Tử vi ngày mai 31/7/2020 của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương tình cảm `nở hoa`, Song Tử gặp khó khăn

Thứ 6 của Bạch Dương (21/3-19/4)

Công việc: Những ý tưởng của bạn sẽ nhận được không ít lời tán thưởng của nhiều người xung quanh, đặc biệt là cấp trên. Bạn nhanh chóng hoàn thành tốt các công việc được giao mà không gặp bất cứ khó khăn nào.

Tình cảm: Bạn và người ấy sẽ trải qua nhiều cảm xúc trong ngày thứ 6. Sau bao nhiêu thăng trầm thì cả hai đều hiểu nhau nhiều hơn, tình cảm của 2 bạn sẽ ngày càng nồng nàn hơn.

Thứ 6 của Kim Ngưu (20/4-20/5)

Công việc: Nhờ bản lĩnh của mình mà Kim Ngưu có thể hoàn thành tốt những công việc được giao mà không cần đến bất cứ sự trợ giúp nào. Bạn là một người đáng tin cậy nên sẽ chẳng để cho mọi người lo lắng về mình đâu.

Kim Ngưu có thể làm tốt công việc mà không cần đến sự trợ giúp của ai

Tình cảm: Mối quan hệ của 2 bạn đang được cải thiện rất nhiều. Những hiểu nhầm được tháo gỡ từng chút một. Đó chính là nhờ cả hai đã biết cùng chia sẻ và lắng nghe để hiểu nhau nhiều hơn.

Thứ 6 của Song Tử (21/5-21/6)

Công việc: Lý do khiến Song Tử khó thành công trong công việc ngày hôm nay là bởi sao Kim tạo góc 45 độ với Mặt Trời, khiến chòm sao này sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn trở ngại. Đừng quá lo lắng quá, hãy cứ bình tĩnh và sắp xếp mọi thứ theo đúng trật tự và xử lý từng vấn đề một. Nóng vội sẽ chỉ khiến mọi việc rối thêm thôi.

Tình cảm: Xung đột nảy sinh giữa bạn và người ấy cứ ngày một lớn dần lên. Mâu thuẫn âm ỉ rồi đến khi bùng cháy nó sẽ khiến mọi công sức xây dựng tình yêu của 2 bạn trở nên đổ bể hết. Hãy học cách kiểm soát bản thân, thông cảm cho nhau nhiều hơn mới có thể hóa giải từng vấn đề một.

Thứ 6 của Cự Giải (22/6-22/7)

Công việc: Với tinh thần làm việc đầy hứng khởi, chòm sao Cự Giải dễ dàng xử lý nhanh gọn công việc trong ngày hôm nay. Những ý tưởng độc đáo mà bạn chia sẻ còn khiến mọi người xung quanh trầm trồ khen ngợi.

Tình cảm: Giữa bạn và người ấy đã dần tìm được tiếng nói chung sau chuỗi ngày căng thẳng mệt mỏi. Hãy dành khoảng thời gian cuối tuần này để ở bên nhau, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc nhé.

Thứ 6 của Sư Tử (23/7-22/8)

Công việc: Chòm sao này chẳng khó để chạm tay vào mục tiêu của mình trong ngày thứ 6 này. Năng lực của bạn được công nhận, cơ hội thăng tiến đang mở ra trước mắt. Vì thế, hãy tiếp tục giữ vững và phát huy sức mạnh của mình nhé.

Tử vi ngày mới 31/7 cho thấy Sử Tử có thể chạm tay vào thành công

Tình cảm: Mối quan hệ giữa 2 bạn khá hài hòa trong ngày hôm nay. Bạn đã gạt cái tôi của mình sang một bên, lắng nghe những chia sẻ của đối phương để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thứ 6 của Xử Nữ (23/8-22/9)

Tình cảm: Giữa bạn và người ấy luôn có những vướng mắc chẳng thể nào tháo gỡ được. Nếu những mâu thuẫn xung đột cứ ngày một lớn dần lên thì e rằng hai bạn sẽ sớm đường ai nấy đi thôi.

Công việc: Công việc trong ngày mới của Xử Nữ diễn ra khá thuận lợi, đúng như theo dự tính ban đầu của bạn. Cung hoàng đạo này chăm chỉ, không ngại khó khăn gian khổ để tiến đến mục tiêu thành công của mình. Những nỗ lực của bạn sẽ sớm được đền đáp xứng đáng thôi.

