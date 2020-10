Tử vi ngày mai 9/10/2020 của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương tiền bạc tiêu rủng rỉnh không cần lo nghĩ

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 9/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương hôm nay sẽ có một ngày tiền bạc tiêu rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu mà không cần lo nghĩ gì. Nhưng đừng vì thế mà vung tay quá trán hay đầu tư vào những khoản mờ ám nhé. Công việc của bạn hôm nay không được thuận lợi cho lắm, cấp trên không hài lòng với những gì mà bạn đang làm. Có lẽ đây là thời điểm mà bạn nên xem xét lại bản thân và nên cải thiện kỹ năng của mình đi nhé. Trong tình yêu các cặp đôi thường có thói quen nếu yêu lâu rồi sẽ không còn nói với nhau những lời yêu thương nữa. Bạch Dương đừng như vậy nhé. Mỗi ngày dù bận đến mấy cũng hãy gửi một vài tin nhắn đến cho người mình thương, điều đó sẽ giúp mối quan hệ của 2 bạn được cải thiện tốt hơn.



Kim Ngưu (20/4 – 20/5)



Hôm nay là một ngày bình yên đối với Kim Ngưu. Bạn đang cống hiến hết mình cho công việc, lương thưởng ổn định và bạn thấy hài lòng về điều đó. Trong Hôm nay là một ngày bình yên đối với Kim Ngưu. Bạn đang cống hiến hết mình cho công việc, lương thưởng ổn định và bạn thấy hài lòng về điều đó. Trong tình yêu , cung hoàng đạo này cũng có nhiều cung bậc cảm xúc từ vui vẻ đến ghen tuông. Hãy dành cho người thương những điều lãng mạn nhiều hơn nữa nhé, người ấy chắc chắn sẽ cực kỳ bất ngờ đấy.



Song Tử (21/5 – 20/6)



Tử vi thứ 6 cho thấy Song Tử sẽ đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà cũng thuận lợi hơn. Nếu bạn đang làm một công việc văn phòng thì hôm nay sẽ là ngày vui vẻ và suôn sẻ với bạn. Nếu đang Tử vi thứ 6 cho thấy Song Tử sẽ đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà cũng thuận lợi hơn. Nếu bạn đang làm một công việc văn phòng thì hôm nay sẽ là ngày vui vẻ và suôn sẻ với bạn. Nếu đang kinh doanh hoặc làm chủ một doanh nghiệp thì thứ 6 này không phải là một ngày tài lộc dồi dào với cung hoàng đạo này đâu. Những Song Tử còn độc thân, bạn sẽ có cơ hội gặp được người mình yêu trong hôm nay ở những tình huống không ngờ tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đối phương đã để lại trong tâm trí bạn những ấn tượng cực kỳ sâu đậm.



Cự Giải (21/6 – 22/7)



Tử vi ngày mai 9/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy công việc của Cự Giải sẽ không thuận lợi cho lắm, một phần là do bạn đánh giá thấp khả năng của mình không dám đứng ra nhận trọng trách lớn. Tuy nhiên về năng lực thì bạn hoàn toàn có thể làm được, chỉ là bạn đang thiếu tự tin và sự quyết tâm mà thôi. Đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác nhé Giải Giải, bởi cái họ thể hiện ra ngoài chỉ là vẻ bề ngoài, đằng sau đó là sự mệt mỏi như thế nào thì bạn không biết được. Bạn có thể ghen tỵ khi thấy họ có nhiều tiền, nhưng biết đâu, họ lại chỉ mong có được một giấc ngủ ngon giống như bạn.

Sư Tử (23/7 – 22/8)



Hôm nay công việc của Sư Tử thuận lợi nên bạn có nhiều niềm vui về tiền bạc và tài lộc. Nhiều người ghen ghét nghĩ rằng bạn có được những thành công này đều dựa vào may mắn nhưng thực chất chẳng ai hiểu được bạn đã trải qua những giai đoạn khó khăn đến thế nào. Trong tình yêu, thứ 6 của Sư Tử lại không được như ý lắm. Những người độc thân thường dễ vướng vào những mối quan hệ không tên theo kiểu "lắm mối tối nằm không". Mặc dù có nhiều mối quan hệ nhưng không có ai khiến bạn cảm thấy rung động thật sự. Sư Tử đang yêu cũng dặp nhiều phát sinh trong chuyện tình cảm, gây hiểu lầm cho đối phương.



Xử Nữ (23/8 – 22/9)



Tử vi hàng ngày của Xử Nữ nói rằng bạn khá may mắn trong chuyện tình cảm vào ngày thứ 6 này. Hai bạn tâm đầu ý hợp và không cần phải nói cũng hiểu được đối phương nghĩ gì, muốn gì. Xử Nữ và nửa kia của mình luôn thông cảm và thấu hiểu cho nhau, cả hai luôn tôn trọng và lắng nghe những tâm sự của đối phương nên dường như chẳng có bất kỳ mâu thuẫn xung đột nào xảy ra giữa hai bạn cả. Tuy nhiên trong công việc, Xử Nữ vấp phải nhiều cản trở và phản đối từ những người xung quanh. Cung hoàng đạo này không đủ sáng suốt và tỉnh táo để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống nên dễ gây ra những sai lầm không đáng có.



