Tử vi ngày mai 29/7/2020 của 12 cung hoàng đạo: Bảo Bình cần nghỉ ngơi, Song Tử hao hụt tài chính

1. Tử vi cung Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Xem bói tử vi ngày mai 29/7/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương sẽ có một ngày không được tốt cho lắm. Bạn có thể sẽ phải nghe những lời nói không mấy hay ho từ những người xung quanh. Nếu chúng vẫn không đến mức quá đáng hoặc chưa động chạm gì đến các vấn đề nhạy cảm thì bạn hãy cứ giữ bình tĩnh và đừng bận tâm gì nhé. Về chuyện tình cảm, chòm sao này nên dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu của mình. Điều đó sẽ giúp bạn cảm thấy vui hơn khi về nhà.

2. Tử vi cung Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi ngày mới 29/7/2020 cho thấy Kim Ngưu nên tránh tham gia vào các cuộc trò chuyện ở chốn công sở. Những lời nói vô tình của bạn có thể khiến người khác đem ra làm trò đùa đấy nhé. May mắn là chuyện tiền bạc của bạn khá rủng rỉnh. Tuy nhiên bạn cũng cần chú ý đến vấn đề chi tiêu hơn. Buổi tối của Kim Ngưu sẽ được người đó mời ra ngoài ăn tối. Họ đang có cảm tình với bạn nên hãy lựa chọn một địa điểm hẹn gặp thật lịch sự và lãng mạn nhé.

Tử vi cung hoàng đạo Kim Ngưu nên tránh tham gia buôn chuyện chống công sở

3. Tử vi cung Song Tử (21/5 – 21/6)

Song Tử sẽ có một ngày không bị hao hụt về mặt tài chính. Bạn muốn tiết kiệm tiền để làm những việc quan trọng nên các khoản tiền vẫn được bảo toàn. Trong công việc của bạn cũng không có gì thay đổi. Bạn vẫn làm việc chăm chỉ dù có những lúc bạn thấy vô cùng chán nản. Nhưng sau đó mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó và nhìn chung thì mọi thứ không có gì quá đặc biệt với bạn. Chuyện tình yêu của Son Tử cũng sẽ không có nhiều biến động trong ngày mới này.

4. Tử vi cung Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi ngày mai 29/7 của 12 cung hoàng đạo cho thấy công việc của bạn đang khá ổn định, bạn không cần phải lo ngại gì vì xung quanh có khá nhiều người đồng nghiệp về phe với bạn đấy. Chuyện tình cảm của Giải Giải cũng khá viên mãn, ngọt ngào. Tuy nhiên đừng vì chuyện yêu đương mà xao nhãng công việc đấy nhé. Tài chính hôm nay có phần hao hụt nhẹ so với những ngày qua bởi bạn chi khá nhiều tiền cho việc mua quà cáp tặng người ấy. Nhưng đổi lại tinh thần của Cự Giải vui vẻ, không có gì phải băn khoăn cả.

5. Tử vi cung Sư Tử (23/7 – 22/8)

Sư Tử sẽ có một ngày năng động và vui vẻ. Mọi thứ đến với bạn đều rất tốt đẹp, một công việc tốt, một Sức Khỏe tốt, những người đồng nghiệp thân thiện khiến cho tâm trạng của bạn thay đổi rất nhiều. Vấn đề tài chính của cung hoàng đạo này trong ngày hôm nay duy trì ở mức ổn định. Chuyện tình cảm cũng khá khả quan, bạn có được sự bình yên và động lực để cố gắng từ chính gia đình của mình. Nếu còn độc thân bạn cũng nên ý thức hơn trong việc cải thiện hình ảnh của mình trong mắt mọi người nhé.

Tử vi cung hoàng đạo Sư Tử cho thấy bạn sẽ có một ngày thứ 4 năng động vui vẻ

6. Tử vi cung Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Công việc của Xử Nữ tương đối thuận lợi. Bạn làm việc chăm chỉ và biết Cách làm việc nên hiệu quả công việc tốt hơn. Đây cũng là ngày bạn có cơ hội phát huy năng lực của mình khi tham gia làm việc nhóm. Cho nên hôm nay chòm sao này đã bắt đầu cởi mở và biết lắng nghe những ý kiến của mọi người. Đối với vấn đề cá nhân, tử vi ngày mới của Xử Nữ dự báo bạn cần phải biết giữ bí mật, bởi đôi khi những bí mật này có thể khiến cho bạn gặp rắc rối. Thực ra thì bản thân mỗi người cũng cần có những bí mật riêng nên hãy giữa lấy bí mật cho riêng mình nhé.

