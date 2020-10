Tử vi ngày mai 3/10/2020 của 12 cung hoàng đạo: Bọ Cạp bốc đồng nên dễ bị ghét ở nơi làm việc

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 3/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy trong công việc Bạch Dương có nhiều cơ hội để phát triển. Hôm nay vận may của bạn đến khá tốt, chòm sao này sẽ nhận được rất nhiều dự án hợp tác béo bở. Bạch Dương cũng sẽ bắt đầu những kế hoạch mới một cách thuận lợi vào ngày cuối tuần. Chuyện tình yêu cũng không có gì khó khăn trắc trở, mọi thứ cứ trôi êm đềm như vậy. Bạn nhận được nhiều may mắn từ vấn đề hôn nhân gia đình . Với những người độc thân thì có thể sẽ được người quen giới thiệu cho những người bạn mới. Bạn có thể cân nhắc và đi xem mặt, tìm hiểu để đường tình yêu của mình thêm rộng mở hơn.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)



Tử vi thứ 7 cho thấy Kim Ngưu đã biết ý thức về giá trị của bản thân bạn, sẽ có một công việc phù hợp và một người cộng sự như ý đến với bạn vào những ngày cuối tuần này. Tử vi hôm nay cũng khuyên bạn nên xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên, nó sẽ giúp ích nhiều cho bạn trong thời gian sau này. Nhân duyên của người thuộc cung Kim Ngưu hôm nay cũng khá tốt đẹp. Bạn là một người bạn tri kỷ ưu tú, có trách nhiệm với người yêu của mình, công tư phân minh. Vì thế nên bạn luôn biết cách chăm lo cho gia đình một cách tốt nhất, cuộc sống hôn nhân luôn viên mãn và ngập tràn hạnh phúc.



Song Tử (21/5 – 21/6)



Song Tử hôm nay có vẻ là một ngày may mắn đối với bạn. Chòm sao này có trực giác tinh tế và nhạy bén trong công việc nên bạn chẳng gặp bất cứ khó khăn gì. Hơn thế nữ, Song Tử còn có khả năng cân bằng cuộc sống, công việc và gia đình. Đối với tình yêu , cung hoàng đạo này thường có phần sống khép mình và nội tâm. Đương nhiên điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến mối quan hệ của hai bạn. Bù lại hôm nay là một ngày tuyệt vời để kiếm tiền, Sao Mộc là hành tinh mở rộng, tăng trưởng và lạc quan, tượng trưng cho may mắn và tài sản.

Cự Giải (22/6 – 22/7)



Tử vi ngày mai 3/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy trong công việc Cự Giải có niềm say mê tuyệt vời khi biến suy nghĩ thành hành động. Những ý tưởng táo bạo sẽ khiến cho bạn bận rộn hơn trong ngày hôm nay. Trong tình yêu những chú cua hãy cứ làm theo những gì trực giác mách bảo. Hãy thể hiện tình cảm của mình cho người đó biết, đừng che giấu tình cảm khi mà trái tim bạn thực sự đã thuộc về người ấy từ lâu.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Hôm nay Sư Tử làm việc với sự tập trung cao độ. Bạn tham vọng hơn và thích tỏ ra mình là người đặc biệt. Sử Tử nên tham gia các công việc mang tính nghệ thuật như thiết kế, nhà văn, họa sĩ,.. sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn. Trong chuyện tình cảm, chòm sao này muốn được gần gũi với người mà mình yêu thương và muốn được sẻ chia những câu chuyện cuộc sống cho người ấy. Dường như bạn đang chìm đắm trong những phút giây hạnh phút của tình yêu bởi bạn luôn nhìn thấy được những điều tốt đẹp nơi đối phương. Vận đào hoa cũng đang vượng, những Sư Tử còn độc thân sẽ sớm tìm thấy 1 nửa của mình.



Xử Nữ (23/8 – 22/9)



Trong công việc, Xử Nữ có nhiều ý tưởng thôi thúc bạn tìm kiếm sự tự do. Bạn muốn làm một cái gì đó thật phi thường nhưng cũng cần đến sự hỗ trợ của nhiều người, đặc biệt là bạn bè và người thân. Trong chuyện tình yêu, Xử Nữ có nhiều niềm vui và bạn hoàn toàn cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Việc thường xuyên ở bên cạnh những người mà mình yêu quý sẽ giúp bạn không còn cảm thấy cô đơn nữa. Hãy tự tin lên và sống theo những điều mà bạn muốn, tình yêu sớm muộn cũng sẽ đến thôi, không cần vội.



Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Tử vi ngày mai 3/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho biết hôm nay Thiên Bình nên chú ý cách hành xử của mình ở nơi làm việc. Bạn không cần phải là một người rộng lượng nhường nhịn hy sinh cho người khác nhưng bạn cần phải cố gắng điều chỉnh lại cách nói chuyện của mình ở cả trong và ngoài cơ quan. Suy nghĩ kỹ trước khi nói và hãy nhớ là phải thật điềm tĩnh nhé. Về phương diện tình yêu, Thiên Bình nên nhớ bạn không cần thiết phải ở bên cạnh đối phương 24/24, hãy đảm bảo rằng khi bạn không có họ ở bên cạnh bạn vẫn sẽ vui vẻ và có hạnh phúc của riêng mình.

Thiên Yết (23/10 – 21/11)



Tuy vậy bạn cũng cần chấp nhận rằng những gì mình cảm nhận được là quyết định của chính mình, không phải do hành xử. Trong chuyện tình cảm, bạn sẽ thấy mình muốn được những người thân yêu chăm sóc. Đây là thời điểm tuyệt vời để cùng họ ăn những bữa ăn gia đình thân mật, điều này sẽ giúp bạn có thể hâm nóng được tình cảm của 2 người.

Nhân Mã (22/11– 21/12)



Công việc của Nhân Mã hôm nay khá thuận lợi. Bạn luôn hy vọng những những gì mình dồn mọi sức lực để làm có kết quả như ý muốn và được nhiều người công nhận. Nhân Mã thích nhất là được kết bạn hoặc hợp tác làm ăn với những người có cùng tính cách và sự đồng cảm đối với bạn. Đó sẽ là những người mang lại sự may mắn cho bạn vào ngày thứ 7 đẹp trời này. Trong chuyện tình yêu, Nhân Mã nên thể hiên bằng hành động của mình. Bạn có thể khiến cho nửa kia cảm thấy vui vẻ và hào hứng hơn mỗi khi ở bên bạn.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi ngày mai 3/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết hôm nay cũng là một ngày thuận lợi trong công việc. Bạn tự tin và tập trung toàn bộ thời gian công sức vào công việc. Chấp nhận thực tế không có nghĩa là cúi đầu từ bỏ. Hãy mạnh dạn nhận những công việc mà bạn chưa từng làm bao giờ để thử thách bản thân mình. Tình yêu của Ma Kết, chòm sao này có khả năng cảm nhận được tình cảm của người khác, hơn nữa loại cảm giác này lại rất rõ ràng. Nếu người đó thực sự không muốn tiến tới, không chủ động, vậy thì bạn cũng nên biết đường mà dừng lại. Đừng cố chấp nhận vơ, đừng tự đánh lừa cảm xúc của mình, nếu người ta thực sự thích bạn thì nhất định bạn sẽ cảm nhận được thôi.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình có khả năng thuyết phục người khác, bạn có tham vọng cao, giàu ý tưởng độc đáo. Một khát vọng lớn được đi du lịch là điều mà muốn thực thiện từ rất lâu rồi. Tuy nhiên công việc bộn bề không cho phép bạn thực hiện điều đó, Bảo Bình có thể sắp xếp công việc để có một chuyến đi chơi ngắn hạn, cuối tuần rồi mà, hãy cho phép bản thân được thư giãn nhé. Trong chuyện tình cảm, nếu cả 2 bạn đã sẵn sàng thì có thể nghĩ đến chuyện về chung một nhà. Cái gì để lâu quá thì cũng không tốt nhé.



Song Ngư (19/2 – 20/3)

Hôm nay, công việc của Song Ngư tiến triển khá tốt, bạn biết cách xử lý vấn đề một cách khôn ngoan và không làm mất lòng bất kỳ ai. Với năng lực hiện tại bạn hoàn toàn có thể đảm đương được nhiều vị trí cao hơn. Bạn biết được mình có thế mạnh ở đâu nên cần phải tận dụng được điều đó để có thể đạt được thứ mình muốn. Khoản tiền kiếm được trong ngày hôm nay thoải mái để những chú Cá nhỏ làm những điều mình muốn. Thế nên hãy sống đúng như mình muốn, chẳng cần phải để tâm quá nhiều đến ánh mắt người khác đâu bạn nhé.

Theo Phương Hoa/SKCĐ



