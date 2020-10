Tử vi ngày mai 8/10/2020 của 12 cung hoàng đạo: Nhân Mã bị cảm xúc chi phối, dễ xảy ra tranh cãi

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 8/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy trong công việc Bạch Dương đang bị căng thẳng. Bạn và đồng nghiệp không hiểu ý nhau dẫn đến gặp phải những bất lợi trong công việc. Người thuộc cung Bạch Dương nên giảm bớt tính hiếu thắng của mình, hôm nay bạn nên hạn chế đối đầu với những đồng nghiệp xung quanh mình để tránh những bất hòa không đáng có. Trong chuyện tình cảm, hôm nay cũng không phải là một ngày quá tốt đối với Bạch Dương, bạn thấy mệt mỏi và khó chịu với tất cả những người xung quanh mình. Bên cạnh đó bạn cũng cần tìm hiểu nguyên do dẫn đến những xung đột này, có thể xuất phát từ việc hai bạn không thấu hiểu nhau.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)



Trong công việc, Kim Ngưu nên xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp của mình. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong khoảng thời gian tới. Bạn có tính cách khá bảo thủ, mọi thứ thay đổi đều phải theo trật trự của nó. Vì thế chòm sao này rất sợ bản thân sẽ hành xử cẩu thả hay bốc đồng. Chuyện tình cảm của Kim Ngưu hôm nay cũng không được thuận lợi. Bạn đang bỏ quên mất gia đình của mình và sẽ gặp phải những tranh cãi không đáng có với những người thân yêu của mình.



Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi thứ 5 của Song Tử cho thấy hôm nay công việc của bạn tương đối tốt. Cung hoàng đạo này dành thời gian cho việc nâng cao trình độ cá nhân của mình để phát triển hơn trong tương lai. Song Tử có tài ăn nói và họ biết cách gắn kết mọi người với nhau. Trong tình yêu , bạn nên dành nhiều thời gian cho người ấy cũng như chăm chút cho mối quan hệ hiện tại. Tương lai hai bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.



Cự Giải (22/6 – 22/7)



Tử vi ngày mai 8/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải là một chòm sao luôn cố gắng hết mình trong công việc. Bạn muốn mọi thứ phải được trọn vẹn nhất, cho dù có gặp khó khăn nhưng bạn vẫn không ngừng tìm kiếm cho mình những giải pháp mới để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Trong chuyện yêu đương của Cự Giải hôm nay có chút trở ngại. Những rắc rối nhỏ này khiến cho tinh thần của bạn có phần đi xuống. Vì vậy bạn không nên ra quyết định quan trọng gì trong ngày hôm nay.

Sư Tử (23/7 – 22/8)



Hôm nay những chú Sư Tử làm việc với một sự chú ý tâm trung cao độ, bạn có nhiều tham vọng và thích được chứng tỏ bản thân nên chòm sao này luôn có những cảm xúc rất mãnh liệt. Khi yêu đương, Sư Tử cũng trở nên nóng vội và rất hiếu chiến. Bạn sẵn sàng đối đầu với những ai đang "ve vãn" người yêu của bạn. Làm gì thì làm, đừng động đến "đồ" của Sư Tử nhé.



Xử Nữ (23/8 – 22/9)



Xử Nữ là người có khả năng sáng tạo tuyệt vời trong công việc. Tuy nhiên hôm nay bạn có vẻ hơi bốc đồng và tự tin thái quá vào khả năng của bản thân mà bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của người khác. Điều này không cẩn thận sẽ khiến bạn dễ đưa ra những quyết định sai lầm trong ngày hôm nay. Trong chuyện tình cảm bạn đã phải kìm nén nguồn năng lượng dữ dội bên trong mình, bởi những cảm xúc và đam mêm không được thỏa mãn. Tình cảm sâu nặng trong bạn khiến cho bạn mong muốn được bày tỏ với người ấy. Tuy nhiên có vẻ hôm nay không phải ngày thích hợp để tỏ tình.





