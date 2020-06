Từ vụ Quang Hải bị hack Facebook, người dùng mạng xã hội cần rút ra bài học gì?

Như đã đưa tin, ngày 23/6, cầu thủ Quang Hải đã bị hack Facebook cá nhân. Dù đã nhanh chóng lấy lại được quyền sở hữu dựa vào địa chỉ email hoặc số điện thoại nhưng rất nhiều tin nhắn riêng tư của cầu thủ này đã bị tiết lộ.

Đáng chú ý, dù Facebook của Quang Hải có tích xanh nhưng hacker lại nói việc tấn công tài khoản này "quá dễ". Đây là bài học lớn cho Quang Hải cũng như những người dùng mạng xã hội khác về việc bảo vệ tài khoản cá nhân của mình.

Theo giới chuyên gia, tài khoản có tick xanh không an toàn tuyệt đối như chúng ta vẫn tưởng. Những tài khoản này chỉ khó bị báo cáo và có thể chống giả mạo còn nguy cơ bị tấn công cũng giống với tài khoản thường.

Trong quá trình sử dụng, có rất nhiều tình huống xảy ra khiến người dùng có nguy cơ bị hack tài khoản như lộ địa chỉ email và mật khẩu, cấp quyền truy cập từ các ứng dụng không an toàn của bên thứ ba hay vô tình click vào các đường link giả mạo có chứa mã độc đánh cắp thông tin…

Để hạn chế khả năng bị hack tài khoản, các chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần chú ý những điều sau:

Thứ nhất là cần đặt mật khẩu phức tạp. Mật khẩu tối ưu có ít nhất 8 ký tự trở lên bao gồm chữ hoa, thường, số và ký tự lạ... Mật khẩu không nên là tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, số tài khoản ngân hàng, số căn cước công dân, mã sinh viên, thông tin cá nhân... của bạn, người thân của bạn.

Ngoài ra, người dùng cũng không nên sử dụng cùng một mật khẩu cho tất cả các tài khoản của mình trên Internet để hạn chế tối đa rủi ro.

Người dùng cần tận dụng tối đa các tính năng bảo mật để bảo vệ tài khoản của mình

Điều thứ hai cần lưu ý để bảo vệ tài khoản là tận dụng tối đa khả năng bảo mật, kích hoạt bảo mật 2 lớp với các tài khoản. Với Facebook, người dùng có thể tạo cảnh báo đăng nhập, khi tài khoản bị đăng nhập từ một thiết bị hoặc trình duyệt lạ, người dùng sẽ nhận được thông báo qua tin nhắn hoặc email về hoạt động này. Trong trường hợp này, người dùng hãy dùng tính năng đăng xuất tài khoản ra khỏi tất cả các thiết bị đang sử dụng và nhanh chóng thay đổi mật khẩu để bảo mật thông tin tốt hơn.

Cuối cùng, dù bất cứ tài khoản nào, biện pháp tối quan trọng người dùng cần thực hiện nghiêm túc là giữ gìn thông tin cá nhân. Không nên để công khai số điện thoại, email, ngày tháng năm sinh, số và hình chụp CMND trên mạng Internet.

Ngoài ra, hãy cực kỳ thận trọng khi đăng nhập Facebook từ một ứng dụng, cửa sổ nào đó không đáng tin cậy, thận trọng với các trào lưu mới nổi mà yêu cầu click vào đường link, tải app,...

Cuối cùng, hãy thường xuyên kiểm tra nhật ký hoạt động của bản thân để xem có hoạt động nào bất thường và không phải do bạn làm hay không.

