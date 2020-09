Tử vi ngày mai 9/9/2020 của 12 cung hoàng đạo: Thiên Bình nên dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn

Your browser does not support HTML5 video.

Bị 2 tên cướp giật điện thoại, cô gái dũng cảm tóm gọn 1 tên khiến tên còn lại bỏ chạy

Sự việc xảy ra tại thành phố Jalandhar, bang Punjab, Ấn Độ. Video cho thấy một cô gái bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy giật mất điện thoại nhưng thay vì hoảng loạn cô gái đã dũng cảm chống cự tóm gọn 1 tên.