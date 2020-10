Tử vi ngày mai 7/10/2020 của 12 cung hoàng đạo: Ma Kết bỗng cảm thấy cô đơn vì không còn ai bên cạnh

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo cho biết Bạch Dương không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Bạn làm gì cũng muốn thành công nhanh chóng. Đây là nguyên nhân khiến bạn dễ dẫn đến sai sót, mất nhiều công sức để sửa sai. Trong tình yêu, chòm sao này luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc để người ấy có thể thoải mái chia sẻ, tâm sự những buồn phiền, lo lắng hay cần những lời khuyên và sự hỗ trợ của bạn khi gặp trở ngại, thử thách. Dù có nhiều điều không hề dễ dàng nhưng bạn vẫn luôn cố gắng giúp đỡ hết khả năng của mình.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)



Tử vi thứ 4 cho biết Kim Ngưu trở nên là người biết nhìn xa trông rộng, bạn nhìn nhận vấn đề có tính tổng quan hơn nhờ vào kinh nghiệm và kiến thức của bản thân. Bạn là người giàu trí tưởng tượng và sáng tạo, rất có lợi cho công việc, vì thế, nhớ tận dụng khả năng của mình để cải thiện tình hình hiện tại. Đừng bối rối trước những khoản nợ, bạn phải phân loại nợ theo lãi suất, từ mức cao nhất đến mức thấp nhất. Thực tế là bạn phải trả những khoản nợ có mức lãi suất cao rồi mới đến lãi suất thấp hơn dù số tiền nợ là nhiều hay ít. Hãy loại dần danh sách nợ theo tiêu chí này, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong chuyện tiền bạc.

Song Tử (21/5 – 21/6)



Tử vi hàng ngày cho thấy hôm nay Song Tử có thể là người ích kỷ và tự cao tự đại khi nói chuyện, hành xử với người khác. Điều này cho thấy bạn phải học cách cân bằng được những cảm xúc cá nhân với người khác và quan trọng là biết đặt vị trí của mình vào vị trí đối phương để cảm nhận thay vì muốn họ làm theo ý mình. Hãy thoải mái với cảm xúc của mình cho dù đó là tình cảm đơn phương. Đáng thương nhất không phải những người yêu mà không được đáp trả, kẻ đáng thương hơn là những người không dám theo đuổi tình yêu của mình. Biết đâu đối phương cũng có cảm tình với bạn thì sao.

Cự Giải (22/6 – 22/7)



Tử vi ngày mai 7/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải biết mình phải làm gì để khiến người khác thoải mái, cảm thấy được yêu thương. Trái tim ấm áp của bạn mang lại cho những người xung quanh cảm giác gần gũi và thoải mái vô cùng. Bạn vốn là người nhạy cảm nên khi bị ai đó chỉ trích bạn thấy rất đau lòng. Chòm sao này có một mong muốn tha thiết là được những người bên cạnh bạn yêu thương và cần bạn, bạn thường chủ động đến để giúp đỡ họ. Hãy cứ cho đi vì bạn sẽ nhận được tương xứng trong một hoàn cảnh nào đó.

Sư Tử (23/7 – 22/8)



Sư Tử phải hãy khoan dung hơn khi giải quyết những sai sót của người khác. Nếu bạn làm được điều này thì cũng là cách biết tha thứ cho chính bản thân mình, không còn buồn bã, u sầu, than thân trách phận nữa. Bởi trong cuộc sống không ai là không mắc sai lầm cả. Hãy nhớ không ai bắt được chúng ta phải xem thường hay đề cao về một người, nó hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức của bạn. Chòm sao này có thể trở thành một người cao ngạo, không quan tâm đến ai hoặc cũng có thể trở thành một người tốt bụng, tử tế và luôn tôn trọng người khác.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Hôm nay Xử Nữ thể hiện con người giản dị, chân thật mà ít ai nhận thấy. Trước đó mọi người nghĩ rằng bạn khéo léo, hoạt ngôn nên thường có cảm giác hoài nghi. Nhưng hôm nay cung hoàng đạo này vì lười biếng nên chỉ muốn ở nhà hơn là đi làm. Nếu bạn cho rằng số mệnh của mình đã được định sẵn và để mặc cho mọi thứ trôi đi thì có lẽ bạn đang quá bị động. Thực thế không hoàn toàn như vậy, con người có một khả năng kỳ diệu chính là có quyền được chọn lựa, chọn lựa thái độ, cách nhìn hay cách sống cho riêng mình.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi ngày mai 7/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Bình hãy học cách để nhìn nhận bản chất của người khác. Khi bạn chưa tiếp xúc hoặc chưa hề nói chuyện với một người nào đó thì đừng vội vàng kết luận về họ. Đừng để những lời nhận xét vội vàng khiến người khác bị tổn thương. Nếu bạn có thói quen đổ lỗi cho người khác hay cho hoàn cảnh vì sự thất bại của bản thân thì bạn sẽ chẳng bao giờ trưởng thành được. Hãy nhớ rằng không ai có thể kiểm soát được những biến cố xảy ra trong cuộc sống, nhưng mỗi người đều có quyền lựa chọn cách đối mặt với chúng.



