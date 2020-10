Tử vi ngày mai 31/10/2020 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải 'viêm màng túi' vì tiêu tiền như nước

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 31/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương đang để cái tôi của mình lên quá cao. Bạn không chấp nhận thất bại nhưng lại không biết tìm nguyên nhân gây ra thất bại cho mình. Bạn cần phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình nhiều hơn nếu muốn thành công.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Kim Ngưu thể hiện mình là một người dễ mến, thích cảm giác an toàn nên nếu ai có thể trao điều đó đến cho bạn thì bạn sẽ rất dễ dàng tin tưởng họ vô điều kiện. Hãy mở cửa bước ra ngoài và sẵn sàng tự cho mình cơ hội để yêu thương nhé. Đã đến lúc bạn phải tự đứng lên đi tìm hạnh phúc cho mình rồi. Tình yêu là tự mình tìm kiếm chứ không phải cứ ngồi im chờ nó đến nhé.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Song Tử nên kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Bạn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra mà đã vội vàng nói những lời trách mắng người khác. Điều này khiến tình cảm bị sứt mẻ đi rất nhiều. Hãy tìm hiểu kỹ chân tướng sự việc ra sao rồi hãy phán xét nhé. Lỡ nói ra những lời vô tình làm tổn thương người khác thì nên nhanh chóng xin lỗi người ta đi.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi ngày mai 31/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy tình hình tài chính của Cự Giải trong ngày có dấu hiệu sa sút. Bạn nên kiểm soát tốt hơn việc chi tiêu của mình. Những khoản chi bất mổi cách nổi hứng sẽ khiến bạn sớm rơi vào tình trạng “viêm màng túi” lúc nào không hay. Hãy biết cách chi tiêu tiết kiệm hơn để cuộc sống bớt ngột ngạt nhé.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Sư Tử có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi khi quyết định có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không. Bạn có thể đã phải lòng người ấy. Trái tim mách bảo bạn đó là định mệnh của mình, nhưng lý trí lại cố tình từ chối. Bạn cố gắng đẩy mình ra khỏi sức hút của tình yêu nhưng khó lòng có thể cưỡng lại được. Bạn sống khép kín không cho ai lại gần, điều này khiến bạn cảm thấy cô độc, không biết chia sẻ tâm sự cùng ai.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Xử Nữ độc thân có thể sẽ nhận được nhiều lời bày tỏ tình cảm. Bạn có sức quyến rũ riêng khiến cho đối phương không thể rời mắt khỏi bạn. Có lẽ là sự hiền hòa của Xử Nữ khiến cho bạn có được cảm tình từ người khác. Những cặp đôi đang yêu đương thì sẽ chìm vào thế giới ngọt ngào và hạnh phúc. Hai bạn sẽ bên nhau lâu dài và ngày happy ending sẽ không còn xa nữa.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Tử vi ngày mai 31/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Bình hôm nay trải qua một ngày không mấy suôn sẻ với khi mà mọi thứ cứ rối tinh rối mù lên. Những điều mà bạn tưởng rằng mình đã làm đúng thì lại đang dần bộc lộ những vấn đề khiến bạn hoang mang. Lời khuyên cho chòm sao này là hãy giải quyết từ tốn từng bước một. Mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi.

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Bọ Cạp khá bối rối khi phải cân nhắc giữa các lựa chọn trong chuyện tình cảm. Bạn hiểu rằng bất cứ quyết định nào cũng sẽ mang theo những hệ quả mà mình phải chịu trách nhiệm nên tỏ ra đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Hãy nghe theo trái tim của mình nhé. Đừng nóng vội mà đưa ra những quyết định sai lầm.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Nhân Mã có thể sẽ giành được nhiều thành công trong những vấn đề liên quan đến tiền bạc nhờ khả năng dự đoán như như thần của mình. Bạn biết nhìn xa trông rộng, biết được những nguy hiểm có thể xảy ra để không mạo hiểm. Chuyện tình cảm cũng tiến triển tốt đẹp. Sự hòa đồng, nhẹ nhàng và tốt bụng của bạn thu hút mọi người xung quanh.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi ngày mai 31/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết thể hiện năng lực bản thân một cách xuất sắc. Bạn năng động và sáng tạo, luôn kiên trì học hỏi những điều mới lạ, có tinh thần cầu tiến vô cùng tốt. Hơn thế nữa, bạn có thể thuyết phục mọi người làm theo ý của mình, cân bằng giữa công việc và cảm xúc cá nhân. Hôm nay bạn có thể nhận một khoản tiền kha khá ngoài mong đợi.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Hôm nay Bảo Bình đang có chút mất tập trung, xao lãng nhãng trong công việc. Mặc dù đã đặt ra rất nhiều mục tiêu mình đã định trước với cho bản thân nhưng bạn lại không có sự quyết đoán, kiên định mục tiêu đến cùng. Trong ngày hôm nay, chuyện tình cảm của bạn hôm nay cũng chẳng được suôn sẻ vì bạn còn nhiều điều phải suy nghĩ.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư trở nên vui vẻ, hay cười nói nhưng đôi khi hơi thiếu kiểm soát, không làm chủ được hành vi của mình. Khi trò chuyện với ai đó không đồng quan điểm là bạn sẵn sàng tranh luận tới cùng, có thể dẫn tới cãi vã gay gắt nữa. Chuyện tình cảm gặp nhiều khúc mắc, bạn và người ấy không còn quan tâm, chia sẻ với nhau nhiều như trước nữa.

