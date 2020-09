Tử vi ngày mai 29/9/2020 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải nên trân trọng người ở bên cạnh bạn

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 29/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương hôm nay là gì cũng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, dường như bạn đã quá hấp tấp và nóng vội muốn có kết quả ngay lập tức. Nhưng đây lại chính là lý do khiến bạn bắc sai lầm và phải tốn nhiều công sức để sửa chữa. Trong chuyện tình cảm nhiều trường hợp bạn tỏ ra quyết đoán và kiên quyết nhưng thực tế thì có lúc bạn chưa thực sự lạc quan và tự tin như những gì bạn thể hiện. Tình yêu vì thế mà thường xảy ra mâu thuẫn và xung đột.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi ngày mai cho thấy Kim Ngưu làm việc độc lập khá tốt nên bạn không có nhiều sự tương tác với đồng nghiệp. Tuy nhiên điều này cũng không làm ảnh hưởng già đến sự phát triển trong công việc của bạn được. Trong chuyện tình cảm bạn luôn tin tưởng vào người ấy. Đây là nền tảng vững chắc để tại nên mối quan hệ lâu dài. Kim Ngưu sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong thời gian này, cả hai dành cho nhau những tình cảm chân thành yêu thương nhất.



Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi thứ 3 cho thấy trong công việc, mối quan hệ giữa Song Tử và cấp trên rất tốt. Cung hoàng đạo này sẽ được chứng minh năng lực trước người khác, đem lại cái nhìn mới của người khác về bạn. Trong chuyện tình cảm, nếu hai bạn hòa hợp và biết chia sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống thì mối quan hệ này sẽ không gì có thể tách rời được. Tình cảm bền chặt, thuận lợi vì hai bạn thấu hiểu được tâm tư tình cảm của nhau.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi ngày mai 29/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải hôm nay tinh thần phấn chấn khiến công việc của bạn được hoàn thành một cách nhanh chóng. Bạn khẳng định được bản thận trước đồng nghiệp và cấp trên. Tinh thần trách nhiệm của bạn sẽ giúp bạn sớm tiến tới thành công. Trong chuyện tình cảm, ở bên cạnh bạn luôn có một người yêu thương quan tâm, lo lắng cho bạn mỗi ngày. Hãy luôn trân trọng họ và dành tình yêu cho người ấy mỗi ngày nhé. Một buổi đi chơi lãng mạn sẽ hâm nóng tình cảm của cả đôi bên.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Trong công việc, các mối quan hệ của bạn sẽ ngày càng được củng cố bên chắc hơn trong thời gian này. Sư Tử tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hôm nay, chòm sao này cũng bộc lộ được khả năng quản lý của mình. Bạn táo bạo và quyết đoán nên khiến cho mọi người có cái nhìn khác về bạn. Trong giờ khắc quyết định, bạn đã nhanh chóng tìm ra được câu trả lời cho những khó khăn trước mắt.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Hôm nay Xử Nữ có rất nhiều ý tưởng mới mẻ và thú vị trong đầu. Mọi người đều cảm thấy hứng thú khi nghe bạn trò chuyện và trình bày ý kiến cá nhân. Khả năng ứng biến linh hoạt giúp cho bạn dễ dàng thuyết phục được người khác. Chuyện tình cảm của cung hoàng đạo này cũng tiến triển thuận lợi. Hai bạn lúc nào cũng trò chuyện vui vẻ và chẳng mấy khi xảy ra xích mích. Bạn cảm thấy thật may mắn khi có được người yêu bao dung và thấu hiểu như vậy.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi ngày mai 29/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Bình hôm nay sẽ trở nên bối rối vì không biết nên bắt đầu công việc từ đâu. Bạn đang không rõ mục tiêu cụ thể của mình là gì. Điều bạn cần làm đó là phải có kế hoạch rõ ràng, quản lý được thời gian cho rất cả công việc một cách hợp lý. Nhờ vậy bạn sẽ thấy tự tin và vui vẻ hơn khi làm việc. Trong chuyện tình cảm nếu bạn đến với một mối quan hệ mà chỉ nhằm mục đích mưu cầu lợi ích cho bản thân thì bạn sai rồi. Làm như vậy chỉ khiến cho chuyện tình cảm của bạn thêm mệt mỏi và chẳng thể nào cảm thận được đâu là hạnh phúc thực sự.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Trong công việc, với tính cách chững chạc và phẩm chất tốt, Bọ Cạp là người có nhiều cơ hội thăng tiến trong cuộc sống. Tâm lý cảm xúc ổn định giúp bạn trở thành một người sống có trách nhiệm và đảm đương được bất cứ vai trò gì trong công ty. Trong chuyện tình cảm, Bọ Cạp đang không có thời gian dành cho những người bạn yêu thương. Tuy nhiên bạn không cần phải lo lắng quá, hôm nay cung hoàng đạo này sẽ sắp xếp được công việc của mình.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Nhân Mã hôm nay có khuynh hướng trở nên lười biếng trong công việc và sống khá thờ ơ với mọi thứ. Trong 12 cung hoàng đạo Nhân Mã được đánh giá là chòm sao nhìn xa trông rộng hơn so với những người khác. Vì vậy bạn hãy thoải mái và tự tin lên, tích cực trong công việc và thành thật với tham vọng muốn được người khác công nhận của bản thân. Trong tình yêu, Nhân Mã có một cách tiếp cận rất tinh tế để dẫn đối phương lên giường. Chòm sao này là người rất có hứng thú trải nghiệm những điều mới mẻ, sẵn sàng làm mọi thứ để thỏa mãn đối phương.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi ngày mai 28/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết hôm nay công việc diễn ra khá thuận lợi nếu bạn biết cách tận dụng khả năng và sự thông minh của mình, chòm sao này sẽ sớm có được những thành quả như mong đợi. Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi sẽ có được thêm nhiều niềm vui cho cuộc sống sắp tới của mình. Những người còn độc thân sẽ sớm gặp được một nửa của riêng mình. Đây là thời điểm thích hợp để cung hoàng đạo này bày tỏ tình cảm với người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Hôm nay, Bảo Bình muốn thành công trong công việc thì cần phải chuẩn bị thật kỹ càng. Sự khéo léo là điểm mạnh lớn nhất của bạn, giúp cung hoàng đạo này giải quyết được nhiều vấn đề cùng một lúc. Chẳng gì có thể làm khó bạn được cả. Lời khuyên cho chuyện tình cảm của Bảo Bình đó là bạn nên lắng nghe trái tim mình, thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ với người ấy. Sự thấu hiểu và cảm thông là chìa khóa cho mọi mối quan hệ dài lâu.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi thứ 3 cho thấy Song Ngư được tiếp thêm nhiều động lực để theo đuổi mục tiêu của mình. Bạn là người tự lực cánh sinh, sống kỷ luật nên không bao giờ để cho người khác phải ép mình vào khuôn khổ. Bạn cũng đang dần lựa chọn hướng đi cho tương lai của mình nên Song Ngư cần nhiều thời gian hơn để điều chỉnh lại cuộc sống. Song Ngư cũng là một chòm sao không ngần ngại để thể hiện tình cảm của bản thân ra ngoài. Bạn không giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc. Phần lớn mọi hành động của bạn đều mang tính tự phát. Chòm sao này cũng thường nghe mách bảo từ trái tim nhiều hơn là việc suy nghĩ cẩn trọng về một vấn đề.

Điều thú vị về 12 cung hoàng đạo

Theo Phương Hoa/SKCĐ