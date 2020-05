Tức giận vì bị vợ mắng, gã đàn ông cầm dao truy sát khiến 3 người trọng thương

Tin tức mới nhất ngày 30/5, Đời sống Việt Nam dẫn lại thông tin từ Cơ quan công an thành phố Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa tiến hành tạm giữ đối tượng Nông Thành Hải (SN 1973), trú tại ngõ 6 (đường Lê Đại hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn) để điều tra về hành vi đâm chém người gây thương vong.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 ngày 29/5, Nông Thành Hải đi uống rượu về thì bị vợ là bà Đinh Thúy Hà (SN 1975) mắng nhiếc. Không kiềm chế được bản thân, đối tượng đã cầm dao đâm luôn vào ngực vợ.

Hiện trường vụ việc.



Theo Tiền Phong, khi thấy vợ bỏ chạy, Nông Thành Hải chưa dừng lại ở đó mà dùng mô tô đuổi theo. Đến quán nước của bà Lý Thị Yến (SN 1941), Hải dùng dao đâm vào sau lưng bà Yến khiến nạn nhân trọng thương.



Nông Thành Hải về nhà, lấy ô tô lái đến nhà nghỉ Khánh Linh (số 4, đường Ba Sơn, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) thì gặp anh rể cũng là chủ nhà nghỉ là ông Mai Thanh Hải (SN 1955). Thấy ông đang nằm ngủ ở ghế sảnh tầng 1, đối tượng cầm dao đâm liên tục vào người anh rể, khiến ông Hải bị thương rất nặng.



Sau đó, đối tượng bị những người xung quanh khống chế và giao nộp cho công an. Các nạn nhân cũng được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ.



Được biết, trong quá trình gây án đối tượng Nông Thành Hải cũng tự gây thương tích ở vùng chân trái. Hiện người này đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn.



Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra và xử lý vụ việc đúng theo quy định của Pháp luật

Lãnh án chung thân do giết người tình vì ghen tuông. Clip: THVL



