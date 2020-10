Tử vi ngày mai 6/10/2020 của 12 cung hoàng đạo: Thiên Bình có xu hướng trở nên ức chế và dễ bạo lực

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 6/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy hôm nay Bạch Dương hãy mạnh dạn thể hiện cảm xúc, và phần nào có sức đề kháng cao hơn trước những ảnh hưởng tiêu cực của thế giới xung quanh. Những yếu tố này sẽ giúp vận sự nghiệp của bạn thăng hoa. Trong tình cảm, khi bạn được đón nhận đủ quan tâm và yêu quý, bạn sẽ tỏa ra môi trường một nguồn năng lượng vô cùng nồng ấm tích cực, đối xử với mọi người xung quanh bằng lòng tốt và sự hào phóng hết mình.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Công việc của Kim Ngưu hôm nay diễn ra thuận lợi, những vấn đề tồn đọng trước đó đều được bạn xử lý gọn ghẽ khiến bạn cảm thấy khá nhẹ lòng. Bạn có thời gian tận hưởng những sở thích cá nhân và làm những gì bạn muốn. Hôm nay cung hoàng đạo này khá ham vui và thích lãng mạn nhất. Bạn cần cảm giác được yêu dù bằng bất cứ sắc thái nào: mến mộ, ngưỡng vọng, thương cảm, và tất nhiên là cả tình yêu trai gái.



Song Tử (21/5 – 21/6)

Trong công việc, hôm nay bạn luôn vô thức tìm các cơ hội để thể hiện tài năng và cá tính của mình trong mọi môi trường bạn tham gia. Bạn có một sức sáng tạo đáng nể, và hứng thú với những hoạt động cho phép tận dụng tối đa trí tưởng tượng. Trong chuyện tình cảm, bạn cởi mở hơn trong cuộc sống gia đình , tránh được những cuộc tranh luận và xung đột. Những Song Tử độc thân có vẻ nhân duyên đang tới, bạn sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ, giao lưu với mọi người, nhờ đó mà dễ dàng tìm thấy nửa kia của mình.



Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi ngày mai 6/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy hôm nay trong công việc Cực Giải sẽ gặp nhiều mâu thuẫn với mọi người. Tuy nhiên điều này sẽ khiến bạn khai phá được tư duy sáng tạo của mình, nó thường đến vào những lúc bạn không ngờ nhất và thường được sản sinh khi đầu óc được thoải mái và không gặp phải áp lực. Trong chuyện tình cảm, có những mối tình để lại cho ta những ấn tượng đẹp, một kỷ niệm khó quên và mối tình đó được vun đắp thành một mái ấm gia đình. Nhưng cũng có một mối tình đầy đau khổ, tan vỡ, mối tình đó được coi là những vết nứt trong cuộc đời của mỗi bạn sau khi yêu.



Sư Tử (23/7 – 22/8)



Sư Tử là một chòm sao của ý tưởng và thể hiện bản thân. Bạn sẽ có xu hướng theo đuổi một môn nghệ thuật như khiêu vũ hoặc kịch nói. Để duy trì được phong độ trong công việc thì cần phải có sự tiết chế để mọi việc phát triển hơn. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng có mong muốn mạnh mẽ thể hiện cho người khác thấy cảm xúc của bạn. Đây cũng có thể là thời điểm có một sự thôi thúc mạnh mẽ để biến sự lãng mạn lẫn đam mê trong cuộc sống của bạn lên một tầm cao mới.



Xử Nữ (23/8 – 22/9)



Trong công việc, Xử Nữ hôm nay sẽ bất hòa với cấp trên trong ngày hôm nay. Khi bạn và sếp có mâu thuẫn trong công việc hãy im lặng và lắng nghe. Bạn không nên nói hay làm gì ngay trong lúc này bởi nó sẽ khiến bạn làm những điều không đúng. Trong chuyện tình cảm, nếu gặp phải những tranh cãi trong tình cảm ngày hôm nay thì Xử Nữ đừng vội buồn bã, giận hờn nhé. Khi hờn giận chúng ta rất dễ có tâm lý: muốn nói cho người đó nghe nhưng lại không muốn người đó biết! Bởi vậy, người thông minh sẽ không bao giờ chọn cách nói trống không, kể cả khi đang giận nhau nảy lửa.