Thiên Bình (23/9 – 22/10)



Tử vi ngày mai 9/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy thứ 6 của Thiên Bình hôm nay khá tốt đẹp, tình hình công việc tài chính ở mức ổn định. Cung hoàng đạo này hài lòng với những gì mình đang có nên bạn dường như không có động lực phấn đấu, thậm chí còn trở nên lười biếng và chẳng muốn làm gì. Nếu Thiên Bình không tiếp tục cố gắng thì đồng nghĩa bản thân sẽ bị thụt lùi phía sau. Do đó hãy tìm nguồn cảm hứng và niềm vui trong công việc để học hỏi thêm nhiều kiến thức mới nhé. Tình yêu của Thiên Bình hôm nay như một điểm sáng giúp bạn thêm yêu đời hơn. Tình cảm đôi lứa hài hòa nồng thắm. Bạn và đối phương dần trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Bạn biết cách thỏa hiệp, lắng nghe tâm sự của đối phương khiến mối quan hệ ngày càng khăng khít. Với những Bình Nhi còn đang độc thân bạn cần phải kiên nhẫn để chờ đợi "đúng người đúng thời điểm".



Bọ Cạp (23/10 – 21/11)



Bọ Cạp sẽ trải qua một ngày khá bận rộn, công việc chồng chất, dường như mọi thứ đang đè nặng lên đôi vai của bạn. Những áp lực vô hình xung quanh cũng đủ khiến bạn cảm thấy muốn gục ngã và bỏ cuộc. Điều bạn nên làm lúc nào là cần nghỉ ngơi, thư giãn để lấy lại tinh thần làm việc cho mình. Chuyện tình cảm của bạn cũng rất êm đẹp. Trong giai đoạn bạn khó khăn nhất thì người ấy luôn luôn ở bên cạnh động viên, an ủi và làm mọi thứ để bạn trở nên nhẹ nhàn hơn. Mặc dù còn có những công việc riêng nhưng người ấy vẫn dành nhiều thời gian ưu tiên cho bạn.



Nhân Mã (22/11 – 21/12)



Tử vi của Nhân Mã cho thấy hôm nay bạn có cách hành xử thô lỗ khi giao tiếp với người khác. Điều này sẽ làm xấu đi hình ảnh của bạn trong mắt người khác đấy nhé, hãy học cách tôn trọng ý kiến của người khác, nó sẽ giúp cho những mối quan hệ của bạn luôn luôn bền vững và tốt đẹp. Vào một ngày đẹp trời, khi bạn bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ người ấy, khi mà bạn chẳng thể nào dời mắt khỏi đối phương, chúc mừng bạn, có lẽ bạn đã trúng tiếng sét ái tình. Người ấy chẳng ở xa bạn đâu, nên đừng quá mơ mộng xa xôi mà hãy trân trọng người trước mắt nhé.



Ma Kết (22/12 – 19/1)



Tử vi ngày mai 9/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy công việc của Ma Kết hôm nay diễn ra khá thuận lợi, mọi việc tiến triển theo như đúng kế hoạch của bạn. Cung hoàng đạo này lại được mọi người giúp đỡ nên chẳng có gì khó khăn với bạn trong ngày hôm nay cả. Chỉ cần kiên trì, chăm chỉ thì thành công sẽ đến với bạn sớm thôi. Tình hình tài chính của bạn hôm nay rất tốt. Bạn chợt nhận ra rằng tiền bạc đôi khi có sức nặng đáng kể, khiến ai cũng phải tuân phục. Nhưng tiền bạc cũng chỉ là vật chất bên ngoài mà thôi, chỉ có người luôn ở bên cạnh ta lúc khó khăn hay lúc đầy đủ mới thực sự ý nghĩa.



Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình biết rõ ràng những điều bạn muốn, nhưng việc thực hiện nó vốn không đơn giản. Sự nhẫn nại và quyết tâm chính là yếu tố quan trọng. Thời gian sẽ giúp bạn đến được cái đích của mình. Sẽ có rất nhiều điều phía trước mà bạn không thể lường trước được, vì vậy bạn nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đối phó nhé. Trong chuyện tình cảm, Bảo Bình là rất nghiêm túc, chân thành và chung thủy. Người ấy sẽ luôn cảm thấy tin tưởng, bình yên, tình cảm cứ thế mà đi lên. Với những bạn còn đang cô đơn, thì đây cũng chính là thời điểm mà bạn có thể tìm kiếm nửa kia đích thực cho mình.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư nên xem xét lại chuyện tình cảm của mình. Bạn đừng đứng núi này trông núi nọ, thấy anh này tặng hoa anh kia cũng tặng là dao động, không biết nên để con tim mình hướng về ai. Chuyện tình cảm nói phức tạp thì phức tạp, nói đơn giản thì đơn giản. Nếu bạn có thương người ta thì dù chẳng được món quà gì to tát nhưng cũng đủ để ấm lòng, còn người ta chẳng có ý gì thì quà càng lớn lại càng thấp thỏm, chỉ muốn đem trả lại mà thôi.

Theo Phương Hoa/SKCĐ