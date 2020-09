Tử vi tháng 9, đây 3 con giáp được quý nhân phù trợ, tài lộc đầy nhà, đánh đâu thắng đó

Tuổi Tỵ

Trong tháng 9, những người tuổi Tỵ sẽ có vận trình công việc suôn sẻ, làm đâu thắng đó, mưu sự dễ thành. Con giáp này dễ có cơ hội được thăng quan tiến chức trong công việc, dễ mua được những thứ quan trọng như mua nhà, xe,... hoặc thực hiện những kế hoạch quan trọng như kết hôn, sinh con, đầu tư kinh doanh ,.. Tháng này với người tuổi Tỵ có tài lộc khả quan, nguồn thu nhập sẽ tăng lên nhanh chóng. Thế nhưng mặc dù tài vận khá sáng, người tuổi Tỵ lại dễ phát sinh nhiều khoản chi tiêu bất ngờ, khó lòng mà tích lũy được của cải. Vì vậy, người tuổi Tỵ cần lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng từ đầu tháng, những gì không cần thiết thì bạn không nên rút hầu bao ra làm gì, có như vậy thì bạn mới có thể dễ dàng tích lũy được tiền bạc.

Tháng này với người tuổi Tỵ có tài lộc khả quan, nguồn thu nhập sẽ tăng lên nhanh chóng (Ảnh minh họa)

Trong tháng đầu mua thu này, tình cảm đôi lứa cũng khá hài hòa, hai bạn không nảy sinh quá nhiều mâu thuẫn, nếu có thì cũng nhanh chóng được hóa giải. Còn những người độc thân hãy mạnh dạn tỏ tình đi nhé, việc do dự chỉ khiến bạn dễ vụt mất cơ hội thôi. Đối phương cũng đang chờ đợi mọt tín hiệu từ bạn đấy. Sức Khỏe của người tuổi Tỵ trong thời gian này nhìn chung cũng ổn định, tiếp tục duy trì những thói quen sinh hoạt khoa học sẽ giúp bạn luôn được khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Tuổi Mùi

Tháng 9 này, vận trình của người tuổi Mùi cũng có xu hướng gia tăng, công việc có sự điều chỉnh mang lại nhiều lợi ích hơn cho bạn. Người tuổi Mùi sẽ có cơ hội làm việc trong môi trường mà mình yêu thích. Tại đây bạn có thể học thêm được nhiều kiến thức mới và chuyên môn hơn. Vì vậy hãy chủ động tìm kiếm những cơ hội mới để thể hiện tài năng của mình nhé. Con đường thăng tiến trong công việc của bạn sẽ ngày càng rộng mở, tài vận khởi sắc, có lộc trời bạn, kinh doanh buôn bán làm gì cũng thuận lợi. Mặc dù vậy trong tháng này, bạn có xu hướng hưởng thụ nhiều hơn, dễ phung phí tiền bạc trong các chuyện mua sắm, du lịch, ăn uống,... tiền kiếm được bao nhiêu lại tiêu bấy nhiêu. Vì thế tuổi Mùi nên chú ý sống tiết kiệm và chi tiêu hợp lý hơn.

Người tuổi Mùi sẽ có cơ hội làm việc trong môi trường mà mình yêu thích (Ảnh minh họa)

Tuổi Dần

Tử vi tháng 9/2020 cho thấy người tuổi Dần đang có vận trình thăng tiến trong công việc. Các vấn đề phát sinh sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa, gặp được quý nhân phù trợ, đồng nghiệp cấp trên yêu mến, tin tưởng. Trong tháng này, nguồn năng lượng của bạn cũng khiến cho nhiều người cảm thấy nể phục, hiệu suất công việc của bạn cũng được cao hơn hẳn. Tài lộc khởi sắc, mọi thứ đều khả quan. Người trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính hay bất động sản sẽ dễ dàng có được những món hời lớn, tiền bạc rủng rỉnh.

Về chuyện tình duyên của người tuổi Dần tháng này cũng khá thuận lợi, có đối tượng đang để ý đến bạn, nhân duyên với người khác giới đang vượng, số đào hoa đang đến không cản nổi. Có điều quá đào hoa cũng là một con dao 2 lưỡi, gây ra nhiều thị phi về chuyện tình cảm. Sức khỏe của ngươi tuổi Dần cũng không có gì đáng lo ngại, gặp dữ hóa lành. Mặc dù sức khỏe được đảm bảo nhưng người tuổi Dần là người có nhiều hay suy nghĩ, cảm xúc và lý trí đang gặp mâu thuẫn, bạn đang quá khắt khe với chính bản thân mình nên thường gặp phải những mệt mỏi, căng thẳng. Hãy thuận theo lẽ tự nhiên để cuộc sống được thư thái hơn.

Người tuổi Dần đang có vận trình thăng tiến trong công việc (Ảnh minh họa)

