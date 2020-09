Tử vi ngày mai 30/9/2020 của 12 cung hoàng đạo: Song Tử bất an khi không giấu được cảm xúc của mình

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 30/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho biết Bạch Dương gặp khá nhiều điều may mắn. Khi bạn đối mặt khó khăn gì cũng đều được giúp đỡ, mọi vấn đề rắc rối đều được giải quyết một cách nhanh chóng. Công việc của bạn cũng diễn ra thuận lợi hơn khi chúng được lên kế hoạch rõ ràng và chu đáo.

Trong tình yêu, chòm sao này luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc để người ấy có thể thoải mái chia sẻ, tâm sự những buồn phiền, lo lắng hay cần những lời khuyên và sự hỗ trợ của bạn khi gặp trở ngại, thử thách. Dù có nhiều điều không hề dễ dàng nhưng bạn vẫn luôn cố gắng giúp đỡ hết khả năng của mình.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Hôm nay, Kim Ngưu phải xử lý công việc có tính chất rất nguy hiểm, việc này đòi hỏi bạn phải thực sự tỉnh táo nhất có thể. Vì vậy, lúc này phải thực sự bình tĩnh, đừng rối trí dễ dẫn đến những quyết định sai lầm. Nếu cần giúp đỡ nên mở lời trước, lúc này bạn mới thấy rõ được lợi ích của việc sống thuận hòa với mọi người xung quanh.

Nguyên nhân lớn nhất khiến chòm sao này cảm thấy không thoải mái trong công việc là sự mệt mỏi khi phải duy trì mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp. Đó là bởi vì bạn không thể kiểm soát được văn hóa làm việc nhóm, tuy nhiên chỉ cần nỗ lực trở nên hòa đồng hơn thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa.



Song Tử (21/5 – 21/6)



Song Tử cảm giác bất an. Tuy nhiên, điều này không hẳn là tiêu cực vì đó là động lực để bạn làm việc chăm chỉ hơn với mong muốn chứng minh khả năng của bản thân. Ngoài ra, bạn nên cố gắng xử lý xu hướng luôn bám vào quá khứ vì chúng đang khiến bạn cảm thấy mệt mỏi mỗi ngày.

Khi đã nhận định chuẩn về một việc gì đó, lập tức hành động đừng do dự thiếu quyết đoán, phương hướng đã được vạch rõ, hãy cứ thế mà tiến hành, đừng quay đầu. Nếu như chòm sao này có cách gì hay, vậy hãy biến suy nghĩ đó thành hành động. Nếu gặp được một cơ hội tốt, vậy hãy lập tức nắm bắt.

Cự Giải (22/6 – 22/7)



Tử vi ngày mai 30/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy hôm nay Cự Giải quyết định mọi việc quá nhanh đến nỗi không kịp suy nghĩ kĩ. Vì vậy bạn nên học cách tập trung vào những chi tiết trước khi có đánh giá tổng thể tránh bỏ sót những điểm quan trọng. Hơn nữa, học cách kiên nhẫn và bình tĩnh sẽ giúp bạn rất nhiều trong các tình huống.

Sự nghi ngờ thiếu căn cứ sẽ làm tổn thương người khác, gây ảnh hưởng đến tình cảm giữa bạn với đối phương. Trong công việc cũng vậy, một khi chòm sao này đã giao trọng trách cho ai đó hãy dành cho họ sự tin tưởng nhất định để họ thoải mái thể hiện năng lực của bản thân.

Sư Tử (23/7 – 22/8)



Sư Tử thiếu tự tin trước lời chỉ trích của ai đó. Vẻ ngoài này không giống bạn so với thường ngày. Hãy nhớ rằng không có ai có quyền làm tổn thương bạn, chỉ là bạn đang tự cho phép họ cái quyền đó. Vì thế, nên đứng dậy và nhớ lại những gì đã làm được để khôi phục lại lòng tự tin cho chính mình.

Chỉ có buông bỏ quá khứ, nỗ lực kiểm soát cảm xúc, học cách bình tĩnh đón nhận hiện thực, mách bảo bản thân nghe theo tự nhiên, bình tĩnh đối diện với vận mệnh, nhìn đời theo hướng tích cực và luôn nghĩ đến mặt tích cực của mọi chuyện, cung hoàng đạo này sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)



Tử vi hàng ngày cho thấy công việc của Sư Tử trong ngày giữa tuần không có nhiều biến động. Khối lượng công việc không nhiều nên bạn làm việc khá thoải mái, đơn giản mà không gặp phải áp lực hay sự mệt mỏi nào. Tuy nhiên đừng vì rảnh rỗi quá mà mải mê tán gẫu với đồng nghiệp của mình nhé.

Có những lúc chúng ta cúi đầu, là vì để nhìn rõ hơn con đường mà ta đang đi. Rất nhiều người cho rằng mình sống thế là ổn rồi, không cần thiết phải thử những thứ mới. Lại có không ít người vì thể diện mà thứ gì cũng không nỡ buông để rồi cuối cùng chẳng thế thành công.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)



Tử vi ngày mai 30/9/2020 của 12 cung hoàng đạo nói rằng Thiên Bình có những mâu thuẫn về quan điểm với người khác. Hãy thể hiện sự tôn trọng ý kiến của người khác và đừng khăng khăng cho rằng chỉ mình đúng. Hãy học cách lắng nghe để hiểu thêm về mọi người chứ không nên chỉ quan tâm đến suy nghĩ của mình nhé.

