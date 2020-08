Tử vi ngày mai 3/8/2020 của 12 cung hoàng đạo: Song Tử căng thẳng, Kim Ngưu bị lừa dối

Thứ 2 của Bạch Dương (3/8/2020)

Về công việc: Bạch Dương cần có chính kiến riêng của mình trong công việc. Đừng để những ý kiến xung quanh làm ảnh hưởng đến bạn. Điều đó chỉ khiến bạn sẽ sống trong sự lo âu và không còn được là chính mình.

Về mặt tình cảm: Bạn nên nhạy cảm hơn để có thể hiểu một nửa của mình. Không chỉ nhận biết được trạng thái cảm xúc hiện tại của bạn thân mà nó còn giúp bạn có thể nhận diện được cảm giác của người xung quanh.

Thứ 2 của Kim Ngưu (3/8/2020)

Về công việc: Khi bị thiếu niềm tin vào những việc mình làm thì kết quả bạn nhận lại sẽ không tốt. Bạn cần tìm lại động lực cho mình chứ không phải ai khác.

Kim Ngưu cần tìm lại động lực làm việc trong ngày mới của mình nhé

Về mặt tình cảm: Yêu đơn phương nghĩa là tình yêu không tồn tại rồi bạn nhé, đừng ôm ấp những thứ ngoài tầm với nữa. Hãy gói ghém tâm tư mình lại để sang một bên và tiếp tục cuộc sống của mình thôi nào.

Thứ 2 của Song Tử (3/8/2020)

Về công việc : Làm việc gì bạn cũng nên rõ ràng vì nếu cứ giở mấy trò lưu manh trục lợi thì tâm tư ắt sẽ có nhiều muộn phiền, mệt mỏi. Gây chuyện thị phi, gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy.

Về mặt tình cảm: Không phải là họ không tốt, chỉ là họ không phù hợp với bạn mà thôi. Hãy thả lỏng và lắng nghe trái tim mình trước khi ra quyết định nhé.

Thứ 2 của Cự Giải (3/8/2020)

Về công việc: Hãy chịu trách nhiệm với mọi hành động của bản thân, chủ động với cuộc sống và đừng trông chờ vào bất kỳ ai. Việc bào chữa cho những vấn đề và xem bản thân là nạn nhân của cuộc đời là bạn đã đánh mất tự do của mình rồi.

Về mặt tình cảm: Nếu bạn cảm thấy rằng bạn cho nhiều hơn thì có thể bạn đang thể hiện tình cảm sai cách rồi. Đừng quá kỳ vọng nhiều vào mối quan hệ này nhé. Người ta có thể cũng chẳng yêu bạn nhiều như bạn nghĩ đâu.

Thứ 2 của Sư Tử (3/8/2020)

Về công việc: Việc nói “không” với một vài chuyện sẽ giúp chúng ta bảo vệ và nâng cao giá trị của chính mình hơn đấy nhé, đồng thời đứng vững trước những tác động ngoại cảnh, đừng vì những lời nói của người khác làm lung lay mục tiêu của chúng ta.

Sư Tử cần biết cách từ chối để tránh thị phi

Về mặt tình cảm: Bạn đang tạo ra sức ép quá lớn khiến người ấy cảm thấy e sợ và không đáp ứng được mong muốn của bạn. Hãy bớt bớt lại, cho nhau sự tự do vừa đủ để cả 2 cùng thoải mái.

Thứ 2 của Xử Nữ (3/8/2020)

Về công việc: Dù vẫn còn nhiều khiếm khuyết, nhưng hãy tôn trọng và chấp nhận chính con người thật của mình. Hãy biết ơn và học hỏi từ những lời góp ý của mọi người xung quanh, nhưng đừng vì những lời nói đó mà hạ thấp đi giá trị của mình.

Về mặt tình cảm : Đừng quá mơ mộng về tình yêu hoàn hảo cùng một người hoàn hảo. Nhân vô thập toàn. Bạn nên thực tế hơn mới mong tình yêu thuận lợi và tình cảm trọn vẹn được.