Bọ Cạp (24/10 – 21/11)



Bọ Cạp hôm nay sẽ đón nhận những điều tốt đẹp đến với mình. Bạn cũng trở nên bao dung hơn trước lỗi lầm của những người khác, không bận tâm hay suy nghĩ quá nhiều. Nhờ vậy mà bạn tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn và niềm vui trong cuộc sống. Nếu bạn còn chưa xác định được hướng đi trong tương lai cho mình, trước tiên hãy chọn cho mình một tính cách và từ đó nó sẽ hình thành nên con người mà bạn mong muốn.



Nhân Mã (22/11 – 21/12)



Nhân Mã đừng cố chờ đợi mọi thứ hoàn hảo, mỗi sai lầm sẽ giúp bạn nhận thức được nhiều điều hơn về bản thân. Điều đó cũng giúp bạn bao dung và kiên nhẫn hơn với những người khác. Nếu may mắn bạn sẽ có một cái kết viên mãn với người mình yêu đến suốt cuộc đời. Nhưng vẫn có những điều không may tồn tại, vì vậy chẳng thiếu những người phải trải qua vài ba cuộc tình mới có thể tìm được bến đỗ cuối cùng. Đó là lý do bạn không nên nghĩ rằng nên yêu mãi một người để tránh gặp tổn thương.



Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi ngày mai 7/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết bỗng cảm thấy cô đơn vì nhiều lý do như ốm mệt mà không có người hỏi thăm, hay đi ăn uống không có người đi cùng, đi chơi mà không gặp ai hợp cạ. Đôi khi sự độc lập của bạn là tốt nhưng sẽ không tránh được những lúc thấy chạnh lòng. Cung hoàng đạo này chớ nên để những áp lực làm mình gục ngã, điều này sẽ khiến tâm trí bạn trở nên nặng nề hơn.



Bảo Bình (20/1 – 18/2)



Bảo Bình sẽ gặp rắc rối với một người nào đó, là đồng nghiệp hoặc đối tác liên quan đến công việc. Những sự bất đồng trong quan điểm khiến bầu không khí làm việc trở nên căng thẳng, tốt hơn hết bạn nên tôn trọng và lắng nghe ý kiến của mọi người. Cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực cho những trách nhiệm khác, nếu bạn đang quá chìm đắm trong những ảo vọng thiếu thực tế thì tình yêu khó mà đi đến bến bờ hạnh phúc. Vì thế bạn nên để cho người ấy có sự riêng tư và thời gian để khẳng định bản thân trong công việc.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi ngày mai dự báo Song Ngư nên dành thời gian tập trung cho công việc để đạt được hiệu quả tốt nhất. Trong các trường hợp, bạn nên điềm tĩnh, hạn chế sự hiếu thắng của bản thân. Việc bình tĩnh, từ tốn xử lý từng việc sẽ giúp mọi thứ tốt đẹp hơn. Tình yêu luôn cần sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Ngoài ra, trong tình yêu sự lãng mạn phải đi đôi với thực tế, nhưng nếu thực tế quá mức thì sẽ biến thành thực dụng, nhất là tư tưởng của một người luôn đặt tiền bạc vật chất lên hàng đầu, chòm sao này nên dung hòa cả hai một cách hợp lý nhất.

Những điều thú vị về 12 cung hoàng đạo

Theo Phương Hoa/SKCĐ