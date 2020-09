Tử vi ngày mai 8/9/2020 của 12 cung hoàng đạo: Xử Nữ số đào hoa, có nhiều người thầm thương trộm nhớ

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 8/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương đang có khá nhiều mâu thuẫn bên trong. Bạn phóng khoáng nhưng cũng rất nghiêm túc, có lúc bốc đồng, có lúc lại kiềm chế được. Đôi khi bạn như mất phương hướng vì sự thất thường này. Đứng trước những quyết định quan trọng chòm sao này thường khá do dự nên có thể đánh mất cơ hội tốt. Hãy cố gắng cân bằng năng lượng của mình thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Hãy tự tin vào khả năng cũng mình, dám thử thách bản thân để học hỏi thêm nhiều kiến thức cũng như tích lũy kinh nghiệm hữu ích cho tương lai sau này.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi hàng ngày cho thấy Kim Ngưu có những suy nghĩ khá mơ mộng trong tình yêu. Bạn đang nhìn chuyện tình cảm, hôn nhân và các mối quan hệ khác qua lăng kính màu hồng nên không lường trước được những khó khăn và những chuyện không ngờ sẽ xảy ra. Điều này rất dễ khiến bạn bị tổn thưởng và thất vọng. Cung hoàng đạo này là người nhạy cảm, giàu trí tưởng tượng nên thích hợp làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Do đó nếu bạn đang làm những công việc đòi hỏi độ chính xác và tập trung cao thì sẽ vấp phải khá nhiều rắc rối đấy. Nhất là các vấn đề liên quan đến tiền bạc cần phải hết sức thận trọng.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi ngày mới cho thấy Song Tử đang quá lý trí và khống chế được cảm xúc rất tốt. Mặc dù bạn thuộc tuýp người yêu đương chân thành và nghiêm túc nhưng nếu Song Tử nhận ra có điều gì đó đang ngăn cản mối nhân duyên này thì bạn sẽ không tiến tới. Bạn yêu nhưng không muốn trả giá quá nhiều, coi trọng cảm xúc nhưng lại không muốn tốn thời gian nếu thấy mối quan hệ đó không có tương lai bạn liền bỏ lỡ ngay mà không suy nghĩ nhiều. Đây cũng là lý do khiến cung hoàng đạo này luôn mang tiếng đào hoa và lăng nhăng trong tình yêu.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi ngày mai 8/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy chuyện tình cảm của bạn không được như ý, Cự Giải càng quan tâm thì càng gặp rắc rối, không nhận được hồi đáp mà còn hao tốn bao tâm sức và bạn đang rất hoang mang vì điều này. Dường như những việc bạn làm đối phương đều cảm thấy phiền phức và khó chịu. Bạn thường chú trọng những mối quan hệ lâu dài và không muốn bị đứt gánh giữa chừng, thế nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như mong muốn. Nếu cung hoàng đạo này không mạnh mẽ, quyết đoán thì chính bản thân mới là người đau khổ, vừa buồn bã mà vừa ảnh hưởng tới cuộc sống của mình.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi ngày 8/9/2020 cho biết Sư Tử cảm thấy chán nản và mệt mỏi khi chẳng có ai ở bên để chia sẻ những buồn vui của cuộc sống. Đâu phải lúc nào cũng than thở với gia đình hay bạn bè mãi được. Sư Tửi cần một người có thể đến để xoa dịu những nỗi buồn này. Lời khuyên là cung hoàng đạo này nên thôi suy nghĩ linh tĩnh và đối xử tốt với bản thân. Trong công việc bạn bỗng trở nên nghiêm túc hơn thường lệ, không còn dáng vẻ hời hợt mà đã biết cách tập trung vào công việc của mình. Nhờ vậy mà được cấp trên tín nhiệm, giao cho nhiều trọng trách quan trọng. Bạn là người có cái nhìn lạc quan, tích cực và sống một cuộc sống phóng khoáng, hết mình.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Hôm nay Xử Nữ có phần lười biếng và thờ ơ với công việc của mình. Dù sao thì cũng có những lúc chúng ta thấy chán nản, nhưng cứ như vậy có giải quyết được gì đâu. Bạn cần phải tập trung nhiều hơn vào việc mình đang làm để hạn chế bớt những sai sót có thể mắc phải. Đâu phải lúc nào mình cũng đen đủi, biết đâu khi bạn chuyên tâm hơn thì thành công sẽ tới. Đối với chuyện tình cảm có những dấu hiệu tiến triển rất tốt. Cung hoàng đạo này đi đâu cũng được mọi người yêu mến, vậy thì chuyện có người thầm thương trộm nhớ cũng dễ hiểu phải không nào.