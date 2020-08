Tử vi ngày mai 8/8/2020 của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương 'nhẵn túi' vì tiêu tiền như nước

BẠCH DƯƠNG (21/3-19/4)





Tiền bạc: Có lẽ Bạch Dương nên bớt bớt cái tính bốc đồng đi thôi, cái phong cách tiêu tiền ngẫu hứng này sẽ khiến bạn rơi vào cảnh rỗng túi trong nay mai. Giờ thì bạn đã hiểu vì sao Dương Dương lại lọt top chòm sao tiêu tiền như nước rồi. Công việc: Tử vi ngày mai 7/8/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy tinh thần hứng khởi của Bạch Dương khiến mọi việc được xử lý một cách nhanh chóng và gọn gàng. Bạn khiến cho bầu không khí làm việc trở nên sôi động và khí thế hơn bao giờ hết.Tiền bạc: Có lẽ Bạch Dương nên bớt bớt cái tính bốc đồng đi thôi, cái phong cách tiêu tiền ngẫu hứng này sẽ khiến bạn rơi vào cảnh rỗng túi trong nay mai. Giờ thì bạn đã hiểu vì sao Dương Dương lại lọt top chòm sao tiêu tiền như nước rồi.

KIM NGƯU (20/4-20/5)

Công việc: Mọi thứ từ đâu đổ dồn lên đôi vai của Kim Ngưu kiến bạn phải mất một thời gian để có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hãy hít thở thật sâu để bình tâm lại, xem xét kỹ lưỡng từng vấn đề, sắp xếp và tìm ra cách thức xử lý phù hợp nhất, mọi thứ sẽ sớm ổn cả thôi.



Tử vi ngày mới của Kim Ngưu không được thuận lợi cho lắm

Tiền bạc: May mắn là tình hình tài chính của chòm sao này hôm nay không có nhiều biến động. Bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc, tất cả đều nằm trong dự tính của bản thân rồi.

SONG TỬ (21/5-21/6)

Công việc: Hôm nay chẳng việc gì có thể làm khó được chòm sao này cả. Dù gặp bất cứ vấn đề gì phát sinh, bạn cũng ngay lập tức tìm ra được cách xử lý. Sức sáng tạo sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt những người xung quanh. Cơ hội thăng tiến đang đến rất gần rồi.



Tình cảm: Cái tính đãng trí của Song Tử quả thật là đáng trách. Chuyện gì có thể quên chứ những ngày đặc biệt thì không thể không nhớ được đâu. Người ấy có giận bạn như thế cũng đúng thôi. Hãy nhanh chóng tìm cách bù đắp cho nửa kia ngay và luôn thôi.

CỰ GIẢI (22/6-22/7)

Tiền bạc: Không nằm trong top những còm sao giỏi kiếm tiền nhất nhưng Cực Giải rất tự tin vào khả năng đặc biệt của mình. Mắt nhìn tinh tế, trực giác nhạy bén giúp bạn nhận ra được đâu là đối tác tiềm năng. Bạn biết họ sẽ mang đến cho bạn những gì và đây chính là lúc bạn được tận hưởng những thành quả từ những lựa chọn của mình.



Công việc: Một vài rắc rối trong công việc sẽ tiêu tốn của bạn không ít thời gian trong ngày thứ 7 này. Với bản lĩnh của mình, Cự Giải cũng sẽ nhanh chóng giải quyết được thôi, đừng quá lo lắng nhé.

SƯ TỬ (23/7-22/8)

Công việc: Tử vi ngày mai 7/8/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Sư Tử không cần phải quá lo lắng về công việc trong ngày hôm nay. Mọi việc đã được xử lý ổn thỏa và sẽ tiến triển theo cách mà bạn đã sắp xếp trước đó.

Sử Tử có một ngày mới thoải mái, không phải lo lắng điều gì

Tình cảm: Bạn và nửa kia ngày càng thấu hiểu và đồng cảm với nhau. Tình cảm giữa hai người càng thêm mặn nồng thắm thiết sau bao sóng gió vừa qua. Hãy cùng nhau tận hưởng một buổi tối cuối tuần lãng mạn và ngọt ngào bên nhau nhé.

XỬ NỮ (23/8-22/9)

Công việc: Có lẽ Xử Nữ cần phải học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân, nhất là khi đối diện với những vấn đề bất ngờ phát sinh trong công việc. Khi quá lo lắng, bạn sẽ trở nên bối rối mất kiểm soát và khiến mọi thứ rối tung lên đó.



