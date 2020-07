Tử vi ngày mai 30/7/2020 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải “hết tiền”, Thiên Bình có cơ hội thăng tiến

Thứ 5 của Bạch Dương (21/3-19/4)

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo thứ 5 ngày 30/7/2020 cho thấy, công việc của Bạch Dương diễn ra vô cùng thuận lợi. Bạn có một ngày mới vô cùng sáng tạo với những kết quả khả quan. Thậm chí chính sự nhiệt huyết của bạn cũng đã truyền động lực và cảm hứng thêm cho những đồng nghiệp xung quanh. Về chuyện tình cảm cũng vậy. Vì 2 người mới yêu nhau nên bạn đang chìm đắm trong mối quan hệ lãng mạn. Trong mắt bạn người ấy là hoàn hảo nhất và ngược lại. Tuy nhiên tình hình bạn chỉ ở mức trung bình, Bạch Dương chi tiêu khá nhiều nên túi tiền sẽ bị hao hụt đi đôi chút.

Thứ 5 của Kim Ngưu (20/4-20/5)

Theo mật ngữ 12 chòm sao cho thấy Kim Ngưu sẽ có một ngày thứ 5 không mấy suôn sẻ, đây không phải là thời điểm thích hợp để nhảy việc đâu. Về phương diện tình cảm, bạn không nên quá kỳ vọng vào mối quan hệ hiện tại của mình. Cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi về mối quan hệ cơm áo gạo tiền. Tình hình tài chính của bạn có vẻ cũng không được lý tưởng lắm vào hôm nay, dù bạn đã sống khá tiết kiệm. Nhưng thôi dù sao cũng đã cuối tháng rồi, chỉ một vài hôm nữa là túi tiền lại căng đầy có phải không?

Thứ 5 của Song Tử (21/5-21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 30/7/2020 cho thấy, công việc của Song Tử diễn ra khá suôn sẻ. Banjlanh lợi và nhanh nhảu nên thường học hỏi được nhiều điều mới lạ, trau dồi thêm kiến thức của mình. Bạn hăm hở bắt tay vào công việc mà chẳng hề ngại khó, ngại khổ. Tuy nhiên hãy chú ý hơn nhé, việc nhanh ẩu đoảng cũng có thể khiến bạn gặp rắc rối đấy. Về phương diện tình cảm, Song Tử vượng vận đào hoa, bạn có nhiều đối tượng theo đuổi. Đối với những Song Tử đã có người yêu, 2 bạn có vẻ đang nóng vội và bất mãn về nhau. Nguyên nhân là bởi cả 2 đều không chịu giải thích cho đối phương về những khúc mắc trong lòng mình.

Thứ 5 của Cự Giải (22/6-22/7)

Cự Giải chăm chỉ làm việc để chứng tỏ bản thân mình. Bạn không muốn bản thân là một đứa vô dụng trong mắt người khác. Vì vậy mà bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tình hình tài chính của bạn tương đối khả quan, và ổn định. Tuy nhiên bạn nên cẩn thận trước mỗi quyết định liên quan đến tiền bạc. Về tình cảm, Cự Giải đừng can dự quá nhiều vào đời sống riêng tư của nửa kia, bởi ai cần phải có khoảng không gian riêng cho mình, đừng bám riết lấy họ 24/24 nhé.

Thứ 5 của Sư Tử (23/7-22/8)

Tử vi ngày mới của 12 chòm sao cho thấy hôm nay Sư Tử đang ở trong tình trạng thấp thỏm lo âu vì công việc. Vì thế mà hiệu suất làm việc cũng bị giảm đi đáng kể. Bạn cũng cần phải học cách khiêm tốn và lắng nghe mọi người, nhất là với những lời đóng góp chân thành. Về tài chính, thay vì để các món đồ cũ chất đống trong góc tủ mà không dùng đến bạn nên thanh lý để kiếm thêm một chút tiền về cho mình nhé. Trong tình cảm, thứ 5 này dù có bận rộn thế nào bạn cũng hãy bớt chút thời gian ra để quan tâm hơn tới đối phương nhé.

Thứ 5 Xử Nữ (23/8-22/9)

Tử vi ngày mới của Xử Nữ ngày 30/7 cho thấy Xử Nữ nên mở rộng các mối quan hệ của mình. Công việc của Xử Nữ hôm nay cũng không mấy thuận lợi, mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp căng thẳng khiến cho bạn khó có thể thành công. Về tài chính, ý định tiết kiệm tiền của Xử Nữ rất cao, ngay cả khi nhìn thấy món đồ mình thích thì ý chí của bạn vẫn có thể kiềm chế được. Do đó tình hình tài chính của bạn được xét vào mức ổn định trong những ngày cuối tháng này. Vấn đề tình cảm cũng rất êm đẹp, các cặp đôi cùng nhau tạo nên những câu chuyện tình yêu ngọt ngào.

