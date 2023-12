Từng bị Mỹ làm ‘tê liệt’, trùm công nghệ Trung Quốc hồi phục ngoạn mục

Là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, Huawei nằm trong số các tập đoàn lớn của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm công nghệ sâu rộng của Mỹ. Năm 2019, Washington đã cấm các công ty Mỹ bán phần mềm và thiết bị cho Huawei và hạn chế các nhà sản xuất chip quốc tế sử dụng công nghệ do Mỹ sản xuất để hợp tác với công ty Trung Quốc. Nhà Trắng cho rằng lệnh cấm công nghệ là do lo ngại về an ninh quốc gia, bao gồm cả khả năng bị Bắc Kinh tấn công mạng hoặc do thám. Trước năm 2020, Huawei là công ty dẫn đầu toàn cầu trong ngành điện thoại thông minh, chỉ sau Samsung và Apple. Tuy nhiên, nó phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ và linh kiện sản xuất tại Mỹ hoặc do các công ty sản xuất theo bằng sáng chế của Mỹ.