Tuấn Hưng chỉ tạm ngưng ca hát vài năm, không giải nghệ hẳn

Mới đây, trong một đêm nhạc ở TP.HCM, Tuấn Hưng khiến nhiều người bất ngờ khi nói về việc ngừng ca hát. Tuấn Hưng giải nghệ để dành thời gian cho gia đình và 3 con. Tuy nhiên, trước khi tạm xa sân khấu, giọng ca Tìm Lại Bầu Trời sẽ tổ chức một tour lưu diễn để chia tay khán giả.

Nói về quyết định của mình, ca sĩ Tuấn Hưng tâm sự: "Với những tràng pháo tay không ngớt của quý vị, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ được chỗ đứng của mình. Tuy nhiên, mình vẫn phải làm tròn vai trò của một người làm bố, làm chồng. Hưng có ba em bé, Su Hào năm tới bắt đầu vào lớp 1. Ai mà không muốn được khán giả yêu mến, được khán giả vỗ tay, khi đi hát lại kiếm được nhiều tiền.

Nhưng tất cả mọi thứ có thể sẽ dừng lại vì cuộc sống của gia đình. Biết đâu vài năm sau, khi con của tôi ổn hơn rồi, mình được may mắn quay lại sân khấu thì đó là một điều tốt".

Tuấn Hưng tuyên bố giải nghệ khiến nhiều người bất ngờ.

Một chút ngậm ngùi, nam ca sĩ nói tiếp: "Nhưng rồi bất cứ một ai rồi đến một ngày cũng sẽ phải đối diện với sự thật phũ phàng: một là mình chia tay với nghề, hai là khán giả sẽ quay lưng với mình. Tôi xin chọn cách để làm khán giả không quay lưng với tôi, thà mình đưa ra một quyết định cứng rắn, nhưng tôi vẫn sẽ luôn ở đấy, để giữ trọn tất cả tình cảm mà khán giả dành cho tôi. Đó là một sự thật.

Trước khi nghỉ tôi sẽ tổ chức 1 tour diễn tạm biệt. Những gì tôi nói ra đều là những gì tôi suy nghĩ kĩ trong đầu, không phải là để nói ra để khán giả yêu thương tôi nhiều hơn...

Đã hơn 20 năm đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp rồi, cũng đến một lúc nào đấy mình phải lùi lại sau để nhường chỗ đứng này cho một ca sĩ trẻ đẹp hơn, hát hay hơn mình. Nhưng rồi nghỉ vài năm rồi, không có ai thì mình... hát tiếp."

Trên trang cá nhân của mình, vào chiều 21/7 Tuấn Hưng cũng đã trải lòng về quyết định tạm dừng ca hát của mình: "Tôi yêu các bạn. Trân trọng tình cảm của khán giả dành cho tôi. Vị trí đang có quả thật là rất khó khăn gian khổ tôi mới đạt được. Nên để nghĩ đến ngày chia tay sân khấu quả thật rất khó khăn. Tôi sẽ tạm xa các bạn một thời gian để dành thời gian chăm sóc cho các con và gia đình mình.

Mỗi chuyến đi diễn dài ngày bây giờ phải xa các con tâm trí không thể bình yên để hát. Nên tôi hiểu cái gì tôi cần nhất bây giờ. Rất nhiều điều tôi muốn nói. Và sẽ nói trong tour lưu diễn với khán giả của mình".

Đến đêm 21/7, nam ca sĩ khẳng định chỉ tạm ngưng ca hát chứ không giải nghệ hẳn.

Điều này khiến nhiều khán giả, đặc biệt là fan hâm mộ của nam ca sĩ cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ngay trong đêm 21/7, anh cũng đã gửi đến khán giả một ca khúc hoàn toàn mới, đây chính là món quà nam ca sĩ dành tặng vợ cùng 3 con nhỏ.

Bài hát với câu chữ bình dị nhưng cảm động được thể hiện bởi giọng ca phóng khoáng của Tuấn Hưng càng khiến người nghe khó cầm lòng. Đây giống như một lời khẳng định, sắp tới anh sẽ rời bỏ ánh đèn sân khấu, dành toàn bộ thời gian cho gia đình nhỏ.

Tuy nhiên, giọng ca Nắm lấy tay anh khiến khán giả yên tâm phần nào khi nhấn mạnh không có chuyện giải nghệ hẳn mà chỉ là tạm ngưng ca hát một thời gian mà thôi. Nếu sau 1-2 năm mà gia đình ổn định, khán giả còn nhớ đến mình thì anh sẽ quay trở lại sân khấu.

Ca sĩ Tuấn Hưng sinh năm 1978. Trước đây, anh từng là thành viên nhóm Quả Dưa Hấu, sau đó tách ra hoạt động độc lập từ những năm 2000. Tên tuổi của anh gắn liền với hàng loạt bản hit như: Cầu vồng khuyết, Tình là gì, Dĩ vãng cuộc tình, Nắm lấy tay anh, Tìm lại bầu trời...

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