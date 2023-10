Túi vải Hoàng Phát - Xưởng sản xuất túi canvas quà tặng doanh nghiệp uy tín

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều xưởng may túi canvas theo yêu cầu uy tín, chất lượng. Tùy vào nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể lựa chọn đơn vị đáp ứng được tối đa yêu cầu của mình từ chất liệu sản phẩm đến giá cả.

Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến quý khách hàng xưởng may túi canvas chất lượng Hoàng Phát.

Xu hướng sử dụng túi canvas hiện nay

Cùng với công nghệ in ấn phát triển mạnh, túi canvas được in ấn với nhiều họa tiết bắt mắt, tinh tế, sang trọng. Mẫu túi này trở thành phụ kiện thời trang không thể thiếu của giới trẻ hiện nay. Theo đó, túi canvas được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như đi làm, đi chơi, du lịch, dã ngoại,...

Hiện, túi canvas ra đời với nhiều thiết kế ấn tượng, các mẫu túi vải quà tặng doanh nghiệp được in ấn logo, biểu tượng của doanh nghiệp nhằm mục đích quảng cáo, truyền thông vô cùng phù hợp. Cùng với sự cạnh tranh của các thương hiệu, nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ túi nilon sang túi canvas làm túi tri ân, túi sự kiện tặng khách hàng trong các dịp đặc biệt và tạo được hiệu ứng cực kỳ tốt. Đây được xem là một chiến lược truyền thông mới nhất mà các cơ sở kinh doanh yêu thích trong vài năm trở lại đây.

Các tiêu chí đánh giá cơ sở may túi canvas uy tín, giá rẻ

Để có được chiếc túi vải quà tặng chất lượng với giá thành tốt, điều quan trọng là doanh nghiệp cần tìm đúng xưởng sản xuất trực tiếp thay vì làm việc với các đơn vị trung gian. Các tiêu chí quan trọng sau cần lưu ý khi lựa chọn xưởng may túi vải canvas in logo theo yêu cầu :

Năng lực sản xuất của xưởng

Tiêu chí đầu tiên và cực kỳ quan trọng khi đánh giá về một xưởng sản xuất túi canvas chính là năng lực hoàn thành đơn hàng của họ. Để đánh giá khách quan nhất, khách hàng cần dựa vào hai yếu tố chính là cơ sở vật chất và con người.

Một cơ sở may túi canvas giá rẻ, uy tín luôn đáp ứng các điều kiện như công nhân may chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và thành thạo tay nghề. Cùng với đó là hệ thống trang thiết bị máy móc, kỹ thuật hiện đại, tối tân nhất. Khi sở hữu hai yếu tố trên, xưởng may sẽ có khả năng tạo ra sản phẩm túi canvas chất lượng cao với giá thành thấp nhất chỉ trong một thời gian ngắn. Tất nhiên, nếu xưởng sản xuất không đáp ứng đủ hai điều kiện trên, chắc chắn sản phẩm mà họ tạo ra sẽ rất khó có thể cạnh tranh được với thị trường.

Giá thành sản phẩm tốt

Không chỉ với túi canvas mà tất cả các mặt hàng trên thị trường hiện nay, thì giá luôn là yếu tố được người dùng quan tâm, đặt lên trên hết. Đặc biệt, tại một cơ sở may túi canvas uy tín, thì yếu tố giá thành càng được quan tâm hơn hết.

Xưởng sản xuất trực tiếp sẽ cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với mức giá ưu đãi nhất. Nghĩa là có sự cân đối với các sản phẩm khác trên thị trường. Ngoài ra, đối với các khách hàng đặt may túi canvas quà tặng doanh nghiệp với số lượng lớn, chắc chắn cơ sở cung cấp sẽ có những ưu đãi dành riêng cho họ. Đây cũng là điều mà mọi người cần cân nhắc ở các xưởng sản xuất túi canvas hiện nay.

Công ty may túi canvas chất lượng hàng đầu hiện nay

Có thể nhận thấy rằng, túi canvas là sản phẩm được thị trường ưa chuộng và đặt với số lượng lớn. Dù sản phẩm này được phân phối rất nhiều, nhưng chỉ là những mẫu túi được thiết kế và bán sẵn. Để in ấn logo, hình ảnh, thông tin theo yêu cầu cần đặt trực tiếp tại các xưởng sản xuất uy tín, chất lượng. Được biết, xưởng may túi canvas uy tín nhất tại TPHCM hiện nay chính là Hoàng Phát.

Sở hữu hệ thống xưởng có diện lớn tại TPHCM với nhiều nhân công may chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Ngoài ra, xưởng may túi canvas còn trang bị đầy đủ các hệ thống máy may, máy cắt vải, máy in,.. cùng toàn bộ hệ thống công nghệ trong sản xuất túi canvas. Đặc biệt, nguyên liệu được sử dụng là loại túi canvas chất lượng, hàng loại 1 do đó quá trình in ấn sắc nét, bền lâu.

Phía công ty còn có bộ phận thiết kế sản phẩm riêng, bộ phận này sẽ hỗ trợ thiết kế cho tất cả khách hàng khi yêu cầu thiết kế biểu tượng, logo, hình ảnh,.. Là xưởng sản xuất túi canvas giá sỉ trên địa bàn TPHCM với giá gốc tận xưởng.

Ngoài ra, Hoàng Phát còn nhận giao hàng trên toàn quốc với chính sách hấp dẫn cho khách hàng ở tỉnh xa. Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm mà Hoàng Phát mang đến. Bởi, đơn vị đã có kinh nghiệm hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn hiện nay.

Xưởng may Hoàng Phát trực tiếp tung ra thị trường nhiều mẫu mã túi canvas độc đáo mới lạ, đa dạng cả về kích thước lẫn màu sắc. Quý khách hàng có nhu cầu đặt may túi với số lượng lớn, in ấn thông điệp riêng của doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Hoàng Phát để nhận tư vấn, báo giá chi tiết nhất.

Công ty TNHH Sản Xuất và In ấn Hoàng Phát