công việc của bạn thì sao.



Bảo Bình (20/1 – 18/2)



Tử vi thứ 5 của Bảo Bình là một ngày của những sự phân vân. Bạn cứ đang cân nhắc mọi thứ, nên hay không nên nghỉ việc, liệu có đây có phải lúc để thay đổi một số thứ trong công việc không? Nếu đang không biết nên làm như thế nào hãy xin lời khuyên từ những người đi trước nhé. Bạn có năng lực nên sẽ sớm thành công thôi, những khó khăn này cũng chỉ là nhất thời.



Song Ngư (19/2 – 20/3)



Tử vi hàng ngày của Song Ngư cho thấy cung hoàng đạo nào cảm thấy thật may mắn khi được làm việc mà mình yêu thích. Bạn có nhiều tham vọng và muốn thực hiện hết những điều đó. Chuyện tình cảm cũng tiến triển êm đẹp, người ấy hiểu và thông cảm cho nỗi vất vả của bạn nên chẳng hề trách móc sao dạo này bạn có phần vô tâm lạnh nhạt. Có người hiểu mình như vậy thật tuyệt vời phải không?

Theo Thiên Bình/SKCĐ