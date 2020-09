Hồ sơ vụ án: Từ xác chết trong rừng chồi phát lộ hàng loạt tội ác của sát thủ đội lốt tài xế

Xác chết trong rừng chồi

Khoảng 16h ngày 10/12/2009, 2 cháu Ngô Ngọc Minh Dương và Võ Thị Thu Hằng (ngụ tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương ) khi đang hái lá giang ở Khu công nghiệp (KCN) Rạch Bắp thuộc ấp Rạch Bắp (xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) bàng hoàng phát hiện xác chết nữ giới nằm cách trục đường nhựa chính khoảng 30 mét. Ngay sau đó sự việc được trình báo đến Công an huyện Bến Cát và Công an tỉnh Bình Dương





Cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Một cán bộ Công an cho biết, nơi xảy ra vụ án là khu vực đường nhựa D9 và khu rừng chồi của đường Đ thuộc KCN Rạch Bắp thuộc địa bàn giáp ranh giữa hai xã An Điền và An Tây, huyện Bến Cát.





Cách nơi phát hiện nạn nhân không xa tìm thấy sim điện thoại Vinaphone bị bẻ cong. Gần đó phát hiện thêm vết hằn song song nhau kéo dài và nhiều vết vỏ bị dập gãy. Trong căn chòi lá là xác nạn nhân nằm ngửa.





Đến 19h cùng ngày, anh Nguyễn Văn Việt (SN 1964, ngụ khu 5, P. Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đến Công an trình báo việc vợ là chị Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1972) bị mất tích từ ngày 10/12 bị mất tích. Qua nhận dạng, anh Việt xác định đó là chính là vợ mình.





Anh Việt cho biết, khoảng 7h ngày 10/12/2009, chị Thủy đi xe SH chở con trai 10 tuổi đến trường THCS Trần Phú ở KDC Chánh Nghĩa. Sau đó đến trường tư thục dạy nghề Bình Dương học lái ô tô. Hôm đó, nhà trường cho học viên lái xe thực địa từ thị xã xuống khu Thuận An, sau đó quay về thị xã Thủ Dầu Một.





Trên đường đi chị Thủy nhiều lần liên lạc điện thoại với một người bạn hẹn ở khu vực chùa Bà (thị xã Thủ Dầu Một) để lấy tiền. Khoảng 9h10 cùng ngày, khi đi đến cổng chùa chị Thủy xuống xe đi gom tiền hụi và tiền góp. Đến trưa cùng ngày, anh Việt không thấy vợ về nên gọi điện tìm nhưng không liên lạc được.





Ngày 16/12/2009, Công an tỉnh Bình Dương thành lập chuyên án điều tra, tiến hành sàng lọc các đối tượng nghi vấn thì thấy nổi lên Trần Nguyễn Xuân Phương (SN 1979, ngụ khu 7, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một). Đây là đối tượng nghiện cờ bạc, vừa đi tù về. Phương từng tiếp xúc với nạn nhân.





Trước khi mất tích, giữa Phương và nạn nhân có trao đổi với nhau về tiền bạc. Từ cơ sở đó, Ban chuyên án triệu tập Phương đến làm việc. Đối tượng khá lì lợm nhưng sau đó cúi đầu khai nhận tội trạng.





Phương khai, ngày 8 và 9/12/2009 chị Thủy liên lạc với Phương đòi số tiền ghi đề 10 triệu đồng. Biết chị Thủy làm nghề cho vay tiền, hay mang nhiều tiền mặt, vàng trong người nên nảy sinh ý định giết người xóa nợ, cướp tài sản.





Tối 9/12, Phương bàn với em vợ là Phùng Minh Cường (SN 1992, ngụ ấp Núi Tung, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tạm trú P.Chánh Nghĩa, TX. Thủ Dầu Một) về kế hoạch giết người, cướp tài sản và được Cường đồng ý.





Đến sáng 10/12, Phương hẹn đón Thủy bằng ô tô ở cổng chùa Bà. Để thực hiện kế hoạch, Phương đến tiệm tạp hóa mua 2 đoạn dây dù và cuộn băng keo rồi quay về nhà lấy roi điện giấu trong người.





Tiếp đó, Phương chở Cường bằng xe máy đi thuê ô tô rồi di chuyển đến chùa bà Đen để đợi đón chị Thủy. Khoảng 12h cùng ngày chúng đưa chị Thủy vào một con đường vắng vẻ ở khu nghĩa trang thuộc ấp 5, xã Thường Tân, huyện Tân Uyên.





Khi thấy không có người xing quanh, Phương từ phía sau rút roi điện ra chích vào đầu và cổ chị Thủy rồi dùng dây dù siết cổ nạn nhân đến chết. Bọn chúng lục lấy toàn bộ tài sản của nạn nhân gồm: một đôi bông tai, một chiếc lắc, một sợi dây chuyền vàng trắng, hai ĐTDĐ và gần 5 triệu đồng rồi tức tốc chở xác chết đến quăng ở khu rừng chồi trong KCN Rạch Bắp.





Vụ cướp tàn bạo ở nhà đại gia





Từ vụ án giết người quỵt nợ, cơ quan điều tra còn phát lộ ra hàng loạt tội ác khác của Phương. Trước khi giết chị Thủy, Phương từng làm lái xe cho một hãng taxi.