Thứ 2 của Thiên Bình (3/8/2020)

Về công việc: Dù rằng giúp đỡ người khác là một điều nên làm nhưng đôi khi bạn cũng cần biết đâu là giới hạn của bản thân. Việc giúp ai, giúp như thế nào cũng cần bạn phải suy nghĩ kỹ, không phải chuyện gì bạn cũng có thể ra tay được đâu.

Về mặt sức khỏe: Nếu bạn thường thúc khuya để xem phim hay lướt web thì hãy suy nghĩ lại. Thói quen thức khuya, thiếu ngủ gây ra hàng loạt vấn đề Sức Khỏe đấy. Hãy tập đi ngủ sớm ngay từ hôm nay nào các Bình Nhi ơi.

Thứ 2 của Hổ Cáp (3/8/2020)

Về công việc: Đừng ngần ngại thay đổi phong Cách làm việc của mình, đó là cách để tìm thêm niềm vui mới trong công việc, tránh việc phải làm một cái gì đó lặp đi lặp lại khiến bạn phát chán.

Hổ Cáp cần làm mới phong cách của mình để tránh làm những việc nhàm chán



Về mặt tài lộc: Đừng tiếc tiền cho việc củng cố thêm trí tuệ của mình, nhưng hãy cân nhắc không nên chi quá nhiều tiền chỉ để "làm màu" nhé. Tiêu gì thì Hổ Cáp cũng cần suy nghĩ thật kỹ rồi hãng rút hầu bao nhé.

Thứ 2 của Nhân Mã (3/8/2020)

Về công việc: Tử vi ngày mai cho thấy Nhân Mã có một ngày đầu tuần nhiệt huyết, sôi nổi và truyền năng lượng cho đồng nghiệp, thế nhưng cái gì thái quá cũng không hẳn là điều tốt, đôi khi phải tĩnh tâm lại để xem mình đang làm đúng hay làm sai nhé.

Về mặt tình cảm: Tranh cãi là việc xảy ra trong tất cả các mối quan hệ, nếu người ấy có xu hướng bạo lực và không chịu nhượng bộ thì xin hãy chia tay và đừng kết hôn nếu không muốn cả đời sống trong đau khổ.

Thứ 2 của Ma Kết (3/8/2020)

Về công việc: Muốn bản thân tốt lên thì chỉ còn cách tự mình phấn đấu, đừng so sánh mình với người khác mà hãy so sánh mình với chính mình của ngày hôm qua nhé. Kiên trì ắt sẽ sớm thành công thôi.

Về mặt tình cảm: Hãy chọn ở bên cạnh người mà họ luôn tôn trọng bạn. Thay vì hướng ra bên ngoài, hãy tập trung vào bên trong để nuôi dưỡng tâm hồn và những giá trị tốt đẹp của bản thân. Bản thân phải có giá trị thì mới khiến người khác coi trọng mình được.

Thứ 2 của Bảo Bình (3/8/2020)

Về công việc: Bạn đang có phần tự tin thái quá khi áp đặt mọi suy nghĩ của mình lên người khác. Hãy dừng ngay việc này lại nếu không muốn bị đồng nghiệp cô lập trong công ty nhé.

Bảo Bình đừng nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác nhé

Về mặt tình cảm: Hãy làm mới tâm hồn của mình thường xuyên hơn, loại bỏ những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực ra khỏi tâm trí. Cái gì đã qua rồi thì cho nó qua đi, đừng để chúng ngăn cản bạn đến với những điều tuyệt vời.

Thứ 2 của Song Ngư (3/8/2020)

Về công việc: Song Ngư nỗ lực là để yêu chiều bản thân mình hơn chứ không phải để nghe được những lời khen thưởng sáo rỗng từ bên ngoài nhé, vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong mới có thể giúp bạn tỏa sáng nhất.



Về mặt tài lộc: Bạn đang có xu hướng mua sắm thái quá. Tuy là mua cho người khác thì bạn không tiếc tiền nhưng việc này ảnh hưởng khá lớn đến hầu bao của bạn trong tháng này đó.

Your browser does not support HTML5 video.

Những thú vị về 12 cung hoàng đạo

Theo Phương Hoa/SKCĐ