7. Tử vi cung Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi ngày 29/7/2020 của 12 chòm sao nói thấy Thiên Bình có thể sẽ phải gánh chịu khá nhiều chuyện thị phi. Có thể những chuyện không vui và nó chẳng liên quan gì đến bạn nhưng nó cũng khiến bạn cảm thấy khó chịu và mất thời gian. Chuyện tình cảm của chòm sao này có dấu hiệu tích cực hơn. Các bạn còn độc thân thì vẫn tiếp tục chuỗi ngày tháng thả thính liên miên. Công việc hiện tại thì khiến bạn cảm thấy áp lực. Bạn dễ cáu gắt với những người xung quanh. Nếu có thể, hãy nghỉ ngơi đôi chút, tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn, lấy lại bình tĩnh và tiếp tục hoàn thiện các nhiệm vụ được giao nhé.

8. Tử vi cung Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Bọ Cạp đang đứng trước những quyết định lớn liên quan đến sự nghiệp của bạn. Ý kiến của người khác cũng chỉ để tham khảo, bản thân của bạn cũng cần phải suy nghĩ thấu đáo cho hợp lý, nhớ là hãy có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Về tình cảm, chòm sao này hoàn toàn có sự tự tin, chủ động và mạnh mẽ trong việc bộ lộ tình cảm của mình nhưng có phần khô khan. Hôm nay sức khỏe của bạn khá tốt. Ngoài ra, tài chính cũng tương đối ổn định nên bạn có thể mua sắm thêm một vài món đồ sinh hoạt trong gia đình nếu cần thiết.

Tử vi ngày mới khuyên các chú Bọ Cạp nên chủ động hơn trong tình cảm

9. Tử vi cung Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Nhân Mã cảm thấy áp lực nên thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng. Vì vậy mà công việc của bạn cũng đang bị ảnh hưởng. Bạn thích tự do và thoải mái nên những lúc thế này bạn cần không gian riêng để lấy lại tinh thần làm việc. Mặc dù cung hoàng đạo này có nhiều mối quan hệ bạn bè và những mối quan hệ xã giao khác, nhưng bạn vẫn cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa đám đông. Hãy tìm một ai đó để có thể tâm sự chia sẻ, giúp bạn cùng vượt qua những khó khăn này. Hãy lên kế hoạch làm những việc mà mình thích để không có thời gian nghĩ ngợi linh tinh nữa nhé.

10. Tử vi cung Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi hàng ngày 12 chòm sao nói rằng Ma Kết sẽ có một ngày mới khá thú vị bởi bạn có rất nhiều tin vui. Mọi vấn đề đã được giải quyết nhưng để thận trọng hơn thì cũng nên suy nghĩ và có cách ứng xử khéo léo nhé. Cung hoàng đạo cần đầu tư nhiều hơn cho việc kiếm tiền. Về phương diện tình cảm có thể có những xung đột nhỏ do hiểu lầm giữa bạn và nửa kia. Bạn nên học cách bao dung và tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái và thanh thản hơn.

11. Tử vi cung Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình đang có chút lo lắng cho công việc nên dù bạn có muốn nghỉ ngơi thì tinh thần vẫn không được thoải mái. Có lẽ bạn cần phải xây dựng lại kế hoạch công việc của mình nếu như muốn có thêm nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Về tình cảm, các mối quan hệ của cung hoàng đạo này cũng được cải thiện, bạn cảm thấy an tâm với những gì mình đang có. Người độc thân sẽ có khoảng thời gian vui vẻ với những buổi liên hoan, tiệc tùng cùng đồng nghiệp cũ, chú ý nên ăn diện một chút nhé. Tuy nhiên sức khỏe của bạn không được tốt cho nên bạn sẽ cần phải được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tử vi cung hoàng đạo Bảo Bình khuyên bạn nên xây dựng một kế hoạch làm việc mới hiệu quả hơn

12. Tử vi cung Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo dự báo Song Ngư sẽ phải đối mặt với những khó khăn trong công việc. Ngày hôm nay có thể là dấu mốc quan trọng mà bạn cần vượt qua nếu muốn có những khởi đầu mới tốt đẹp hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tính đến việc tiết kiệm để tránh việc chi tiêu vô tội vạ theo cảm tính. Tình yêu của chòm sao này rất bình dị và bạn luôn cố gắng duy trì nó ở trạng thái ổn định nhất. Cho nên mối quan hệ của hai bạn hầu như không có quá nhiều bất đồng hay tranh luận gay gắt.