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi ngày mai 8/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Bình đang dành rất nhiều tâm huyết cho tình yêu, bạn nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nếu đang thích ai hoặc theo đuổi người nào đó thì bạn sẽ coi người đó là mối quan tâm hàng đầu, yêu chiều hết mực. Nhưng đừng thể hiện thái quá khiến cho đối phương cảm thấy bị kiểm soát, ngột ngạt và khó chịu. Dù sao thì ai cũng cần có không gian riêng tư của mình mà. Chòm sao này cũng rất biết cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Bạn không thích vui mình vào công việc nhưng cũng không phải kẻ lười biếng. Sự nghiệp của bạn duy trì ở mức ổn định, có vị trí cao nhưng nếu muốn phát triển hơn thì cần phải nỗ lực thêm nữa.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo cho thấy Bọ Cạp nên cẩn thận hơn trong công việc, bất cứ cái gì làm cũng cần tìm hiểu kỹ càng, nhìn nhận mọi thứ theo chiều hướng tích cực và thu thập đầy đủ thông tin trước khi quyết định. Cũng chính vì tính cách này mà bạn thích hợp với những công việc mang tính ổn định bên vững hơn. Trong tình yêu, bạn đáng tin cậy nhưng lại khá bảo thủ. Yêu người này thì rất chắc chắn nhưng lại nhanh nhàm chán, bạn thích lên kế hoạch cho mối quan hệ của hai người và chẳng có chút bất ngờ nào cả. Muốn tình cảm thêm khăng khít thì nên dành cho người ấy thời gian hay món quà bất ngờ.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi thứ 3 này cho thấy Nhân Mã là một nhà lãnh đạo tài ba, bạn có mục tiêu phấn đấu rõ ràng và quyết tâm để hoàn thành nó cho bằng được. Nhờ thế mà cơ hội thăng tiến cũng sẽ tốt đẹp như mong muốn. Hãy nỗ lực hơn nữa và phát huy những thế mạnh mà mình đang có nhé. Những ý tưởng sáng tạo của bạn cũng sẽ được mọi người đón nhận. Về chuyện tình cảm, cách tiếp cận tình yêu của chòm sao này không thực tế nên không tìm được tiếng nói chung với nửa kia của mình. Bạn phóng khoáng nhưng lại khá vô tâm với nửa kia của mình, bạn thích tự do và thích những điều mới lạ. Nhưng một khi bước chân vào chuyện yêu đương thì bạn cần tiết chế lại.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi ngày mai 8/9/2020 của 12 cung hoàng đạo nói rằng sự thận trọng và tỷ mỉ của chòm sao Ma Kết được phát huy tối đa, không chỉ đối với bản thân mà còn đối với tất cả những người xung quanh. Bạn là người cầu toàn, luôn đòi hỏi cao trong công việc và không cho phép bản thân phạm bất cứ sai phạm nào cả nên có cảm giác lúc nào bạn cũng phải gồng mình lên để hoàn thành tốt dù là việc nhỏ nhất. Tuy nhiên đừng tự làm khó mình như thế, hoàn thiện mình là tốt nhưng đừng đặt nặng thành tích quá. Bạn nên nhớ mọi việc đều có quá trình phát triển và không thể thành công một sớm một chiều được. Nếu công việc có gì khúc mắc thì hãy từ từ tháo gỡ, chớ nên hành xử vội vàng nhé.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình hôm nay có tâm trạng khá khó đoán, bạn đang nhất thời quên mất trách nhiệm của mình trong công việc. Sắp tới bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách, song điều này sẽ khiến bạn thành công hơn nữa. Chòm sao này không khuất phục trước nghịch cảnh, ngược lại còn khiến bạn cảm thấy quyết tâm hơn. Cùng với những thế mạnh của mình, Bảo Bình dễ dàng thành công trong công việc thôi. Trong chuyện tình cảm, nếu bạn cảm thấy mối quan hệ này không thể tiếp tục thì hãy mạnh dạn chấm dứt. Dù nó có chút khó khăn và cũng có thể sau này sẽ hối hận nhưng có lẽ sự lựa chọn này là tốt nhất.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi ngày mai 8/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Song Ngư cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải chạy theo những yêu cầu của nửa kia. Bạn đang bị người ấy kiểm soát quá nhiều nên bạn muốn thoát ra. Mặc dù bạn vẫn còn yêu đối phương rất nhiều, thế nhưng việc bị kiểm soát thái quá thế này thì khó có thể chấp nhận được. Mọi viễn cảnh ngọt ngào và hạnh phúc sắp biết mất, thay vào đó bạn chỉ thấy mối quan hệ này đang ngột ngạt và hành hạ tinh thần bạn. Cũng vì tâm trạng chán nản nên cung hoàng đạo này làm việc khó tập trung và không hiệu quả trong những ngày đầu tuần. Lơ là một chút là mất tiền oan ngay. Tình hình tài chính cũng không được tốt lắm, bạn cần xây dựng cho mình một kế hoạch chi tiêu hợp lý thay vì mua sắm không tiếc tay.

Những điều thú vị về 12 cung hoàng đạo

Theo Phương Hoa/SKCĐ