Tử vi ngày mai 6/8/2020 của 12 cung hoàng đạo: Sử Tử đang gặp stress, Kim Ngưu cẩn thận túi tiền

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 6/8/2020 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương hôm nay sẽ có nhiều ý tưởng độc đáo và sáng tạo. Bạn giành lại được sự ưu ái từ cấp trên, được mọi người nâng đỡ. Tuy nhiên đi kèm với nó là không ít áp lực, vì thế tinh thần của bạn phải thật vững vàng.

Về phương diện tình cảm, chòm sao này là người vui vẻ, lạc quan nên không khó để tìm được một người phù hợp với mình. Hôm nay mọi người đều thích ở bên bạn để tận hưởng sự ngọt ngào, ấm áp, thế nhưng đừng thể hiện thái quá vì nó sẽ phản tác dụng.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Tử vi ngày mới của Kim Ngưu không được suôn sẻ cho lắm. Một phần là do tâm trạng của bạn không tốt nên làm việc kém tập trung, cộng thêm tâm lý muốn nghỉ ngơi nên công việc hiện tại của bạn không được hiệu quả lắm. Bạn cũng đang e ngại, tự ti về năng lực bản thân nên không dám tiến thêm trong công việc.

Ngày mới của Ngưu Nhi không được suôn sẻ lắm

Cung hoàng đạo này cũng được nhắc nhở nên thận trọng trước mỗi quyết định liên quan đến tiền bạc. Bạn cần phải tính toán kỹ lưỡng, lên kế hoạch chi tiêu cụ thể và lúc nào cũng phải quản lý tài chính thật cẩn thận thì mới giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Tử vi ngày mới của Song Tử diễn ra khá suôn sẻ, không có gì phải lo lắng cả. Chuyện tình yêu của bạn vẫn rất tốt đẹp, không có sóng gió gì lớn đến với hai người. Buổi tối rảnh dỗi hãy tạo cơ hội để hai người thể hiện tình cảm với nhau nhiều hơn, giúp mối quan hệ của cả 2 thêm bền chặt.

Về phương diện công việc, Song Tử cũng có một ngày làm việc khá hiệu quả. Bạn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thậm chí còn xong sớm để được nghỉ sớm. Tuy nhiên có vẻ như cung hoàng đạo này chỉ đang tập trung vào làm cho xong việc chứ không quan tâm đến nó có thực sự hiệu quả hay không.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Cự Giải ngày mới này sẽ có thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc bất ngờ trong tình yêu. Người ấy luôn muốn mang lại cho bạn những điều tốt đẹp nhất, sự thấu hiểu nhau giữa hai người khiến mối quan hệ ngày càng gắn bó khăng khít hơn.

Chòm sao này vốn là một người tài năng và xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. Qua thời gian bạn đã trở thành người mạnh mẽ hơn, không còn mềm yếu như trước nữa. Bạn biết cách đặt vấn đề và luôn nhìn nhận theo nhiều chiều hướng để đưa ra những đánh giá khách quan nhất.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Sử Tử ngày mới này đang gặp rất nhiều vấn đề trong công việc, bạn đang bị stress bởi có quá nhiều việc cần làm mà chưa thể làm. Thực chất, Sư Tử cũng luôn là người năng nổ và nhiệt tình. Dù bản thân chưa phải là người giỏi nhất nhưng bạn luôn cố gắng để học hỏi ngày càng nhiều hơn, đáp ứng nhu cầu công việc và tạo thêm cơ hội cho bản thân.

Sử Tử là người thẳng thắn nhiệt tình trong công việc

Chòm sao này được nhiều người yêu mến và bày tỏ tình cảm trong ngày hôm nay. Nếu còn độc thân thì bạn sẽ có cơ hội tìm được một người tâm đầu ý hợp với mình. Hãy mở rộng trái tim mình bởi bạn xứng đáng có được hạnh phúc.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ có thể gặp vài trục trặc trong công việc. Bạn vốn là người rất cẩn thận và tỉ mỉ nhưng đôi lúc vẫn mắc phải sai lầm. Điều quan trọng là biết nhìn thẳng vào vấn đề, khắc phục những lỗi lầm đó và vượt qua thì sẽ giành được thành công.

Tài chính trong ngày của Xử Nữ không được dư dả cho lắm, chòm sao này cần biết cân đối chi tiêu sao cho hợp lí. Đôi khi bạn vì sĩ diện mà vung tay quá trán, tiêu tiền không suy nghĩ, nhưng nếu cảm thấy không đủ khả năng thì hãy tìm cách giải quyết vấn đề nhẹ nhàng hơn.

Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Tử vi ngày mới của cung hoàng đạo này cho thấy bạn hãy cố gắng hài hòa hơn với mọi người, đừng bỏ qua những lời góp ý chân thành của đồng nghiệp. Nhiều lúc bạn thường dựa vào suy nghĩ chủ quan mà đánh giá vấn đề nên có thể không đủ tỉnh táo và sáng suốt như người khác.

Bạn đừng bao giờ bỏ qua một lời góp ý chân thành, đặc biệt là trong công việc. Bởi người ngoài sẽ nhìn thấy vấn đề rõ ràng hơn bản thân chúng ta rất nhiều, nó sẽ giúp bạn hoàn thiện bản thân hơn. Hãy tạm bỏ cái tôi của mình lại và chú ý lắng nghe mọi người nhé.

Thiên Yết (23/10 – 21/11)​

Tình hình tài chính của Thiên Yết có sự biến động, vì thế bạn nên cẩn trọng hơn. Đôi khi bạn hành động khá bốc đồng, điều đó đã khiến số tiền trong túi của bạn vơi đi một cách nhanh chóng. Có thể hiện tại bạn vẫn chưa thấy gì, nhưng nếu không cần thận thì chưa hết tháng đã hết tiền rồi đấy.

Tài chính của Thiên Yết hôm nay có nhiều biến động

Vốn con người chẳng ai thích nghe những lời khó nghe cả. Thế nhưng những lời gay gắt này đôi khi lại giúp ích rất nhiều cho bạn đấy. Hãy chú ý tiếp thu để ngày càng hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày nhé.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Sức khỏe của Nhân Mã không được tốt cho lắm, một phần là do bạn quá tập trung vào công việc mà không dành thời gian để nghỉ ngơi. Chính sự thành công đó khiến bạn càng có thêm động lực và hứng thú để làm việc nhưng đôi khi lại không biết bản thân mình cũng cần phải được nghỉ ngơi.

Chuyện tình yêu của cung hoàng đạo này cũng có dấu hiệu tiến triển tốt, có lẽ là đã tới giai đoạn chín muồi của 2 bạn rồi. Yêu bao lâu không quan trọng, quan trọng là bạn cảm nhận thế nào về đối phương, bạn có cho rằng người đó là định mệnh của đời mình hay không.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Tử vi ngày mai 6/8/2020 cho thấy Ma Kết gặp chút trở ngại trong công việc. Bạn có đủ khả năng để giải quyết vấn đề của mình thế nhưng vì mối quan hệ với đồng nghiệp không được tốt lắm nên giữa mọi người không thể thoải mái làm việc với nhau.

Chuyện tình cảm của bạn khá êm đẹp, bạn có cảm giác như mình đang tận hưởng hương vị ngọt ngào mà tình yêu đem lại. Có lúc thì sôi nổi, có lúc thì nhẹ nhàng, bạn hiểu được lý do tại sao người đó lại lựa chọn bạn giữa vô vàng những người khác và ngược lại.





Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Tử vi thứ 5 của Bảo Bình cho thấy chòm sao này có một ngày mới thật tuyệt vời. Mọi việc tiến hành trôi chảy, làm gì cũng gọn gàng, không phải lo lắng về bất cứ vấn đề gì cả. Bởi bên bạn luôn có người sẵn sàng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn, rắc rối.

Bảo Bình sẽ có một ngày mới tuyệt vời

Ngày mới này bạn nên chú ý hơn đến sức khỏe. Có lẽ bạn đã quá bỏ bê đến việc chăm sóc cơ thể thì phải. Làm việc gì thì cũng cần chú ý đến vấn đề Sức Khỏe nhé. Đừng nghĩ mình còn trẻ mà bỏ bê không chăm sóc bản thân.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Công việc của Song Ngư ngày mới này diễn ra suôn sẻ, không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Tuy nhiên bạn hãy nhớ là càng tham vọng trong công việc thì áp lực sẽ càng lớn. Hãy phấn đấu để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình nhé.

Tình hình tài chính ngày mới này của Song Ngư thì không được tốt cho lắm, cung hoàng đạo này gặp một số chuyện bắt buộc bạn phải mở hầu bao, không chi không được. Nhưng hãy cứ nghĩ rằng của đi thay người để không phải tiếc rẻ về vấn đề tiền bạc nhé.

