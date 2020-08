Tử vi ngày mai 4/8/2020 của 12 cung hoàng đạo: Thiên Bình hãy dùng lý trí để điều khiển trái tim

1. Tử vi cung Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 4/8/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thử thách mà bạn không thể lường trước được. Chuyện tình cảm có phần trùng xuống, 2 bạn không còn cảm thấy lãng mạn và ngọt ngào như hồi mới yêu nữa.Dù bạn có hơi chút thất vọng nhưng vẫn phải đối mặt với thực tế này, đừng yếu lòng và hãy nhớ lại lý do vì sao mình yêu đối phương nhé.

2: Tử vi cung Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi ngày mới cho thấy chuyện tình cảm của Kim Ngưu không được vui vẻ cho lắm. Nửa kia đang gặp nhiều rắc rối nên ảnh hưởng tới tâm trạng của họ. Hãy cho họ thêm thời gian nhé. Về công việc, những kế hoạch lần này đề ra được Kim Ngưu thực hiện nhanh chóng và khá hiệu quả. Về tiệc bạc thì không được rủng rỉnh lắm nên Ngưu Nhi chớ nên vung tay quá chán, đến lúc hối hận cũng không kịp nữa.

Từ vi ngày mới của Kim Ngưu cho thấy chòm sao này không có nhiều vui vẻ thuận lợi

3: Tử vi cung Song Tử (21/5 – 21/6)

Theo tử vi thứ 3 , công việc của Song Tử gặp chút trở ngại nhưng bạn sẽ vượt qua nhanh chóng. Nếu cảm thấy bản thân đang có chút mơ hồ thì hãy nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè đồng nghiệp nhé. Mọi người sẽ giúp bạn đánh giá vấn đề khách quan hơn. Chuyện tình cảm không được như ý. Hãy cư xử khéo léo hơn đừng để hờn giận quá lâu sẽ là cơ hội tốt để người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của hai người nhé.

4. Tử vi cung Cự Giải (22/6 – 22/7)

Mật ngữ 12 chòm sao cho thấy ngày mới của Cự Giải khá thuận lợi, một vài nguồn thu bên ngoài có dấu hiệu gia tăng. Khi đã làm tốt công việc chính nhưng bạn cũng đừng ngại thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới để tăng thêm nguồn thu nhập cho mình. Đối với chuyện tình cảm, nửa kia của bạn đang trải qua khoảng thời gian khá khó khăn. Lúc này đối phương đang rất cần bạn ở bên cạnh động viên, an ủi cũng như lắng nghe chia sẻ của họ. Hãy thường xuyên trò chuyện với nhau để người ấy cảm thấy vui vẻ nhé.



5. Tử vi cung Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi ngày mai 4/8/2020 cho thấy Sư Tử đang bị stress do có quá nhiều việc cùng kéo đến cùng một lúc. Nếu cảm thấy vượt ngoài khả năng, hãy nhờ đồng nghiệp giúp đỡ. Về tình cảm cũng không có dấu hiệu khả quan lắm. Mối quan hệ hiện giờ khiến bạn cảm thấy ngột ngạt. Bạn không nên quá kiểm soát cuộc sống của đối phương. Tình yêu cũng cần những khoảng thời gian riêng tư cho bản thân. Nếu chòm sao này cảm thấy mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi, thư giãn một chút đi.

Sử Tử đang bị stress do có quá nhiều vấn đề trong công việc chưa được giải quyết

6. Tử vi cung Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Theo chiêm tinh 12 chòm sao nói rằng Xử Nữ ngày hôm nay sẽ cảm thấy hạnh phúc vì sự quan tâm và chăm sóc của người ấy dành cho mình. Dù đó chỉ là những điều nhỏ nhặt thì cũng đủ khiến bạn thấy vui và hạnh phúc. Tâm trạng bắt đầu ngày mới vô cùng vui vẻ cho nên bạn rất thoải mái giúp đỡ người khác. Tuy nhiên đừng có mù quáng tin người khác bởi rất có khả năng bạn sẽ bị người khác lừa gạt, bày mưu hãm hại sau lưng mà không hay biết đấy nhé.