Thứ 5 của Thiên Bình (23/9-23/10)

Khi Mặt Trăng tạo thành một góc 72 độ so với sao Thiên Vương, Thiên Bình trở nên cực kỳ thu hút và dễ dàng chiếm được cảm tình từ mọi người xung quanh, dù đó là người quen lâu hay mới gặp lần đầu. Theo Tử vi hàng ngày, Thiên Bình bận rộn với công việc, tuy nhiên bạn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu và có cơ hội thăng tiến trong tương lai. Tuy nhiên bạn lại không phải là người quyết đoán, hay hùa theo số đông và không hay đưa ra ý kiến khác biệt của bản thân. Bạn chẳng muốn tranh cãi với bất cứ ai. Tình hình tài chính khởi sắc, Thiên Bình có thể nhận được một khoản tiền nho nhỏ từ một số dự án đã đầu tư trước đó. Về tình cảm, Thiên Bình độc thân sẽ được bạn bè, người thân giới thiệu cho một vài đối tượng để gặp mặt. Với những người yêu nhau, các cặp đôi sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi bạn biết cách quan tâm tới nửa kia của mình.

Thứ 5 của Bọ Cạp (24/10-21/11)

Tử vi ngày mới cho thấy Bọ Cạp nên khiêm tốn hơn, công việc chưa đạt được kết quả như mong đợi thì đừng dại mà khoe khoang khắp nơi cho thiên hạ nhé. Mặc dù bạn là một người quyết đoán thế nhưng đôi lúc cũng phải nghe theo lời khuyên của mọi người. Về tài chính, Bọ Cạp nên lên kế hoạch chi tiêu chặt chẽ, cố gắng đừng tiêu hoang nếu không túi tiền sẽ hao hụt đi đáng kể. Về tình cảm, tâm trạng của đối phương thay đổi thất thường khiến bạn khó mà biết người ấy đang nghĩ gì, vì vậy đừng có trọc giận họ.

Thứ 5 của Nhân Mã (22/11-21/12)

Tiến độ công việc của Nhân Mã trong ngày mới này đang chậm lại, những gì bạn nghĩ với những gì mà bạn làm đang hoàn toàn trái ngược nhau. Về mặt tài chính, Nhân Mã rất khó có thể tiết kiệm được tiền bạc vì bạn có nhiều khoản cần phải chi tiêu. Về tình cảm, Nhân Mã bận rộn với công việc nên có ít thời gian dành cho đối phương và gần như không có thời gian để hẹn hò. Cuối tuần hãy để ra một buổi hẹn để rủ người đó đi ăn, cafe hoặc xem phim để hâm nóng tình cảm lại nhé.

Thứ 5 của Ma Kết (22/12-19/1)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo thứ 5 ngày 30/7/2020, công việc của Ma Kết diễn ra tương đối thuận lợi. Tuy nhiên không vì thế mà bạn lơ là, chủ quan. Về tài chính, thu nhập của Ma Kết được đánh giá ở mức ổn định, bạn sắp có được thêm những khoản tiền thưởng nho nhỏ từ cấp trên. Về phương diện tình cảm có sự khởi sắc, mối quan hệ của 2 bạn sẽ ngày càng bền chặt, thấu hiểu nhau hơn. Đối phương có đôi khi làm bạn buồn thì cũng đừng suy nghĩ nhiều quá bởi thực chất người đó rất yêu thương và quan tâm đến bạn đấy nhé.

Thứ 5 của Bảo Bình (20/1-18/2)

Ngày mới của Bảo Bình có vẻ khá bận rộn nên bạn hơi cáu kỉnh. Bạn muốn gác lại mọi thứ để nghỉ ngơi nhưng đây không phải lúc đâu nhé. Hãy chăm chỉ và cố gắng hơn nữa trong việc, sớm muộn bạn cũng sẽ gặt gái được nhiều thành tựu tốt đẹp. Về tài chính, túi tiền của Bảo Bình khá dư dả, bạn có thể thoải mái chi tiêu, mua sắm những thứ mình thích. Về tình cảm, những người độc thân khép lòng, không muốn giao tiếp cũng chẳng màng tới chuyện yêu đương, chỉ muốn tận hưởng cuộc sống độc thân của mình. Với những người đang yêu, bạn lại đang muốn có được không gian riêng tư cho mình. Đôi lúc bạn lại cảm thấy đối phương thật "phiền phức".

Thứ 5 của Song Ngư (19/2-20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ 5 ngày 30/7/2020 cho thấy, Song Ngư biết cách xây dựng hình ảnh của mình trước mặt người khác. Ngoài ra, bạn sẽ hoàn thành tốt các công việc được giao. Tình hình tài chính dư dả, Song Ngư sẽ tiết kiệm được một khoản tiền kha khá cho những ngày cuối tháng. Về tình cảm, Song Ngư nên mở rộng lòng mình hơn, chấp nhận lời giới thiệu gặp mặt của người thân, bạn bè để thử tìm hiểu và cho đối phương một cơ hội xem sao nhé.