Thiên Bình (23/9 – 22/10)



Tử vi ngày mai 8/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy hôm nay Thiên Bình cảm thấy không thoải mái với môi trường làm việc xung quanh mình. Nhất là với những người đang làm v việc tại những nơi đông đúc. Cung hoàn đạo này có xu hướng thích làm việc một mình trong không gian yên tĩnh hơn. Thiên Bình hôm nay cần nhớ rằng, bạn không cần quá quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Đừng để những lời phán xét đó nhào nặn lên con người của bạn. Hãy cứ làm gì mà bạn muốn, cảm xúc của mình mà, hơn thế nữa Thiên Bình đủ thông mình và tỉnh táo để biết mình nên làm gì.

Thiên Yết (23/10 – 21/11)

Thiên Yết hôm nay sẽ phát huy được thế mạnh trong công việc. Bạn sáng tạo và có thể nghĩ ra được rất nhiều ý tưởng hay ho mỗi ngày. Đó là lý do vì sao cung hoàng đạo này nên cân nhắc việc tìm kiếm một môi trường làm việc năng động và không ngừng thay đổi. Trong chuyện tình yêu, người ấy bị đổ gục trước sự dịu dàng của bạn. Thế nhưng những vết thương lòng trước đây khiến bạn không dám mở lòng đón nhận tình cảm của bất cứ ai khác cả. Nếu bạn thấy không thoải mái thì cố ép mình, bạn hãy chủ động giữ khoảng cách với những người, những việc làm bạn không vui.



Nhân Mã (22/11– 21/12)



Nhân Mã dễ bị cảm xúc chi phối nên thường tiêu tiền không tiếc tay. Ngoài ra trong hôm nay bạn cũng cần đề phòng tranh chấp không đáng có khiến bản thân phải đều bù bằng tiền bạc. Tốt nhất Nhân Mã nên bình thản và suy nghĩ kỹ hơn trong những chuyện như thế này, đừng để tiền bạc phải không cánh mà bay như thế. Trong tình yêu, Nhân Mã có khuynh hướng cảm thấy giận dữ vì đối phương lúc nào cũng muốn khẳng định cái tôi của bản thân. Những lời chỉ trích của họ có thể khiến bạn mất kiểm soát và gây ra xung đột cho cả hai.



Ma Kết (22/12 – 19/1)



Tử vi ngày mai 8/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết hôm nay có sự nhạy bén đặc biệt, mọi vấn đề trong công việc dù khó khăn đến đâu cũng được chòm sao này xử lý đâu ra đó. Song có vẻ như bạn đang tự tin thái quá về bản thân mình nên có chút bảo thủ và không chịu tiếp nhận lời khuyên từ mọi người. Trong tình yêu, hôm nay Ma Kết có khuynh hướng bộc lộ cảm xúc của mình. Hiếm khi mới thấy một Ma Kết khô khan trở nên nồng ấm và lãng mạn như vậy. Hôm nay bạn cũng dễ bị stress, quá tải. Mọi sự ức chế dồn nén từ trước đến nay khiến Ma Kết muốn được nó ra hết những suy nghĩ của mình.







Bảo Bình (20/1 – 18/2)



cho thấy Bảo Bình hôm nay đã can đảm hơn, bạn trở nên xông pha và chủ động tìm kiếm những cơ hội làm ăn của mình. Bạn cần dựa vào năng lực của mình chứ không phải cầu thần may mắn phù hộ. Bạn sẽ sớm định hướng được con đường tương lai của mình, đồng thời xây dựng thêm nhiều mối quan hệ làm ăn khác. Trong tình cảm, Bảo Bình trở nên nhạy cảm và nghiêm túc hơn. Nếu bạn thường không dễ dàng để nói về cảm xúc của mình thì đây là lúc để thổ lộ hết cho đối phương biết.



Song Ngư (19/2 – 20/3)

Trong công việc, Song Ngư dễ bị tình cảm chi phối, do đó bạn khó nhìn cuộc sống một cách khách quan và thoải mái được. Cung hoàng đạo này dễ trở nên bối rối và không biết nên làm gì cho phải. Trong tình yêu, hôm nay Song Ngư có khả năng nắm bắt các cuộc nói chuyện với người ấy. Trò chuyện mỗi ngày là điều cần thiết để duy trì một mối quan hệ yêu đương. Vì thế hãy dành cho người ấy nhiều thời gian hơn nữa, kể cho nhau nghe hôm nay hai bạn đã gắp phải những gì, cùng nhau đi ăn, đi xem phim để tình cảm thêm khăng khít hơn nhé.

Theo Phương Hoa/SKCĐ