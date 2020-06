Tung tin Nhà nước phát 'gạo giả, đốt cháy' cho dân, Facebooker bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 2/6, theo nguồn tin của TTXVN, ông Phan Việt Phương - Quyền Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh vừa ký quyết định xử phạt chủ tài khoản Facebook Thạch Cương (sinh năm 1987, ngụ xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) về hành vi Cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Facebooker tung tin Nhà nước phát "gạo giả, đốt cháy" cho dân. Ảnh: Zing

Được biết, trước đó, Facebooker này đã đăng tải lên mạng xã hội bài viết có nội dung như sau:

"Gạo được Nhà nước phát vào dịp hỗ trợ COVID-19 mỗi gia đình được 10 kg gạo, mẹ đã ăn hết 05 kg, tôi nghi là gạo giả mới đem rang, mới phát hiện là gạo giả, đốt cháy”.

Ngay sau khi xuất hiện, bài viết trên đã gây hoang mang dư luận. Phát hiện vụ việc, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh đã vào cuộc xác minh, nhận định nội dung Thạch Cương đăng là không đúng sự thật, vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Nguồn tin của báo Giao Thông cho biết, sau khi được mời lên làm việc, chủ tài khoản Faebook này cũng thừa nhận hành vi tung tin sai sự thật của mình

Ảnh: Báo Giao Thông

Facebooker này bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng theo điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, đại diện Công an TP Hà Nội cũng cho biết, trong thời gian qua, lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều cá nhân đã đăng thông tin sai sự thật nhằm câu like, câu view trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook. Những hành vi này không chỉ làm nhiễu loạn thông tin, tạo tâm lý hoang mang cho người dân mà còn gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh và các công tác khác của lực lượng chức năng.



Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, sáng suốt trong tiếp nhận và xử lý thông tin, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, chưa được xác thực.

