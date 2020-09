Tử vi tuần mới 21/9 - 27/9 của 12 cung hoàng đạo: Song Tử gặp rắc rối cả công việc lẫn tình cảm

Bạch Dương (25/3 - 19/4)

Tử vi tuần mới 21/9 - 27/9 của 12 cung hoàng đạo cho biết Bạch Dương không gặp bất cứ khó khăn trong công việc cũng như chuyện tình cảm, thậm chí còn có yếu tố tích cực khiến bạn càng có niềm tin hơn vào cuộc sống. Với suy nghĩ lạc quan này, bạn sẽ thấy mọi thứ tự nhiên trở nên dễ dàng. Về phương diện tình cảm êm đẹp, bạn có cơ hội bày tỏ với người thầm thương trộm nhớ lâu nay. Không chỉ trở thành bạn bè thân thiết mà còn là tri kỷ luôn an ủi, chia sẻ mang lại cảm giác tin tưởng cho đối phương, từ đó có thêm bước tiến mới cho mối quan hệ của hai người.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Tử vi tuần mới 21/9 - 27/9 của 12 cung hoàng đạo cho thấy công việc của Kim Ngưu diễn ra tốt đẹp, bạn luôn cố gắng, nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết, đam mê nên được lãnh đạo trọng dụng, tạo cơ hội phát triển và giao cho những nhiệm vụ phù hợp với năng lực của mình. Chuyện tình cảm vẫn yên bình, bạn nên quan tâm tới nửa kia nhiều hơn. Cung hoàng đạo này là người kiêu ngạo, khó chiều nên đôi khi chỉ mong được người khác lo lắng, yêu thương mình mà lại không để ý tới đối phương. Chính điều này lại khiến mối quan hệ giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Song Tử có một tuần không được thuận lợi cho lắm, cả công việc và tình cảm. Chủ yếu là vì thái độ không đủ chân thành và tập trung của bạn. Bạn cả thèm chóng chán, có khi vừa mới mặn nồng mà lúc sau đã lại nguội lạnh như chưa từng có gì. Có lẽ bạn chưa đủ nghiêm túc trong mối quan hệ này. Công việc cũng gặp nhiều trở ngại vì thái độ khá thờ ơ, thiếu tập trung và hết mình vào nhiệm vụ được giao. Bạn có nhiều ý tưởng nhưng hoàn toàn không phù hợp với thực tế khiến cấp trên cảm thấy bạn làm việc quá qua loa và thiếu tinh thần trách nhiệm. Bạn nên xem xét lại bản thân mình để thay đổi.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Cự Giải gặp vấn đề rắc rối liên quan đến công việc nhưng chưa tìm được hướng giải quyết. Bạn nên xin lời khuyên hoặc sự trợ giúp từ mọi người xung quanh. Hơn nữa trong mọi tình huống cần giữ bình tĩnh, tỉnh táo chứ đừng nóng vội mà khiến mọi chuyện phức tạp hơn. Về phương diện tình cảm rất thuận lợi, mối quan hệ đang ở giai đoạn ngọt ngào, hạnh phúc. Người ấy là chỗ dựa tinh thần vô cùng vững chắc. Tình yêu giữa hai người đã có thêm bước tiến mới, chẳng mong cầu to tát gì mà chỉ cần cùng nhau trải qua tháng ngày bình thường cũng rất vui vẻ rồi.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Tử vi tuần mới 21/9 - 27/9 của 12 cung hoàng đạo cho thấy công việc của Sư Tử diễn ra tốt đẹp, nhận được nhiều sự hỗ trợ. Bạn cũng làm việc chăm chỉ, tiến bộ hơn nên đạt được thành tích cao. Tuy nhiên bạn nên giữ thái độ khiêm tốn, không ngừng học hỏi chứ đừng tỏ ra tự mãn, kiêu ngạo mà bị người khác ganh ghét. Chuyện tình cảm cũng khá thuận lợi, có rất nhiều điều đáng mong đợi trong thời gian này. Bạn hãy tích cực tiến lên, giành thế chủ động để dẫn dắt đối phương, giúp mối quan hệ tiến thêm một bước mới. Cung hoàng đạo này và người ấy cùng cố gắng đề ra mục tiêu và nỗ lực cùng nhau hoàn thành thì sẽ còn tiến xa hơn.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ đang tự tạo quá nhiều áp lực cho bản thân nên hiệu quả công việc không được cao. Đừng ôm đồm quá nhiều việc mà hãy chia sẻ cho đồng nghiệp xung quanh bởi họ cũng là một phần quan trọng. Sự hòa hợp, làm việc ăn ý với nhau sẽ giúp công việc của bạn thuận lợi, suôn sẻ hơn. Bạn đặt nhiều niềm tin vào chuyện tình cảm nhưng lại chẳng có gì tốt đẹp cả. Vẻ bề ngoài có phần thiếu chỉn chu không giúp bạn có được cái nhìn thiện cảm của đối phương. Dù người ấy không bắt bạn phải ăn diện quá nhưng nhưng trang phục gọn gàng thì vẫn hơn.

Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Tử vi tuần mới 21/9 - 27/9 của 12 cung hoàng đạo cho thấy công việc của Thiên Bình có khúc mắc hoặc gặp sự cạnh tranh mạnh mẽ từ đối thủ. Bạn cảm thấy bất lực vì ứng phó không kịp, bị dồn vào thế bị động nên lúng túng, mất phương hướng mà phạm phải sai lầm. Dường như cơ hội thăng tiến vụt tầm tay, thế nhưng đừng vội vàng bỏ cuộc nhé. Chuyện tình cảm cũng rơi cảnh bế tắc, bạn và người ấy không tìm thấy tiếng nói chung trong mọi chuyện. Nếu tình trạng này kéo dài thì chỉ khiến cho cả hai bạn cảm thấy mệt mỏi. Trở về cuộc sống độc thân có khi bạn lại thấy thoải mái và dễ chịu hơn.

Bọ Cạp (23/10 - 21/11)

Công việc của Bọ Cạp tiến triển bình thường. Mặc dù vẫn có những chuyện không may xảy ra nhưng hãy giữ cho mình thái độ tích cực, chủ động tiến về phía trước vì mọi chuyện có hi vọng gặt hái được kết quả như mong đợi. Hãy xem là thử thách mà bạn phải vượt qua để thể hiện năng lực của mình. Chuyện tình yêu của Bọ Cạp tuần này khá ổn, các cặp đôi dành sự quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu lẫn nhau. Bạn này cũng biết đứng vào vị trí của người ấy để nhìn nhận vấn đề, ngược lại đối phương cũng khó thái độ tích cực khi ứng xử với bạn. Người độc thân có thể tìm thấy một nửa ưng ý cho mình trong tình huống bất ngờ.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Tử vi tuần mới 21/9 - 27/9 của 12 cung hoàng đạo cho biết Nhân Mã vì mâu thuẫn với cấp trên nên có thể bị sa thải hoặc gây khó dễ trong quá trình làm việc. Bạn nên chủ động giao lưu, mở rộng mối quan hệ, đừng đặt quá nhiều cảm xúc cá nhân của mình vì đã là người làm công thì dù đúng hay sai cũng phải tỏ thái độ tích cực mới giữ được công việc. Chuyện tình cảm nhiều khúc mắc, dường như bạn đang quá ảo tưởng, không nhìn thẳng vào thực tế. Hãy nhìn rõ vấn đề chứ đừng suy diễn lung tung, nếu cảm thấy mông lung thì hãy nói chuyện thẳng thắn với người ấy câu trả lời cho mình. Sự nghi ngờ có thể khiến mối quan hệ của bạn tan vỡ bất cứ lúc nào.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Tử vi hàng ngày cho thấy Ma Kết bị người khác gây trở ngại nên gặp không ít khó khăn trong công việc. Tuy nhiên càng những lúc thế này thì bạn càng phải tỉnh táo để tìm ra phương án giải quyết tốt nhất, chứ đừng lo lắng, run sợ mà để lại hậu quả, khi bạn nản lòng là kẻ xấu chắc chắn sẽ đắc ý. Tuy nhiên chuyện tình cảm không được như ý, cung hoàng đạo này rơi vào nhiều tình huống khó xử. Mặc dù có không ít người theo đuổi nhưng bạn lại không có cảm tình với ai, mà lại thấy rất phiền phức. Có lẽ bạn nên thẳng thắn từ chối, tránh dây dưa khiến mình khó chịu mà đối phương cũng mất thời gian.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Công việc của Bảo Bình tốt đẹp, mọi việc vẫn tiến triển theo kế hoạch mà không gặp phải chút trở ngại nào. Nhưng bạn đừng vội đắc ý vì các phần công việc tiếp theo sẽ khó khăn hơn nên phải biết sắp xếp thời gian hợp lý thì mới hoàn thành đúng tiến độ. Chuyện tình cảm không được vui vẻ cho lắm, bạn nên cân nhắc lại mối quan hệ này, nhìn nhận những việc mình đúng và sai để rút kinh nghiệm, chứ đừng làm bản thân hay người ấy chịu tổn thương thêm nữa. Tình yêu luôn cần phải đến từ hai phía và biết vun đắp bằng sự yêu thương mỗi ngày.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Tử vi tuần mới cho thấy, Song Ngư nên chú ý việc phát triển các mối quan hệ xã giao, nếu không bạn rất dễ bị cô lập và khó hoàn thành nhiệm vụ. Có thể bạn làm việc tốt nhưng lại bị người khác đố kị, ganh ghét nên mới gặp nhiều khó khăn như thế. Tình hình tài chính của bạn cũng khá tốt, một vài khoản nợ cũ cũng đã được trả hết. Chuyện tình cảm tiến triển rất thuận lợi, bạn có thể sẽ nhận được lời tỏ tình hay cầu hôn bất ngờ của đối phương. Dường như bạn và người ấy đang viết nên chuyện tình ngọt ngào, lãng mạn khiến mọi người xung quanh ai nấy cũng phải ngưỡng mộ và ghen tị.

Những điều thú vị của 12 cung hoàng đạo

Theo Phương Hoa/SKCĐ