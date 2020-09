Tử vi ngày mai 5/9/2020 của 12 cung hoàng đạo: Kim Ngưu túi tiền sắp cạn khô

Bạch Dương (21/3-19/4)

Tử vi ngày mai 5/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương biết cách quản lý thời gian hiệu quả và tránh những xáo trộn trong công việc, hiệu suất làm việc cũng được đảm bảo. Về tình hình tài chính Bạch Dương cần cân nhắc kỹ càng hơn trước khi quyết định có nên rút hầu bao hay không. Khi đó bạn sẽ tránh được việc chi tiêu quá đà. Về tình yêu, những người độc thân hôm nay sẽ có cơ hội tìm thấy nửa kia của mình.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Kim Ngưu gặp nhiều khó khăn trong công việc, bạn đưa ra quyết định vội vàng nên dễ mắc phải sai lầm. Tình hình tài chính kém sắc, Kim Ngưu cảm thấy lo lắng khi vừa mới đầu tháng đã thấy ví tiền cạn rồi. Về tình cảm, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi, Kim Ngưu nên nhượng bộ và đừng quá cố chấp kẻo mối quan hệ đổ vỡ.

Song Tử (21/5-21/6)

Tử vi hàng ngày cho thấy, công việc của Song Tử diễn ra không được như ý muốn, bạn không đủ can đảm để đưa ra ý kiến của riêng mình, dễ gặp phải những người thích tranh giành với bạn. Tình hình tài chính ổn định, có một số người sẵn sàng giúp bạn về mặt vật chất, thậm chí là cho bạn, tuy nhiên bạn cũng phải suy ngẫm phía sau những điều đó là gì. Về tình cảm, các cặp đôi có nhiều thời gian bên cạnh nhau.

Cự Giải (22/6-22/7)

Tử vi ngày mai 5/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy công việc của Cự Giải hôm nay diễn ra khá thuận lợi bạn được nhiều người giúp đỡ nên nhanh chóng vượt qua khó khăn. Tình hình tài chính dồi dào, thu nhập có dấu hiệu tăng lên và Cự Giải có thể tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Về tình cảm, Cự Giải nên học cách độc lập khi nửa kia không ở bên.

Sư Tử (23/7-22/8)

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo thứ 7 ngày 5/9/2020 cho thấy, công việc của Sư Tử diễn ra khá suôn sẻ, bạn nên tăng cường giao tiếp với đối tác. Tình hình tài chính khởi sắc, Sư Tử có thể kiếm được một khoản tiền kha khá từ công việc ngoài luồng. Về tình cảm, Sư Tử nên mở rộng mối quan hệ ngoại giao, có như vậy thì khả năng thoát ế của bạn mới tăng lên.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Xử Nữ khó tập trung vào công việc do có nhiều việc riêng, hiệu xuất công việc vì vậy cũng vì vậy mà giảm đi đáng kể. Tài chính của Xử Nữ nên thận trọng trong các vấn đề liên quan tới tiền bạc, nếu có thể bạn nên hỏi ý kiến của những người xung quanh. Về tình cảm, những mâu thuẫn trước đó giữa các cặp đôi được hóa giải, khi các nút thắt được tháo gỡ thì tâm trạng của Xử Nữ sẽ dễ chịu hơn.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Tử vi ngày mai 5/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy công việc của Thiên Bình diễn ra tương đối ổn định. Tuy nhiên Bình Nhi đừng mãi im lặng như thế, hãy lên tiếng và đưa ra quan điểm cá nhân của mình. Bạn cứ im lặng sẽ càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Về tài chính, Thiên Bình nên xây dựng lại một kế hoạch chi tiêu hàng tháng thật cẩn thận, hãy bỏ qua những khoản chi tiêu không thực sự cần thiết nhé. Về chuyện tình yêu, Thiên Bình nên tôn trọng đối phương, hãy để cho họ có khoảng thời gian và không gian riêng tư.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Bọ Cạp hôm nay công việc khá thuận lợi, bạn có thể nhanh chóng hoàn thành tốt những công việc mà mình được giao. Về chuyện tài chính, Bọ Cạp có nhiều khoản chi tiêu bất ngờ nhưng nó cũng không đáng kể, vì thế tiền bạc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Vận trình tình cảm có sự khởi sắc, các cặp đôi trải qua khoảng thời gian yêu đương mặn nồng, càng yêu càng gắn bó thấu hiểu nhau hơn. Tuy nhiên những người độc thân lại vẫn cô đơn lẻ bóng một mình.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Trong công việc, Nhân Mã là một người rất cẩn thận, hôm nay bạn làm việc tương đối ổn định, hiệu suất vì thế cũng tăng lên đáng kể. Tình hình tài chính thì lại không được ổn, hầu bao sụt giảm, Nhân Mã sẽ phải tiêu tốn một khoản tiền kha khá cho việc mua sắm. Vận trình tình cảm cũng ảm đạm, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi về việc ai là người trả tiền trong những buổi hẹn hò. Có nhất thiết phải thế không, yêu nhau cần gì tính toán thiệt hơn như thế?

Ma Kết (22/12-19/1)

Tử vi ngày mai 5/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết hôm nay đang gặp nhiều áp lực, có vẻ như gánh nặng trong công việc khiến bạn cảm thấy ngày cuối tuần này thực sự mệt mỏi. Tình hình tài chính của Ma Kết hôm nay có chút đáng báo động, bạn cứ thích gì là mua đấy, điều này khiến cho túi tiền của bạn bị hao hụt đi trông thấy. Trong chuyện tình yêu, cung hoàng đạo này nên chia sẻ những chuyện buồn vui với nửa kia, có như vậy cả hai mới có thể hiểu nhau được.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Bảo Bình gặp nhiều rắc rối trong công việc khiến bạn không biết làm sao để thoát khỏi những rắc rối này, hiệu suất làm việc vì thế mà cũng giảm đi đáng kể. Về tài chính, nếu Bảo Bình có ý định đầu tư vào việc kinh doanh thì bạn nên cân nhắc thật kỹ lưỡng, bởi những quyết định này sẽ có thể gây ra nhiều thất thoát trong chuyện tiền bạc. Tình cảm Bảo Bình nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm với đối phương, đừng có chần chừ kẻo mà vụt mất cơ hội.

Song Ngư (19/2-20/3)



Tử vi thứ 7 cho thấy Song Ngư hôm nay có những sự đột phá đáng kể trong công việc, rất có thể bạn sẽ được thăng chức hoặc tăng lương trong thời gian tới. Về tình hình tài chính, chòm sao này đang được vượng về tài lộc, bạn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá từ việc đầu tư hoặc những công việc làm thêm. Chuyện tình cảm của Song Ngư hôm nay cũng có những dấu hiệu đáng mừng. Người ấy giúp bạn "dọn dẹp" những cảm xúc tiêu cực ra khỏi tâm trí. Mối quan hệ giữa cả hai sẽ ngày càng bền chặt.