Thứ 6 của Thiên Bình (23/9-23/10)

Công việc: Những quyết định có phần vội vàng của bạn có thể gây ra những hậu họa về sau nên đừng có thích gì làm nấy nữa. Việc khăng khăng theo ý mình mà không đoái hoài đến những lời khuyên nhủ của người khác sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bạn và những người đồng nghiệp đấy nhé.

Tình cảm: Tử vi ngày mai 31/7 cho thấy đời sống tình cảm của chòm sao này là những chuỗi ngày hạnh phúc. Bạn và người ấy có sự đồng điệu trong tâm hồn vì thế mà luôn có thể hiểu được đối phương nghĩ gì, mong muốn điều gì.

Thứ 6 của Hổ Cáp (24/10-21/11)

Công việc: Với sự nhanh nhẹn, tháo vát của mình Hổ Cáp hoàn toàn có thể xử lý mọi việc một cách êm xuôi trong ngày hôm nay. Các mối quan hệ xã giao của bạn rất tốt đẹp, điều này sẽ giúp bạn thành công hơn trong công việc của mình.

Hổ Cáp công việc trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi

Tình cảm: Sự cố chấp của bạn khiến cho người ấy phải chịu thua. Tuy đây không phải lần đầu tiên nhưng nếu Hổ Cáp không thể bỏ cái tính hiếu thắng ấy của mình thì e rằng người ấy sẽ chẳng thể chịu được thêm nữa mà sẽ sớm rời bỏ bạn.

Thứ 6 của Nhân Mã (22/11-21/12)

Tình cảm: Sự cố chấp của bạn có thể là nguyên khiến những cuộc tranh cãi cứ kéo dài mãi chẳng thấy hồi kết. Hãy nhìn lại bản thân mình, lắng nghe mọi người xung quanh, chỉ cần học cách lắng nghe và chia sẻ, bạn sẽ trở nên hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Công việc: Tuy mọi chuyện không được suôn sẻ nhưng chòm sao thông minh này cũng sẽ sớm tìm được cách hóa giải được các rắc rối trong ngày hôm nay. Chỉ cần cùng nhau ngồi lại và lắng nghe những ý kiến của mọi người và thực hiện theo thì mọi thứ sẽ đâu và đấy cả thôi.

Thứ 6 của Ma Kết (22/12-19/1)

Tình cảm: Tử vi ngày mới 31/7 cho thấy Ma Kết đang khá nhút nhát nên vì thế rất khó có thể tiến tới được với đối tượng mình thầm thương cảm mến. Hãy mạnh dạn bày tỏ những tình cảm của mình cho người ấy, biết đâu bạn sẽ nhận được lời hồi đáp như mong đợi.

Tiền bạc: Theo tử vi 12 chòm sao , tình hình tài chính của Ma Kết không có nhiều biến động lớn. Những khoản thu nhập ở mức ổn định, bạn cũng rất biết cách chi tiêu nên không xảy ra hao hụt quá nhiều.

Thứ 6 của Bảo Bình (20/1-18/2)

Công việc: Dù gặp phải bất cứ vướng mắc nào bạn cũng cố gắng tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất. Việc ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp sẽ giúp con đường phát triển bản thân rộng mở hơn rất nhiều.

Bảo Bình con đường sự nghiệp mở rộng

Tình cảm: Mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình khá hòa hợp. Cha mẹ và con cái tìm được tiếng nói chung, những tranh chấp xung đột gần như không bao giờ xảy ra trong gia đình bạn.

Thứ 6 của Song Ngư (19/2-20/3)

Công việc: Sự sáng tạo Song Ngư khiến cho bạn bè đòng nghiệp phải ngạc nhiên đấy nhé. Bạn có một ngày mới làm việc với hiệu suất tốt nhất. Vì vậy không ngạc nhiên khi ngày mới này Song Ngư lại được nhiều người khen ngợi đến vậy.

Tình cảm: Tiếc là vận tình duyên của bạn vẫn chưa được tốt lắm. Người độc thân vẫn chưa tìm được bến đỗ dành cho mình. Có lẽ bạn nên hạ thấp các tiêu chuẩn của mình xuống, nếu không thì vận FA sẽ còn đeo bám bạn dài dài đấy nhé.

Theo Phương Hoa/SKCĐ