Thiên Bình (23/9 – 23/10)



Tử vi ngày mai 6/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy trong việc Thiên Bình có xu hướng trở nên ức chế và dễ bạo lực. Cung hoàng đạo này thường dùng lời lẽ sắc bén của mình để nói lên sự thật, cho dù điều ấy có làm tổn thương người khác. Bạn không suy nghĩ nhiều đến cảm xúc của mọi người. Trong chuyện tình cảm, bạn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và người ấy đang ngày càng xa cách. Bạn không nên để tình trạng này tiếp tục kéo dài. Hãy chủ động trò chuyện với người ấy để tìm ra vấn đề giữa đôi bên.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)



Trong công việc, Bọ Cạp hôm nay cảm thấy mệt mỏi và chán nản vì những khát khao của mình vẫn chưa được đáp ứng. Động tay vào việc gì bạn cũng chỉ muốn hoàn thành thật nhanh chóng. Dường như chòm sao này đang khá thất vọng và mất niềm tin vào năng lực của mình. Trong chuyện tình cảm, bạn khá bướng bỉnh và cứng đầu nên chẳng chịu nghe theo lời giải thích của người ấy. Thực ra bạn chỉ nên giận dỗi đến một mức nào đó thôi, đừng quá kiêu ngạo khiến tình cảm của hai người rơi vào bế tắc.



Nhân Mã (22/11 – 21/12)



Hôm nay bạn khá độc lập và chủ động trong mọi việc và nhờ thế mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn. Khi muốn sáng tạo bạn không thích bị người khác làm phiền, thế nhưng cũng đừng vì thế mà cáu kỉnh với ai đó. Trong chuyện tình cảm, bạn không thể nào chịu đựng được sự ghen tuông vô lý của người ấy nên đã lỡ nói nặng lời trong lúc tức giận. Xem ra đôi bên đều cần thời gian để bình tĩnh lại, sau đó mới nói chuyện với nhau.

Ma Kết (22/12 – 19/1)



Tử vi ngày mai 6/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy hôm nay, mọi thứ của Ma kết đang đi đúng quỹ đạo và giúp bạn gặt hái được nhiều thành công. Bạn nên cân nhắc kỹ càng khi làm bất cứ một việc gì, bạn đừng nên làm những thứ không có kết quả, không rõ ràng hay không có chủ đích riêng. Bạn là một người hay ghen, có xu hướng kiểm soát đối phương. Ma Kết hôm nay bảo thủ, tự phụ và sống theo chủ nghĩa cá nhân cho nên mới gặp nhiều khó khăn và vất vả. Chính điều này khiến cho cuộc sống của chúng ta và người ấy trở nên bức bối hơn trong hôm nay.



Bảo Bình (20/1 – 18/2)



Tử vi thứ 3 cho biết hôm nay, bạn cảm thấy mình bị hạn chế bởi quan điểm và cách sống quá nghiêm túc của cấp trên, công việc dường như là một thứ gì đó ức chế đối với Bảo Bình hôm nay. Bạn cảm thấy khó chịu và có vẻ như định hướng nghề nghiệp của bạn đang có vấn đề. Trong chuyện tình cảm, bạn cần phải nhớ rằng chính quan điểm sống khác biệt lại là thứ khiến hai bạn hấp dẫn ánh mắt của nhau từ lần gặp đầu tiên. Đừng ngại ngần cùng người ấy chia sẻ cảm xúc để ngồi lại giải quyết vấn đề.



Song Ngư (19/2 – 20/3)



Trong công việc, Song Ngư khá ngoan cố, kiên cường sẵn sàng thực hiện theo mục tiêu mà trực giác mách bảo nó là đúng và có thành quả. Bạn tin tưởng vào những sự quyết định trong công việc của mình. Trong chuyện tình cảm, bạn thường xuyên có những suy nghĩ bi quan, tự trách bản thân mình, che giấu cảm xúc, khó bộc lộ cho người khác. Nếu bạn còn độc thân thì đây không phải là một khoảng thời gian thích hợp để yêu đương.

