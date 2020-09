Tử vi ngày mai 4/9/2020 của 12 cung hoàng đạo: Song Tử tránh họa thị phi, chớ nên lo chuyện bao đồng

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 4/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương là hôm nay có suy nghĩ khá tiêu cực về chuyện tình cảm, một phần vì do cảm xúc thất thường của bạn, một phần vì khi bị áp lực công việc bạn thường hay cáu gắt và trút giận lên người ấy. Điều này khiến cả hai đều cảm thấy mệt mỏi. Công việc của bạn hôm nay cũng không được ổn cho lắm, những công việc bạn đã hoàn thành đột nhiên phát sinh nhiều vấn đế mới khiến cho Bạch Dương luôn phải đau đầu nghĩ xem nên xử lý như thế nào. Vì thế hãy bình tĩnh xử lý mọi việc nhé.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Công việc của Kim Ngưu hôm nay có đủ năng lực cả về tinh thần và trí tuệ để vượt qua mọi khó khăn trong sự nghiệp của mình. Làm gì thì cũng sẽ có khả năng gặp thất bạn thôi, vì thế Kim Ngưu đừng quá lo lắng, sau những thất bại bạn chắc chắn sẽ học thêm được rất nhiều bài học quý báu cho mình. Cung hoàng đạo này cũng nên cố gắng cân bằng công việc với cuộc sống cá nhân. Người ấy có thể sẽ giành cho bạn những bất ngờ nho nhỏ, giúp cuộc sống của bạn trở nên thú vị hơn. Nhờ tình cảm êm đẹp và sự hỗ trợ tích cực từ phía người thương, Kim Ngưu sẽ có thêm nhiều động lực để hoàn thành tốt mọi kế hoạch của mình.

Công việc của Kim Ngưu hôm nay có đủ năng lực cả về tinh thần và trí tuệ để vượt qua mọi khó khăn trong sự nghiệp

Song Tử (21/5 – 20/6)

Song Tử hôm nay nên tránh họa thị phu, bạn không nên tham gia vào những chuyện bao đồng, họa từ miệng mà ra. Bởi vì là người ngoài cuộc nên bạn sẽ không thể hiểu rõ nguồn gốc của những vấn đề này. Do đó đừng làm gì ảnh hưởng đến bản thân mình nhé. Chuyện tình cảm của cung hoàng đạo này hôm nay cũng không được tốt đẹp. Bạn thực sự đang cảm thấy bế tắc với những mâu thuẫn của 2 người. Có lẽ điều bạn cần làm lúc này là giành cho nhau một khoảng không gian riêng, suy nghĩ và nhìn nhận lại mối quan hệ của chính mình.

Cự Giải (21/6 – 22/7)

Tử vi ngày mai 4/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy vận trình sự nghiệp của những chú cua hôm nay khá suôn sẻ, Cự Giải rất được lòng bạn bè đồng nghiệp và cấp trên nhờ tính cách cởi mở và thân thiện của mình, lại không bao giờ từ chối khi được người khác nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên phương diện tài chính thì không được tốt cho lắm, có khá nhiều khoản phát sinh khiến Cự Giải phải mở hầu bao của mình. Trong chuyện tình cảm chòm sao này có khá nhiều biến động. Mối quan hệ của hai bạn cứ lên xuống thất thường, lúc nhiệt thành, lúc lại rất hờ hững, thái độ của bạn cũng khiến đối phương cảm thấy rất mệt mỏi không hiểu là bạn đang nghĩ gì nữa.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Hôm nay Sư Tử có nhiều khả năng sẽ nhận được những lời chỉ trích nặng nề trong công việc. Bạn cần phải chuẩn bị tâm lý trước để đối mặt với những chuyện này. Hãy cố gắng phát triển bản thân một cách toàn diện nhất để cải thiện tình hình của bạn và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tình yêu của Sư Tử hôm nay có thể không được hài lòng cho lắm và nó khiến bạn cảm thấy bồn chồn khó chịu về cảm xúc với người ấy. Dường như, chủ nghĩa cá nhân của 2 bạn đang lên cao khiến cho mối quan hệ này trở nên căng thẳng. Vì vậy, đối với quan hệ tình cảm việc tiết chế cảm xúc là điều quan trọng nhất.

