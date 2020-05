Từ vụ tiêu thụ 39kg thịt bò lộ ra hành vi trộm bò xẻ thịt của gã hàng xóm túng tiền

Sáng ngày 26/5, Công an huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình ) đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trần Xuân Phúc (33 tuổi, ngụ tại bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo tin từ báo Người lao động, ngày 21/5, Công an xã Thượng Hóa nhận được đơn trình báo về việc ông Đinh Văn Hoàng (54 tuổi, ngụ ở bản Ón) về việc gia đình bị mất một con bò, trị giá 15 triệu đồng.

Công an xã ngay sau đó đã xuống gia đình để tiến hành điều tra, xã minh theo đơn trình báo của ông Hoàng. Trong quá trình xác minh, cơ quan điều tra phát hiện 2 đối tượng đang vận chuyển 39kg thịt bò đi tiêu thụ với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Trần Xuân Phúc và tang vật

Cơ quan chức năng đã dừng xe và tổ chức kiểm tra, xác minh về nguồn gốc số thực phẩm trên. Khi bị kiểm tra, 1 trong 2 đối tượng đã lợi dụng trời tối để lẩn trốn vào rừng. Đối tượng còn lại bị Công an khống chế là Trần Xuân Phúc.

Tại trụ sở Công an xã, Phúc thừa nhận số thịt bò trên được xẻ ra từ con bò ăn trộm của nhà hàng xóm. Công an xã đã lập biên bản, tạm giữ hình sự đối tượng này. Sau đó, Phúc được bàn giao cho Công an huyện Minh Hóa để xử lý theo đúng quy định của pháp luật