Tình yêu có thể đến rất nhanh, nhưng để phát triển lại cần nhiều hơn thế. Không người đàn ông hay phụ nữ nào thực sự biết tình yêu hoàn hảo là gì cho đến khi họ đã kết hôn một phần tư thế kỷ. Vì thế, hãy xem như đó là hành trình dài cả hai cùng tìm hiểu, khám phá và hoàn thiện hơn cho nhau.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)



Bọ Cạp nên bớt sự ngang bướng của mình trong chuyện tình cảm. Để giữ cuộc hôn nhân của bạn luôn tràn ngập Bọ Cạp nên bớt sự ngang bướng của mình trong chuyện tình cảm. Để giữ cuộc hôn nhân của bạn luôn tràn ngập tình yêu , bất cứ khi nào bạn sai, hãy dũng cảm nhận lỗi, còn khi nào bạn đúng, hãy im lặng. Đừng cố gắng giải quyết vấn đề mâu thuẫn nào đó trong khi tức giận và hai người đều không chịu nhún nhường.

Trong lòng còn nhiều nghi ngờ, làm việc khó thành. Cung hoàng đạo này hãy đánh giá mọi chuyện một cách khách quan, minh bạch khi hội tụ đủ những căn cứ cần thiết, như vậy bạn sẽ không phải lo làm tổn thương ai, cũng không phải mệt mỏi vì những khúc mắc trong lòng.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)



Công việc có thể liên quan đến những vấn đề khó khăn đòi hỏi Nhân Mã phải thật cẩn trọng. Vì thế, trước khi làm hay khi hoàn thành nhiệm vụ được giao của mình, bạn cần tập trung cao độ và kiểm soát chặt chẽ, đừng để sự cẩu thả, thiếu sót của mình là nguyên nhân xảy ra những thiệt hại đáng tiếc.

Hãy loại bỏ ngay hai chữ tự ti ra khỏi tâm trí của bạn. Không phải bất cứ ai cũng là người hoàn hảo cả song bất cứ ai cũng có thể trở thành một người có nội tâm vững vàng và mạnh mẽ. Tin vào bản thân, tìm đúng phương hướng của mình, như vậy bạn mới có đủ tự tin để làm nên những điều ý nghĩa.

Ma Kết (22/12 – 19/1)



Tử vi ngày mai 30/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy hôm nay Ma Kết có chuyện tình khá viên mãn, ngọt ngào. Đặc biệt là cách thể hiện tình cảm rất tinh tế và chừng mực của bạn và người ấy ở nơi công cộng khiến cho nhiều người vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ đấy. Bạn biết đâu là nơi riêng tư phù hợp để dành cho đối phương những cử chỉ thân mật.

Có thể bạn sẽ nhận được một vài lời mời tham gia tụ tập vào buổi tối từ bạn bè mình. Đừng vội vàng từ chối nhé, đây chính là cơ hội giúp bạn hòa nhập hơn với cuộc sống, cải thiện kỹ năng giao tiếp và ứng xử của mình một cách thoải mái hơn. Đặc biệt là với những người độc thân, có thể tìm thấy nửa kia phù hợp với mình.



Bảo Bình (20/1 – 18/2)



Tử vi thứ 4 cho thấy Bảo Bình phải học cách chăm sóc bản thân, nếu không Tử vi thứ 4 cho thấy Bảo Bình phải học cách chăm sóc bản thân, nếu không Sức Khỏe của bạn có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì thời gian này bạn đang có dấu hiệu làm việc kiệt sức. Nên kết hợp làm việc và nghỉ ngơi để giữ cho tinh thần sáng suốt và vơ thể khỏe mạnh hơn.

Trong mọi phương diện của cuộc sống, cung hoàng đạo này cũng nên rũ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng, thay vào đó là thái độ hòa đồng, vui vẻ với tất cả mọi người nhé. Bạn nên mỉm cười nhiều hơn một chút, nghĩ thoáng hơn một chút thì sẽ thấy cuộc sống màu hồng hơn đó.

Song Ngư (19/2 – 20/3)



Tử vi phương Tây 12 cung hoàng đạo dự báo Song Ngư cảm thấy không thoải mái, có những cảm xúc tiêu cực. Bạn cần nghỉ ngơi, thư giãn để đả thông tư tưởng trước khi bắt tay lại với công việc, một ngày không có công việc, không người thân, bạn bè, chỉ tuyệt đối dành cho riêng bản thân mình.

Về phương diện tình cảm, bạn cảm thấy mệt mỏi vì vẫn còn những nghi ngờ với nửa kia của mình nhưng lại không dám nói ra. Cũng có thể là do bạn quá nhạy cảm mà thôi. Hãy để bản thân sống vô tư, thoải mái một chút, càng lo thì càng khổ mình mà thôi, cứ thuận theo tự nhiên và tận hưởng hiện tại.

Your browser does not support HTML5 video.

Những thú vị về 12 cung hoàng đạo





Theo Phương Hoa/SKCĐ