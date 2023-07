Từ vụ chiếc taxi bị trượt ở đèo Chuối, làm gì để lái xe an toàn vào mùa mưa?

Từ vụ chiếc taxi ở đèo Chuối, các chủ xe cần lưu ý chọn lốp xe và cách di chuyển làm sao để không bị trơn trượt vào mùa mưa.

Vừa qua, một chiếc taxi đang lưu thông qua đèo Chuối, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đang di chuyển thì trượt một đoạn, quay tròn và văng lên mương nước cạnh vách núi.

Sự việc cũng khiến nhiều người quan tâm về cách chọn lốp xe sao cho đúng và cách di chuyển để không bị trơn trượt vào mùa mưa.

1. Kiểm tra lốp xe ô tô thường xuyên

Lốp xe chính là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, do đó đây là bộ phận khá quan trọng trên một chiếc xe. Khi điều khiển xe trên đường, chủ xe cần đảm bảo lốp xe đủ áp suất và đúng kiểu loại với từng loại đường. Đặc biệt khi di chuyển vào mùa mưa, việc xe dễ bị trơn trượt hay không thì yếu tố quyết định lớn nhất chính là lốp xe.

Trong điều kiện đường mưa trơn trượt, xe cần phải được trang bị lốp có khả năng bám đường tốt nhất. Bạn cũng cần thay thế lốp đã quá mòn trước khi mùa mưa đến. Ngoài ra, bạn nên chọn loại lốp nào có nhiều rãnh, gai để tạo độ bám đường.

Hiện trường chiếc taxi bị trượt ở Lâm Đồng. Ảnh: PLO

2. Kiểm tra áp suất lốp xe

Áp suất của lốp cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Chủ xe nên kiểm tra thường xuyên và không nên bơm lốp quá căng. Việc này sẽ khiến cho bề mặt tiếp xúc của lốp giảm so với thiết kế và khả năng bị trơn trượt cũng cao hơn.

Trường hợp bạn phải xì bớt lốp để qua một đoạn lầy, người lái xe cũng cần lưu ý bơm lốp cho đủ áp suất để an toàn đi tiếp hành trình phía trước. Hoặc chủ xe có thể trang bị máy đo áp suất lốp để đảm bảo áp suất lốp phù hợp, khi có vấn đề máy sẽ báo cho chủ xe để kiểm tra.

3. Giảm tốc độ và chú ý quan sát

Nếu gặp trời mưa, người lái nên giảm tốc độ xuống ít nhất khoảng 10% so với tốc độ ngày nắng, đường khô và giảm khoảng 20 – 30% nếu ôm cua. Đối với cung đường lạ, người lái xe nên giảm tốc độ hết mức có thể để luôn đảm bảo được khả năng kiểm soát tay lái. Quan sát kỹ bề mặt đường từ xa để lựa chọn tốc độ phù hợp và giữ khoảng cách với các xe di chuyển cùng chiều. Ngoài ra, chủ xe cũng nên bật đèn cảnh báo khi đoạn đường phía trước có sương mù và tầm quan sát bị hạn chế.

Đường trơn do trời mưa cũng là nguyên nhân chính gây ra nhiều vụ lật xe. Khi qua đường giao lộ, người lái cần giảm tốc độ hết mức có thể để quan sát kỹ hai bên, do tất cả các phương tiện chỉ có thể gạt nước kính lái, còn góc chữ A là điểm mù do nước, bụi bẩn ngăn cản tầm nhìn.

4. Tuyệt đối không phanh gấp

Chủ xe cũng lưu ý không phanh gấp hoặc phanh tay khi xe bị trơn trượt. Người lái nên giảm tốc độ và đi lệch về phần đường của mình thay vì phanh gấp. Hoặc người lái xe dùng tay lái để điều khiển hướng đi của xe trong trường hợp lốp có dấu hiệu trượt.

5. Không đánh lái mạnh, đánh lái gấp

Khi trong điều kiện đường trơn trượt do mưa, người lái xe cần hạn chế đánh lái gấp trên quãng đường. Trong trường hợp không may bị mất lái, phản ứng của nhiều người là tiếp tục đánh lái, nhưng các chuyên gia khuyên rằng không nên xử lý như vậy. Nếu xe bị trượt, hãy nhanh chóng nhả ga, xoay tay lái theo hướng bạn muốn sau đó nhả phanh cho đến khi bánh xe ma sát trở lại và có thể điều khiển xe di chuyển thẳng trở lại.

Thy Nhung