Tình yêu của Sư Tử hôm nay có thể không được hài lòng cho lắm

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi thứ 6 cho thấy Xử Nữ hôm nay có một chút muộn phiền trong chuyện tình cảm, điều này khiến bạn không thể nào tập trung làm việc được. Sự ghen tuông, giận hờn vô cớ của người ấy khiến bạn trở nên mệt mỏi. Tuy nhiên im lặng không giải quyết được gì đâu. Điều bạn cần làm là thẳng thắn, nghiêm túc nói chuyện với người ấy. Bình tâm lại để lắng nghe và chia sẻ những suy nghĩ của cả hai mới có thể giải quyết được vấn đề. Nếu bạn và người ấy không tìm được hướng đi chung thì nên học cách buông bỏ để cả hai được thoải mái.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Tử vi ngày mai 4/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Bình hôm nay sẽ gặp khá nhiều vấn đề tiêu cực liên quan đến công việc và chuyện tiền bạc. Hãy thận trọng hơn trong việc đầu tư bởi nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Chuyện yêu đương của bạn hôm nay bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tâm trạng không được tốt. Thêm vào đó trong cuộc sống tình yêu của Thiên Bình, chòm sao này đang đòi hỏi những điều không thể từ người ấy. Hãy giảm bớt tiêu chuẩn của mình xuống nếu không mối quan hệ của bạn có thể trở nên căng thẳng.

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Tử vi mai 4/9 cho biết công việc của Bọ Cạp đang tiến triển thuận lợi, suôn sẻ. Cung hoàng đạo này luôn có sự tự tin nhất định vào năng lực cũng như tài ăn nói của bản thân. Chưa hết, bạn còn có khả năng nắm bắt tâm lý của người đối diện vô cùng tốt, điều này mang lại cho bạn khá nhiều lợi thế trong công việc. Vận trình tình cảm đủ sắc yêu thương. Chòm sao này chẳng cần ai hiểu tính cách kỳ quặc hay sự bí ẩn của mình cả, vì bên cạnh bạn luôn có một người để làm điều đó. Tình yêu của các cặp đôi cứ thế mà thăng hoa và lớn dần theo thời gian. May mắn là cả 2 đều luôn nỗ lực vun đắp chứ không phải là tỉnh cảm từ một phía.

Công việc của Bọ Cạp đang tiến triển thuận lợi, suôn sẻ

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Sự nghiệp của Nhân Mã hôm nay sẽ phải đối mặt với những trở ngại bất ngờ mà không dễ dàng vượt qua. Hiệu suất công việc của bạn giảm hơn so với bình thường. Do dự không giúp được gì, hãy thoát khỏi những nghi ngờ để có được những tính toán chính xác và cảm thấy thoải mái hơn trong công việc. Nếu bạn đang gặp một chút bất ổn trong mối quan hệ của mình thì bạn cần phải thật sự bĩnh tĩnh bởi sự căng thẳng sẽ chẳng thể nào giúp cải thiện tình hình được cả. Có thể nó cũng chẳng phải vấn đề gì quá lớn lao thế nhưng nó cũng khiến cho bạn mất đi sự thanh thản cần thiết cho một mối quan hệ.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi ngày mai 4/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết sẽ gặp phải những sự cố phát sinh bất ngờ trong công việc. Bạn cảm thấy bối rối, lúng túng không biết nên giải quyết từ đâu và giải quyết như thế nào. Trước tiên bạn nên lấy lại sự bình tĩnh, cẩn thận xem lại từng vấn đề một. Trong tình yêu, bạn nên thoải mái ra hơn một chút. Mọi thứ nếu quá gò bó, khắt khe sẽ khiến cả 2 cảm thấy mệt mỏi. Hai người vẫn cần những khoảng thời gian riêng tư của mình. Tôn trọng nhau, lắng nghe và thấu hiểu sẽ giúp tình cảm bền vừng hơn.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Con đường sự nghiệp của Bảo Bình còn lắm chông gai và gian khó, thế nhưng chòm sao này vẫn không vì thế mà nản lòng, bạn vẫn luôn tự hào về con đường mà mình đã kiên trì theo đuổi bấy lâu. Chỉ có điều, bạn vẫn còn khá cố chấp và cứng nhắc, áp đặt quan điểm của mình lên những người xung quanh vì cho rằng điều đó tốt cho mọi người. Vận trình tình cảm vượng sắc. Bảo Bình độc thân có khả năng lớn sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Sự chân thành, nhiệt tình sẽ gắn kết hai trái tim của những con người xa lạ với nhau.

Con đường sự nghiệp của Bảo Bình còn lắm chông gai và gian khó

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Hôm nay, trong công việc Song Ngư khá tỉnh táo và có khả năng đưa ra quyết định hợp lý nhất. Bạn luôn tìm ra cách để xử lý những vấn đề của mình, tiếp cận chính xác để hành động đúng, thế nên mọi việc luôn nằm trong sự kiểm soát của bạn. Về tiền bạc dường như Song Ngư có được những khoản lợi nhuận từ việc đầu tư. Nhưng không vì thế mà bạn có thể thoải mái tiêu pha lãng phí đâu nhé. Song Ngư hôm nay có lẽ lại không có được sự tin tưởng vào tình yêu của mình. Bạn đừng ngần ngại mua cho người yêu những món đồ giá trị nhé, sự tin tưởng và tình cảm sẽ là cách thức tốt nhất để bạn có được mối quan hệ tốt đẹp.

Your browser does not support HTML5 video.

Những điều thú vị về 12 cung hoàng đạo





Theo Phương Hoa/SKCĐ