Sáng 22/10/2008, Phương đi xe máy đến bãi xe của công ty Công ty taxi VinaSun ở xã Tân Định, huyện Bến Cát để nhận xe chạy trong ngày rồi chạy thẳng đến quán cà phê 234 KDC Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một gặp Nguyễn Thế Lâm (SN 1985, ngụ ấp Hưng Thọ, xã Hưng Thịnh, huyện Thuận An, cũng là tài xế của taxi VinaSun).





Nghe Lâm than vãn đang kẹt tiền, Phương sực nhớ đến ông Phạm Ngọc Thuận (SN 1966, ở phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một) - Phó tổng giám đốc Công ty Becamex có nhiều tài sản. Do biết quy luật sinh hoạt của gia đình ông Thuận là cả ngày vợ chồng đều đi làm, hai con đi học nhà chỉ có giúp việc nên Phương rủ Lâm cướp tài sản.

Căn nhà của ông Thuận - nơi xảy ra vụ cướp, giết dã man





Sau khi Lâm đồng ý và thống nhất kế hoạch, Phương để xe taxi ở quán cà phê rồi mượn xe máy của đồng nghiệp khác cùng Lâm ra chợ mua một cây xà beng, 1 sợi dù, 2 bao tay vải làm công cụ gây án. Tiếp đó, cả hai phóng xe đến cửa nhà ông Thuận gọi: "Chú Thuận ơi!”. Mẹ vợ ông Thuận từ trong nhà đi ra hỏi Phương tìm ai, Phương nói Thuận có hẹn và dặn đến nhà chờ.





Vào được trong nhà, Phương và Lâm ngồi nói chuyện với vợ ông Thuận để chờ cơ hội gây án thì... bỗng trong nhà có mùi khét bốc lên từ dưới bếp. Mẹ vợ ông Thuận vội vàng chạy xuống bếp xem thì Phương nhào đến bóp cổ vật xuống nền nhà. 2 tên cướp dùng dù siết mạnh vào cổ, dùng xà beng đánh vào đầu nạn nhân cho đến chết.





Phương đeo bao tay lên lầu lục tìm tài sản, còn Lâm đứng canh chừng bên ngoài. Trong vụ án này, Phương cướp dược 6,6 triệu đồng và 2 chiếc máy ảnh kỹ thuật số.





Gây án xong, hai kẻ này rời khỏi hiện trường, chạy xe về phường Phú Mỹ để vứt hung khí rồi quay lại quán cà phê. Số tài sản cướp được bọn chúng mang đi cầm cố lấy tiền chia nhau. Từ cơ sở này, Công an tiến hành truy tìm, bắt Nguyễn Thế Lâm.





Giết mẹ vợ để cướp tài sản

Chuỗi tội ác của Phương chưa dừng lại, hắn còn ra tay giết cả mẹ vợ để cướp tài sản. Cụ thể, tháng 4/2009, Phương biết mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Mai (SN 1949, ngụ khu 12, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một) vừa bán đất có nhiều tiền nên nảy sinh ý đồ cướp tài sản.





Biết mẹ vợ ở nhà một mình nên hắn rủ Lê Thành Long - nhân viên quán cà phê giết bà Mai để cướp tài sản. Khoảng 11h cùng ngày, Phương đi xe máy đến chở Long về nhà bà Mai.





Hắn đi vào nhà giở vờ nhờ bà Mai đổi 2 triệu tiền chẵn sang tiền lẻ. Không nghe ngờ, bà Mai mở két đổi tiền cho Phương thì liền bị hắn dùng gậy sắt đánh vào gáy.





Thấy bà Mai gục xuống, máu chảy ra nhiều, Phương nhanh chóng lết hết tiền trong két. Trước khi rời đi, đối tượng Long còn dùng gậy sắt đánh nạn nhân đến chết.





Trong vụ án này, bọn chúng cướp được 15,6 triệu đồng, 8 nhẫn vàng và 1 dây chuyền vàng. Ngày hôm sau, Phương bàn với Long quay lại nhà bà Mai mang xác nạn nhân đi giấu ở chỗ khác.

Gã sát nhân giết người hàng loạt





Để thủ tiêu nạn nhân, Long mua 2 bao tải lớn, 1 tấm nệm và cuộn băng keo. Sau đó chúng dùng băng kéo quấn tay, chân nạn nhân rồi cho vào bao tải. Để xóa dấu vết, Phương tháo tấm nệm cũ dính máu thay bằng nệm mới. Cuối cùng chúng chở xác nạn nhân ra vứt ở bãi đất hoang thuộc khu 9, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một.





Không chỉ là một gã sát nhân, Phương còn là tay siêu lừa đảo, trộm cắp tài sản. Tháng 11/2009, hắn lập mưu mang xe ô tô Toyota Camry của bác ruột là ông Nguyễn Văn Đức (SN 1935), ở phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một đi cầm cố để lấy tiền tiêu.





Trước đó vào ngày 31/10/2017, Phương đột nhập vào nhà bác ruột là bà Nguyễn Thị Sáu (SN 1941), ở phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một để lấy trộm tài sản. Thời điểm đó Phương làm lái xe công trình cây xanh nên ăn trộm được nhiều thuốc trừ sâu. Phương mua cá lóc về nấu rồi trộn thuốc trừ sâu cho cho nhà bà Sáu ăn. Sau đó dùng xà beng cạy cửa vào nhà trộm tiền và nữ trang của bác...





Sau hàng loạt tội ác gây ra, tháng 8/2011, Phương và đồng bọn phải trả giá bằng các bản án thích đáng. Trong đó, Phương bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt mức án tử hình.





Theo Thanh Mai/SKCĐ