7. Tử vi cung Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Mật ngữ 12 chòm sao cho biết hôm nay Thiên Bình đã dành hết tâm huyết để có thể xây dựng mối quan hệ tình cảm nghiêm túc và bền vững. Nếu có thất bại thì cũng không sao cả, coi đó như một bài học để bạn nhận ra rằng trong tình cảm chỉ có cố gắng và chân thành thôi chưa đủ. Vì thế hãy mạnh mẽ hơn để vượt qua mọi chuyện nhé. Trong công việc, sẽ có một số người tỏ thái độ không hài lòng và chống đối khiến bạn khó chịu và dễ nổi nóng. Thế nhưng đừng để áp lực cuộc sống khiến bạn trở nên mất kiểm soát, hãy bình tĩnh hơn và đối mặt với mọi vấn đề đang xảy ra. Nó cũng không tệ như bạn nghĩ đâu.

8. Tử vi cung Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo cho thấy rằng chuyện tình cảm của Bọ Cạp không có quá nhiều biến động. Yêu nhau bao lâu vẫn bình lặng như thế, bạn nên làm mới cảm xúc yêu đương của mình thường xuyên để cả 2 không cảm thấy nhàm chán nhé. Về công việc, chòm sao này hoàn toàn có thể cảm thấy tự hào về khả năng làm việc và xử lý vấn đề của mình. Về phương diện tài chính, trước khi quyết định mua sắm thứ gì bạn cần phải suy nghĩ kĩ và có kế hoạch chi tiêu hợp lí.



Mọi thứ đến với Bọ Cạp cứ bình lặng như vậy khiến bạn cảm thấy nhàm chán

9. Tử vi cung Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi ngày mới này, Nhân Mã gặp chút rắc rối trong công việc, nhưng khó khăn không khiến bạn chùn bước. Tuy nhiên nếu vấn đề khó giải quyết, hãy mạnh dạn trao đổi với đồng nghiệp hoặc cấp trên trên để cùng nhau giải quyết. Đừng lo sợ mình sẽ phạm phải sai lầm nhé. Về tình cảm, cả 2 đều cùng tự hiểu rằng tình cảm đã không được như ban đầu, 2 bạn không có thời gian dành cho nhau nên nhiều lúc bạn hoài nghi về việc liệu người ấy có yêu mình hay không. Tình hình tài chính có dấu hiệu hao hụt ngày bởi bạn đã chi tiều quá nhiều.

10. Tử vi cung Ma Kết (22/12 – 19/1)

Theo tử vi phương Tây cho thấy Ma Kết sáng tạo, giàu trí tưởng tượng nên đóng góp rất nhiều vào hiệu quả công việc. Cấp trên và đồng nghiệp đều đánh giá cao về sự nhiệt tình của bạn. Hãy cố gắng phát huy ưu điểm này để sớm được thăng chức nhé. Chuyện tình cảm của bạn khá hài hòa, chỉ cần nhìn ánh mắt hay cử chỉ của nhau thôi cũng đủ hiểu đối phương nghĩ gì và muốn gì rồi, cứ như thể có thần giao cách cảm vậy. Tài chính khá thoải mái cũng khiến cho tâm trạng của bạn cảm thấy vui vẻ. Nhưng bạn cũng nên tỉnh táo hơn trong việc tiêu tiền. Đừng vì ngẫu hứng nhất thời mà mua sắm những thứ không cần thiết nhé.



11. Tử vi cung Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình đang đối mặt với một chút khó khăn trong công việc, thế nhưng đừng vì vậy mà làm mọi việc trở nên rối bời hơn. Nếu người khác có đưa ra lời khuyên thì hãy biết lắng nghe và từ từ giải quyết từng vấn đề một. Dù bạn đã nỗ lực dành nhiều thời gian của mình hơn cho đối phương nhưng những lúc giận dỗi, bạn có giải thích thì họ cũng sẽ không hiểu được. Thay vì thế nên có những hành động thiết thực hơn, ví dụ như cùng nhau đi ăn, đi xem phim chẳng hạn.

Bảo Bình đang đối mặt với một chút khó khăn trong công việc

12. Tử vi cung Song Ngư (19/2 – 20/3)





Song Ngư đang có cơ hội để tăng thêm nguồn thu nhập cho mình nhưng đừng vì thế mà nôn nóng, hãy xem xét cẩn thận trước khi quyết định làm gì nhé. Về chuyện tình yêu, chòm sao này này nhận ra đối phương trao trọn niềm tin cho bạn không chút nghi ngờ. Bạn cũng đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để vun đắp cho mối quan hệ tình cảm này. Mọi thứ ngày càng trở nên gắn bó và mặn nồng hơn. Tài chính cải thiện rõ rệt. Bạn làm việc chăm chỉ, siêng năng, không ngại khó ngại khổ để đạt được mục tiêu của mình.

Theo Phương Hoa/SKCĐ