Tình cảm: Người độc thân vẫn chưa thể mở lòng mình để đón nhận tình cảm của đối phương. Đừng sống mãi trong quá khứ như thế nữa, hãy nhìn nhận mọi thứ tích cực hơn, sống cho hiện tại và tương lai của mình nhé.

THIÊN BÌNH (23/9-23/10)

Công việc: Mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi trong ngày thứ 7 này. Bạn có thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. Một trọng trách mới sẽ được giao cho bạn trong thời gian tới, hãy sẵn sàng tiếp nhận cơ hội mới đến.

Tình cảm: Người độc thân sẽ sớm tìm được một nửa phù hợp trong ngày hôm nay. Bạn được người thân quen giới thiệu và tạo cơ hội để gặp gỡ những đối tượng ưng ý. Chỉ cần vui vẻ đón nhận tình cảm của đối phương, bạn sẽ có được tình yêu mình mong muốn.

HỔ CÁP (24/10-21/11)

Công việc: Những mâu thuẫn trong mối quan hệ ở chốn công sở bắt nguồn từ những xung đột phát sinh trong ngày. Chòm sao này khó kiểm soát được cảm xúc và có những hành động và lời nói gây tổn thương người đối diện. Hãy cẩn trọng hơn trong cách hành xử của bản thân nhé!



Hổ Cáp có nhiều xung đột chống công sở Hổ Cáp có nhiều xung đột chống công sở

Tình cảm: Tuy không giỏi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng những hành động quan tâm chăm sóc mà bạn dành cho người ấy lại khiến cho đối phương thật sự cảm động. Tình cảm ngày càng bền chặt hơn.

NHÂN MÃ (22/11-21/12)

Công việc: Một vài trục trặc trong công việc là điều khó tránh khỏi, hãy cứ tiếp nhận nó một cách vui vẻ nhé. Suy nghĩ tích cực sẽ giúp bạn đối diện với khó khăn và đưa ra những quyết định đúng đắn.

Tình cảm: Chẳng hiểu sao các cuộc tranh cãi giữa bạn và người ấy cứ xuất hiện ngày càng nhiều. Tất cả đều bắt nguồn từ những điều rất nhỏ nhặt mà cặp đôi nào cũng gặp phải. Hãy đơn giản hóa mọi chuyên thôi nhé.

MA KẾT (22/12-19/1)





Sức khỏe: Tình cảm: Mối hệ giữa bạn và những người thân yêu trở nên căng thẳng hơn khi liên tiếp xảy ra những chuyện tranh cãi mệt mỏi. Điều bạn cần làm nhất lúc này đó là tìm được tiếng nói chung giữa mọi người.Sức khỏe: Tử vi thứ 7 cho thấy, cơ thể của bạn đang phát ra những dấu hiệu cảnh báo sức khỏe bạn đang gặp vấn đề rồi đó. Hãy đi khám sức khỏe ngay hôm nay để biết được tình trạng Sức Khỏe bạn đang như thế nào nhé.

BẢO BÌNH (20/1-18/2)

Công việc: Mọi việc diễn vô cùng suôn sẻ thuận lợi, năng lực được tỏa sáng chống công sở, chắc chắn Bình Nhi sẽ còn thăng tiến hơn nữa trong tương lai. Hãy tiếp tục phát huy và duy trì thành tích xuất sắc trong thời gian tới nhé.

Công việc trong ngày mới của Bảo Bình vô cùng thuận lợi

Công việc trong ngày mới của Bảo Bình vô cùng thuận lợi

Tình cảm: Bạn và người ấy sẽ có một ngày thứ 7 khá yên bình bên nhau, cả hai cùng dành cho nhau những khoản thời gian quý giá. Tình cảm cũng vì thế mà càng thêm gắn kết.

SONG NGƯ (19/2-20/3)

Công việc: Một vài công việc còn tồn đọng trong tuần khiến bạn phải dành hầu hết thời gian của mình để xử lý trong ngày thứ 7. Tuy nhiên, mọi thứ rồi sẽ sớm ổn cả thôi, bạn cũng là một chòm sao có quý nhân phù trợ, làm gì cũng sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người đó.



Tình cảm: Một buổi tối cuối tuần lãng mạn đầy bất ngờ sẽ khiến cho người ấy cảm động lắm đó. Hãy trao cho nửa kia của bạn những hành động ngọt ngào để đốn tim ấy nhé. Chắc chắn đối phương sẽ không nỡ rời xa bạn nửa bước đâu.

Your browser does not support HTML5 video.

Những điều thú vị của 12 cung hoàng đạo

Theo Phương Hoa/SKCĐ